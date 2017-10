Konkurranse: Er du Norges beste i å spille Football Manager?

Lanseringen av fotballspillet Football Manager 2018 nærmer seg med stormskritt og i den anledning har vi i Nettavisen sett litt nærmere på noen av spillerne som har vært med å gjøre spillet så populært.

FM 2018 vil offisielt bli sluppet 10. november, men allerede nå er en betaversjon av spillet gjort tilgjengelig gjennom Steam.

Og ikke nok med det. Vi tilbyr også en heldig vinner en helt unik mulighet. Utviklerne av FM, Sports Interactive, arrangerer nemlig 11. - 12. november verdens første offisielle turnering i Football Manager og vi er på jakt etter en som skal representere Norge i den turneringen i London. Vinneren får både reise og opphold dekket.

Hvordan du deltar kan du lese mer om lenger ned i denne saken.

LIKE GOD SOM KLOPP? I Football Manager kan hvem som helst bli en av verdens beste managere, og lede de største klubbene, og nå kan nettopp du få en unik mulighet til å vise hvor god du er.

Men først til legendene. Onsdag presenterte vi de fem første og her kommer fem nye. I løpet av helgen kommer det også fem legender til.

Selv om spillet er kjent for sin nøyaktighet når det kommer til å spå framtidens stjerner, er det ikke alle av spillets verdensstjerner opp gjennom årene som har fått en like god karriere i virkeligheten.

Der folk som Lionel Messi, Sergio Agüero, Philippe Coutinho, Gerard Pique og Luka Modric, for å nevne noen få, har levd opp til sitt store potensial i ung alder på spillet, er det andre som har blitt legender mer for sine prestasjoner i Championship Manager / Football Manager.

Tommy Svindal Larsen (CM 97/98):

I spillet: I Norge er Svindal Larsen selvsagt et meget kjent navn, men utenfor Norges grenser huskes han nok minst like like godt for sine herjinger i fotballspillet, som i virkeligheten. «Guds gave til fotballen», som VG en gang omtalte ham som, kunne plukkes opp billig fra Stabæk og ble raskt en viktig brikke på veien mot Premier League-tittelen og Champions League-suksess. Den sentrale midtbanespilleren var en garantist for både scoringer og assists og havnet lynraskt i en virkelig toppklubb.

I virkeligheten: Med sine 24 landskamper for Norge, og mange kamper for Odd, Start, Stabæk og tyske Nürnberg, var Svindal Larsen en godt profilert spiller i Norge på 1990- og 2000-tallet. 44-åringen fikk også med seg U-landskamper på alle nivåer fra U15 til U21 for Norge.

LEGENDE 6: Tommy Svindal Larsen er godt kjent for fotballgale nordmenn, men gjennom CM 97/98 ble han verdenskjent.

Tonton Zola Mokouko (CM 01/02):

I spillet: Enda én av de virkelig store legendene i spillet og Mokouko var å finne i CM 01/02. Svensken startet karrieren som unggutt i engelske Derby, men en liten bunke penger var nok til å lokke ham til nettopp din klubb. Mokouko kunne spille både midtbane og spiss, og med litt kamptrening gikk det ikke lenge før han konkurrerte om både gullballen og andre gjeve priser. Svenskes kvaliteter i spillet var ved første øyekast ikke så imponerende, men i det du satte ham inn på laget, klikket det meste på plass og veien til suksess var relativt kort.

I virkeligheten: Den nå 33 år gamle svensken levde dessverre aldri opp til CM/FM-hypen i virkeligheten. Etter flere år på Derbys akademi var han innom en rekke mindre klubber, hovedsakelig i hjemlandet Sverige. Moukoko har nå lagt opp, men har en trenerrolle i FC Kongo United.

LEGENDE 7: Tonton Zola Mokouko ble en gigant i CM 01/02, men slik gikk det dessverre ikke for svensken i den virkelige verden.

Evandro Roncatto (CM 03/04, FM 2005, 2006):

I spillet: Den offensive brasilianeren var både billig og effektiv. Han kunne plukkes opp for småpenger tidlig i spillet og ble nesten garantert verdensklasse om han fikk nok spilletid. Unggutten startet karrieren i brasilianske Guarani, men kunne i løpet av kort tid gli rett inn i førsteelleveren til både Manchester United og Barcelona. Brassen var en nådeløs avslutter, og hadde ofte 20/20 på nettopp denne egenskapen. Avsluttet ofte en sesong med flere scoringer enn antall kamper.

I virkeligheten: Evandro Roncatto var regnet som et stort talent også i virkeligheten, men føyer seg inn rekken av de som aldri slo helt igjennom. Brasilianeren har reist verden rundt for å spille fotball, men stort sett for mindre klubber. Merittlisten inneholder mer obskure klubbnavn som Pacos de Ferreira, Anorthosis Famagusta, Niki Volos, Irtysh og Rio Blanco. I 2016 dukket denne FM-legenden opp i norske Raufoss og fikk et par opptredener i OBOS-ligaen. Han fikk kun U17-landskamper for Brasil.

