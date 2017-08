Klopp var ikke imponert over Liverpool-stjernenes bilder: - Dere tar feil

TABELLTIPSET: 6.-PLASS - LIVERPOOL

- Interessant. Så dere tror dette er løping? Dere tar feil.

Det var responsen en rekke av Liverpools spillere fikk sist sommer da de forsøkte å imponere manager Jürgen Klopp med sommertreningen. Det kommer fram i et intervju gjort av Melissa Reddy for Goal.com.

Tyskeren, som overtok som manager i Liverpool høsten 2015, var nemlig ikke spesielt imponert over bildene som tikket inn i WhatsApp-gruppen han hadde opprettet for spillerne og trenerne i klubben. Gruppen gir Klopp mulighet til å holde kontakten, overvåke og holde seg oppdatert på hva spillerne driver med når de er borte fra hans radar i fotballferien.

Bildene som tikket inn, og som Liverpool-stjernene håpet skulle imponere sjefen, var av hardtarbeidende spillere som løp kilometer etter kilometer på tredemølla for å holde seg i form. Men Klopp vil ikke ha spillerne på tredemølle. For tyskeren er ikke det trening som gjør hans menn til bedre fotballspillere. Klopp vil ha dem ut i et naturlig miljø.

Derfor har 50-åringen kunnet glede seg over helt andre bilder denne sommeren. Spillerne har forstått budskapet og gjort som sjefen vil.

I sommer har det i stedet tikket inn bilder fra spillere som trener hardt på stranda, ute i skogen eller i parker. Ute av gymmen, borte fra tredemølla.

Nysgjerrige Klopp

Det blir selvsagt alt for enkelt å hevde at det er denne endringen som skal gjøre Liverpool til et bedre fotballag denne sesongen, men det sier en hel del om Jürgen Klopp. Utad framstår den storvokste tyskeren som svært karismatisk og nærmest som en farsfigur for spillerne, der han alltid er på plass for å gi en god klem etter kamp, men nysgjerrigheten hans for de han jobber tett med stikker dypere enn som så, og han tar en rekke verktøy i bruk, som den nevnte WhatsApp-gruppen, for å lære dem å kjenne bedre og ikke minst lære dem hvordan de kan bli enda bedre.

Et annet eksempel på nettopp det, trukket fram i det samme intervjuet av Melissa Reddy, er hvordan Klopp nærmest reagerte med sjokk da han fant ut at et medlem av staben hans ikke visste at én av sommerens nykommere, skotten Andrew Robertson, ventet barn sammen med kona.

- Hvordan har du gått glipp av det? Det er jo det viktigste i livet hans akkurat nå. Kom igjen, skal Klopp ha frest mot den «uvitende».

Igjen viste Klopp at han faktisk er opptatt av hele mennesket, og ikke bare fotballspilleren - han vil vite hvem de er, hva som driver dem, hvordan de har kommet dit de er og hvordan de har det utenfor fotballbanen.

Denne metodikken og nysgjerrigheten er nok mye av grunnen til at Klopp nesten utelukkende blir omtalt på en positiv måte av de han har jobbet med, både i Mainz 05, Borussia Dortmund og nå i Liverpool.

Og det er denne nysgjerrigheten som gir Klopp tro på at han kan forbedre de spillerne han har tilgjengelig, steg for steg, i stedet for å hente inn en ny spiller fra en annen klubb, hver gang noe ikke går helt som planlagt.

Mistet selvtilliten

12. august, borte mot Watford, står Klopp klar til å ta fatt på sin andre hele sesong som Liverpool-manager. Sist sesong løftet han laget opp fra en åttendeplass året før til en fjerdeplass på tabellen og nå er spørsmålet om tyskerens sjarme og metoder i seg selv er nok til å ta klubben enda høyere på tabellen, spesielt etter en sommer med lite overgangsaktivitet.

ÉN AV FÅ NYKOMMERE: Egypteren Mohamed Salah.

Siden Liverpool til høsten trolig skal ut i Champions League-spill, selv om tyske Hoffenheim fortsatt er et hinder på veien dit, kan dette bety et enda tettere kampprogram og større belastning på Liverpools nøkkelspillere.

Sist sesong hang Liverpool lenge med i toppen, men rundt nyttår begynte ting å stokke seg. Kritikerne mente at Klopp ikke hadde noen plan-B og laget som sprudlet innledningsvis i sesongen, så plutselig tamt ut.

Selv føler manageren at noe av selvtilliten forsvant hos spillerne og nettopp det er noe han nå jobber hardt for at ikke skal gjenta seg.

- Etter seieren mot Manchester City møtte vi Sunderland borte. Det var en helt annerledes kamp og vi spilte uavgjort, men rett etter kampen merket jeg det på spillerne, de begynte å tenke: «Kanskje vi ikke er så gode som det vi trodde? Vi har kastet bort muligheten. Kanskje vi ikke klarer å takle slike situasjoner», forklarer Klopp i Goal-intervjuet.

- Én slik kamp er nok, selv om alle lagene ga bort poeng på den tiden. Selv Chelsea. Alt handler om hvordan du håndterer slik motgang og det er noe vi virkelig må jobbe med og bli sterkere på, sier Liverpool-sjefen.

- Mangel på kunnskap



I tillegg til mangel på selvtillit, mener Klopp at Sadio Manés fravær på grunn av afrikamesterskapet og skader på sentrale spillere gjorde både januar og februar til tunge og avgjørende måneder sist sesong.

- I mars begynte vi å vinne kamper igjen, men da kom det likevel kritikk. Folk sa at vi ikke lenger spilte på samme måte og at vi hadde problemer. Det førte til at spillerne igjen mistet selvtillit, for spillerne hører på denne kritikken. Alle i klubben hører på den. Det var masse prat om at vi manglet en plan-B, men det viser bare en mangel på kunnskap. I det øyeblikket du ikke har selvtillit, blir det vanskelig å gjøre endringer, fordi det er så mye usikkerhet i laget, forklarer Klopp om forrige sesong.

- Når jeg hører slik kritikk, vet jeg hundre prosent at det ikke er noen vits å lytte til den. Men gud bedre, alle andre hører etter, så vi må finne en måte å blokke alt ute og kun fokusere på oss selv. Det er viktig. Spillerne må lære at den eneste kritikken de skal lytte til, er den som kommer fra meg. Ikke fordi jeg vet alt, men fordi det er meg de må ha fokus på.

- Veldig fornøyd



Etter en sterk innspurt på 2016/17-sesongen klatret Liverpool likevel inn blant de fire beste i Premier League og i sommer var det ventet at de røde skulle gjøre flere signeringer, både offensivt og defensivt, for å bygge videre på dette. Slik har det imidlertid ikke blitt og i skrivende stund er det kun Mohamed Salah, Andrew Robertson og Dominic Solanke som har kommet inn porten på Anfield. Fansen håper selvsagt på flere.

RB Leipzig-spilleren Naby Keita og Southamptons Virgil van Dijk har vært klare mål for Liverpool i sommer, men det har vist seg vanskelig å få avtalene i boks. Samtidig kobles Philippe Coutinho med Barcelona.

Klopp er imidlertid mest opptatt av de han faktisk har i troppen.

- Jeg er veldig fornøyd med det jeg har sett av disse spillerne. Både når det gjelder holdningen, kvaliteten og ønsket om å bli bedre. Det er en grunn til at de spillerne som er i Liverpool, er her. Det er en veldig god grunn til det. Men vi kan ikke være fornøyd med hva vi har oppnådd. Vi må jobbe, jobbe og jobbe for å komme til neste nivå og kanskje enda lenger.

- Se på troppen min. Kan Roberto Firmino bli bedre? Selvsagt. Divock Origi? Helt klart! Sadio Mané? Han er bare i startfasen, sier Klopp.

KAN BLI BEDRE: Manager Jürgen Klopp har klokketro på at Roberto Firmino go de andre Liverpool-stjernene fortsatt kan bli mye bedre.

Klopp har tidligere i sommer vært klar på at han ønsker flere spillere å jobbe med, men påpeker også at han nå har flere spillere tilbake fra skade og at Liverpool er på god vei mot å ta nye steg fram mot en ny sesong. Skal det forsterkes, skal det være med spillere som har kvaliteter som Klopp per nå ikke har tilgjengelig og som han mener passer systemet.

- Gjort begge deler



Det har også versert rykter om at tyskeren kommer til å kvitte seg med flere spillere i sommer, men så langt har klubben beholdt de fleste. Av førstelagsspillerne, er det kun Lucas Leiva som har takket for seg.

- Alle har sagt at han blir solgt, han blir solgt og han blir solgt. Men enn så lenge er det ingen som skal bort. Planen er at alle skal ta det neste steget. Vi ønsker selvsagt å bygge videre på forrige sesong, men det er to måter å gjøre det på, vi kan kjøpe nye spillere og vi kan trene. Vi har gjort begge deler, sier Klopp til Liverpool Echo om sommeren så langt.

- Det er ikke lettere denne sommeren, men litt annerledes fra i fjor. En del ting har vi måttet gjøre på nytt. Når du har noen nye spillere og noen som er tilbake fra skade, som har vært borte en stund, må du gjøre de samme tingene på nytt. Vi skal gjøre alt for å sette sammen en sterk, selvsikker, veltrent og taktisk smart tropp, sier Klopp til samme avis.

Analyse av Liverpool:

Overgangsakitivet:

Inn:

Dominic Solanke (uten kontrakt)

Mohamed Salah (AS Roma)

Andrew Robertson (Hull)



Ut:

Alex Manninger (frigitt)

Andre Wisdom (Derby County)

Lucas Leiva (Lazio)

Kevin Stewart (Hull)

Keepere:

Simon Mignolet har hatt sine kritikere under tiden i Liverpool, men belgieren avsluttet forrige sesong meget sterkt, blant annet med noen redninger som var helt avgjørende for at de røde kom inn blant topp fire. 29-åringen så plutselig langt mer autoritær ut i keeperspillet og den tryggheten smittet over på forsvaret og resten av laget. Mignolets sterke avslutning sist sesong har også ført til at det ikke har vært noe særlig debatt eller spekulasjoner rundt keeperplassen i Liverpool i sommer. Basert på de prestasjonene er det naturlig å anta at Mignolet starter den kommende sesongen som førstekeeper. Tyske Loris Karius puster likevel Mignolet i nakken og den talentfulle 24-åringen vil nok få sjansen til å bevise hva han er god for i cupkampene, til tross for at forrige sesong nok ble en nedtur for Karius. Skulle Mignolet begynne å vakle mellom stengene, slik vi har sett tidligere, der belgieren blant annet har vært utrygg i feltarbeidet, vil nok manager Klopp raskt vurdere et keeperbytte.

Danny Ward har vist i sesongoppkjøringen at også han begynner å bli en solid sisteskanse og vil legge ytterligere press på Mignolet og Karius. I tillegg har Liverpool den meget lovende unggutten Kamil Grabara i bakhånd. Han er fortsatt et stykke unna førstelaget, men 18-åringen ble nylig trukket fram som én av de 60 største talentene fra 1999-årgangen i dagens fotball av The Guardian og polakken er en mann for framtiden.

FØRSTEKEEPER: Simon Mignolet er trolig Liverpools førstevalg i mål.

Forsvar:

Backrekka har i flere sesonger vært Liverpools svake punkt og det er ingen hemmelighet at sportsdirektør Michael Edwards og manager Klopp har sett på muligheter for å styrke de bakre rekker i sommerens overgangsvindu. Nederlandske Virgil van Dijk skal være pekt ut som mannen de ønsker inn, men i skrivende stund er han fortsatt Southampton-spiller, selv om van Dijk nå har bedt om å bli solgt. Det er likevel naturlig å tro at Liverpool vil hente forsterkninger på stopperplass før vinduet stenger 31. august, selv om Klopp nylig uttalte at han ikke trenger noen ny midtstopper, fordi han har fire tilgjengelig i troppen. Basert på forrige sesong er dette et område der klubben bør styrkes.

Fram til det kommer en avklaring rundt van Dijk, eller eventuelt en annen midtstopper, så har Liverpool i all hovedsak altså fire alternativer på stopperplass i dagens stall. Joel Matip virker å være et sikkert kort under Klopp og kameruneren hadde en god førstesesong på Anfield, selv om skader gjorde sitt til at han kanskje ikke fikk levert så stabilt som ønsket. Kroaten Dejan Lovren skrev nylig under på en ny kontrakt med de røde og er en naturlig partner til Matip, med mindre det hentes inn noen nye. Bak de to er det stødige Ragnar Klavan og den skadeplagede unggutten Joe Gomez som kjemper om spilletid. Sistnevnte har lenge blitt ansett som et stort talent og tiden kan kanskje være moden for at han nå får et lite gjennombrudd som Liverpool-spiller? Klavan på sin side er langt fra spektakulær, men kan gjøre en jobb både som stopper og back. Mamadou Sakho virker for øvrig å være helt ute i kulden hos Liverpool, og franskmannen kan trolig ikke regne med å bli mye involvert.

I FORSVARSREKKA: Ragnar Klavan og Joel Matip.

På backplass er Nathaniel Clyne og unge Trent Alexander-Arnold de som foretrekkes på høyresiden, mens nykommer Andrew Robertson, veteranen James Milner og utskjelte Alberto Moreno alle kan spille på venstresiden. Milner gjorde en meget god jobb som back sist sesong, men med Robertsons ankomst kan visekapteinen igjen bli flyttet opp på midtbanen ved behov. Det er likevel knyttet noe usikkerhet til hvor fort skotten tilpasser seg rollen i sin nye klubb og slik sett kan det være både trygt og godt å ty til Milner i den posisjonen innledningsvis i sesongen. Moreno var av mange avskrevet som Liverpool-spiller, men spanjolen har imponert i sommerens oppkjøring og kan fort få en opptur, selv om det fortsatt snakkes om at backen kan bli solgt. På høyre har Clyne nærmest hatt klippekort de siste årene, men Alexander-Arnold utvikler seg stadig og har vist et enormt potensial. Det gir større konkurranse og bredde på høyrebackplassen. Med Clyne ute med skade i de første ligarundene, kan unggutten få en mulighet til å vise seg fram og imponere manageren. Jon Flanagan er også fortsatt en del av stallen og kan spille på begge sider.

Midtbane:

Også når det kommer til Liverpools midtbane hersker det usikkerhet før ligastart i Premier League. Playmaker Philippe Coutinho kobles med en overgang til Barcelona og skulle brasilianeren forsvinne, vil det være et stort tap for klubben. Coutinho kan bekle en rolle i både angrepet og på midtbanen og er helt sentral i Liverpools offensive spill med sin kreativitet, sine smarte pasninger og susende langskudd. Hvis Coutinho blir Barcelona-spiller, bør Liverpool raskt ut på markedet og finne en erstatter som kan gjøre en lignende jobb for laget. RB Leipzigs Naby Keita har lenge blitt nevnt som en mann Klopp ønsker inn på midtbanen, men en slik avtale har vist seg vanskelig å få i stand. Adam Lallana er en spiller som har en del av de samme kvalitetene som Coutinho, men den dynamiske engelskmannen er ute med skade til utpå høsten en gang. Lallanas intensive press og løpsstyrke er viktig for måten Klopp ønsker å spille på og 29-åringens fravær innledningsvis vil trolig bli et stort savn.

Skadeplaget er også kaptein Jordan Henderson, som gikk glipp av mange kamper sist sesong, men til tross for noe sykdom nå i august, bør han være et sikkert kort på midtbanen. Forrige sesong imponerte Henderson i den litt mer defensive midtbanerollen da han var frisk og gjorde en viktig jobb der. Kapteinen har også en del offensive egenskaper og kan bidra i begge ender av banen. I Henderson har Liverpool en spiller som både kan gå i krigen, samt bidra med mål og assists. Den tidligere Sunderland-spilleren er såpass anvendelig at han kan spille i flere roller i en midtbanetreer. Perlescoringen mot Chelsea sist sesong går heller ikke fort i glemmeboken og 27-åringen har tatt steg som leder og hærfører.

KAPTEIN: Liverpools Jordan Henderson er tilbake fra skade.

Tyske Emre Can kan gjøre mye av den samme jobben som Henderson, men har svingt litt i prestasjonene og det har kommet til et punkt der han nå må vise enda mer stabilitet og ta større ansvar. På sitt beste kan Can være lysende, men han har også kamper der han virker tung og uinspirert. I likhet med Henderson kan Can både bekle en litt mer defensiv rolle og en boks-til-boks rolle i laget. I tillegg til disse to har Liverpool også den noe undervurderte Georginio Wijnaldum. Nederlenderen har lunger som en hest og kan løpe, presse, vinne ballen og spille den videre svært effektivt. Wijnaldum har også en tendens til å score viktige mål, selv om sluttproduktet fortsatt kan forbedres. 26-åringen har likevel kvaliteter som passer perfekt inn i Klopps intensive press- og kontringsfotball, og bør være i eller nær enhver startoppstilling den kommende sesongen. Wijnaldum var også den Liverpool-spilleren som flest ganger var nest sist på ballen før en scoring forrige sesong. Marko Grujic, unggutten Ovie Ejaria og nevnte James Milner sørger for bredde på midtbanen og kan avlaste når andre har behov for hvile, eller om skader skulle inntreffe.

Angrep:

Angrepet ser i skrivende stund ut som Liverpools kanskje sterkeste lagdel. Roberto Firmino passer godt inn i rollen som falsk nier på topp, mens Sadio Mané og nykommer Mohamed Salah bidrar med enorm fart og scoringer på hver sin kant. Salah ble hentet fra Roma i sommer og egypteren, med en fortid i Chelsea, har sett svært frisk ut i oppkjøringen. Mané på sin side viste forrige sesong at han kan være et angrep alene med sin direkte stil og ble Liverpools toppscorer med 13 ligamål. Når det gjelder Firmino har han måttet tåle noe kritikk fordi han scorer litt lite mål som spiss, men brasilianerens knallharde jobbing og høye press er helt sentralt for måten Klopp ønsker å spille fotball på. Spydspissen Daniel Sturridge er et alternativ for Firmino og spesielt i kamper der Liverpool ønsker å endre litt på formasjonen kan Sturridge bli viktig, om han holder seg skadefri. På sitt beste er 27-åringen én av de beste goalgetterne i Premier League og det kan nå se ut til at Sturridge har funnet sin plass under Klopp og han vil trolig bli mye involvert.

GOD I SOMMER: Liverpool-spiss Daniel Sturridge.

Unggutten Ben Woodburn er også meget spennende og vil nok få sjanser den kommende sesongen. I oppkjøringen har han sett bra ut og vist at han kan spille både på midtbanen, som spiss og ute på kanten. Nykommer Dominic Solanke har også imponert i sommer, mens Divock Origi er en mann som har noe å bevise. Belgieren må snart vise at han er mer enn et stort talent og levere stabilt når han får sjansen. Både Origi og Solanke har en fysikk som kan være til god hjelp i kamper mot lag som legger seg lavt i banen og kriger Liverpool ut av stilen, og er slik sett spillere som kan endre et kampbilde. Ungguttene Ryan Kent og Sheyi Ojo opererer gjerne på kantene og har fått vise seg fram i sommerens treningskamper, men begge kan fort bli lånt ut før overgangsvinduet stenger. Det blir også spennende å se om uheldige og skadeplagede Danny Ings kan komme tilbake og få kamper denne sesongen.

SE OPP FOR: Dominic Solanke.

Se opp for: Dominic Solanke (19)

Spissen, som på balløya har blitt sammenlignet med legenden Teddy Sheringham, ble hentet inn fra Chelsea tidlig i sommer, en sommer der han ble toppscorer i et U20-VM som England vant. Da Solanke ble hentet inn opplyste Liverpool at han først og fremst skulle spille for klubbens reservelag, men med det den unge spissen har vist i sommer er det naturlig å anta at han vil få en del sjanser på førstelaget. Solanke er sterk, kvikk i beina, har en god førstetouch og er en habil avslutter. Han kan spille i flere posisjoner, men foretrekker nierrollen. 19-åringen må nok regne med å stille bak folk som Firmino og Sturridge i spisskøen, men kan likevel vise seg som meget god og klok business for Liverpool.

Manager:

Jürgen Klopp er utvilsomt et av Liverpools sterkeste kort og den karismatiske tyskeren opptrer nærmest som en farsfigur for spillerne. Klopp-fotball er også underholdene og det kan se ut til at 50-åringen er villig til å lære av de feilene han har gjort og tilpasser seg stadig kravene i Premier League bedre og bedre. Det så vi blant annet mot slutten av forrige sesong da han var langt mer pragmatisk i tilnærmingen mot de antatt svakere lagene, enn det han var tidligere i sesongen. Det har nok likevel vært en noe frustrerende sommer for Liverpool-sjefen og ting har ikke gått helt hans vei på overgangsmarkedet, men Klopps største styrke er uansett hans evne til å jobbe med, og forbedre, de spillerne han har. Tyskeren står fortsatt uten et trofé i Liverpool og det er kanskje på tide med noe sølvtøy inn i skapet snart, for at tyskeren skal få arbeidsro.

MANAGER: Jürgen Klopp leder Liverpool.

Plusser:

+ Jürgen Klopp er en dyktig manager med en X-faktor

+ Mohamed Salah ser ut som en meget god signering

+ Har et gnistrende angrep med stor fart og trøkk

Minuser:

- Mangler en virkelig forsvarssjef

- Flere profiler har slitt mye med skader

- Skal trolig spille langt flere kamper denne sesongen

Konklusjon:

Liverpool har en bred og sterk tropp, og spesielt angrepet utkrystalliserer seg som solid. Signeringen av Mohamed Salah vil trolig gjøre de røde enda mer slagkraftige framover. Det er likevel flere spørsmålstegn som må tas med i ligningen og både på stopperplass og på den sentrale midtbanen har Liverpool svakheter. Dette er svakheter som klubben har forsøkt å adressere i sommer, men i skrivende stund har de ikke lyktes med det. Med en solid midtstoppersignering ville Liverpool raskt sett mye sterkere ut og usikkerheten rundt Coutinho gjør at det også kan bli litt for tynt på midtbanen når det kommer til kreativitet og scoringer derfra. Går Liverpool inn i Champions League-gruppespillet vil det bli langt større belastning på de beste spillerne og dette kan fort påvirke formen i ligaen.

Sist sesong ga Liverpool bort alt for mye poeng mot antatt svakere lag, og gikk seg ofte fast mot lag som lå dypt i banen og kun forsvarte seg. Dette må Klopp få orden på, men har han gjort nok i sommer for å ha flere strenger å spille på i slike situasjoner? Per nå ser det ikke slik ut, men det gjenstår å se. I det som etter alle solemerker blir en tett og tøff sesong i Premier League, tror vi Liverpool kommer dårligst ut av de seks antatt beste lagene og vi tror gutta fra Merseyside kommer til å gegenpresse seg til en sjetteplass.