LEGENDE 8: Evandro Roncatto var en måltyv av rang i CM / FM-serien. Utenfor spillet har han blant annet spilt for Raufoss.

Anthony Vanden Borre (FM 2006, 2007):

I spillet: Stødigere høyreback skulle du lete lenge etter i denne utgaven av spillet, og Vanden Borre kunne i tillegg bekle et par andre posisjoner. Den unge belgieren var tilgjengelig for en slikk og ingenting i starten og klarte du å slå kloa i ham, var du sikret på høyreback i mange, mange år framover. Han trengte noen kamper på å komme opp på sitt beste, men når han først var der, kunne få, om ingen, matche belgierens kvaliteter.

I virkeligheten: I likhet med flere andre vi nevner, var Vanden Borre sett på som et meget stort talent, også i den virkelige verden. Han startet karrieren i Anderlecht, før han senere dro til Fiorentina og Genoa i Italia. Belgieren var en kort periode innom Portsmouth på lån, før karrieren ebbet litt ut med et nytt opphold i Anderlecht, etterfulgt av spill i Montpellier og TP Mazembe, der han fortsatt er. Vanden Borre har spilt 28 landskamper for Belgia og har scoret ett mål for nasjonen.

LEGENDE 9: Belgiske Anthony Vanden Borre var en perfekt sideback i FM-universet for noen år tilbake.

Igor Akinfeev (FM 2008, 2009):

På spillet: En god keeper er ofte nøkkelen til suksess og i flere av FM-seriens spill var Igor Akinfeev ofte den første man la inn bud på. Den russiske keeperen var blant de sikreste burvokterne det var mulig å få tak i og det kostet heller ikke all verden å snappe ham opp fra CSKA. Der folk som Gianluigi Buffon og Iker Casillas ble for dyre, var det en fryd å kunne sikre seg en spiller på omtrent samme nivå for lommerusk.

I virkeligheten: Også i virkeligheten er Akinfeev en legende. Han står nemlig bokført med hele 522 kamper i mål for CSKA Moskva. 102 landskamper for Russland har det også blitt, men det er nok mange som gjerne skulle sett hva Akinfeev kunne fått til i en større europeisk klubb.

LEGENDE 10: Igor Akinfeev kunne bli verdens ebste keeper i flere utgaver i FM. Han har også klart seg bra i virkelighetens fotball.

Norges beste FM-spiller?



I samarbeid med Sports Interactive, utvikleren av dataspillet Football Manager, kan Nettavisen tilby en unik mulighet til én heldig vinner.

I forbindelse med lanseringen av Football Manager 2018 skal utviklerne av spillet nemlig arrangere en offisiell turnering i London, «Copa Manageria», der spillere fra en rekke forskjellige land skal gjøre opp om hvem som er den beste manageren.

Vi jakter nå Norges deltager.

- Det skal for første gang arrangeres en offisiell spillturnering hvor FM-spillere fra 16 europeiske land skal spille mot hverandre, forteller kommunikasjonsrådgiver i Nucleus, Vegard Haugen.

Vinneren av konkurransen vil få delta i turneringen i London og få muligheten til å hente Copa Manageria-trofeet til Norge. Reise og opphold vil bli dekket. Vinneren får også det nye FM18-spillet.

Turneringen avholdes helgen 11.-12. november.

Merk: Du må ha fylt 18 år for å delta i Copa Manageria. Du må også ha anledning til å reise til London den aktuelle helgen for å bli utvalgt.

Slik deltar du



Vi trekker i tillegg ut fem heldige vinnere som får Steam-koder til Football Manager 2018 noen dager før spillet offisielt slippes 10. november. Spillet vil være i betaversjon fram til lansering, men så gå over til å være fullversjon. (Her er det ingen aldersgrense, så send gjerne inn for å kun delta i denne trekningen).

Det du trenger å gjøre for å delta i konkurransen er: Send oss et skjermbilde som viser at nettopp du er Norges beste FM-spiller. Du kan sende så mange bilder du vil, for å dokumentere dine bragder. Skriv gjerne også noen ord om hva som gjør nettopp deg til Norges beste FM-spiller.

Skjermbildet kan være av dine prestasjoner på spillet (som antall trofeer, seiersprosent etc.), eller av en spiller du er ekstra stolt over, som for eksempel en unggutt fra egne rekker som du har utviklet til å bli verdensklasse. Send inn bildet / bildene til: konkurranse@nettavisen.no.

Det er lov å være kreativ, men husk at våre FM-trente øyne raskt kan avsløre bruk av juks i form av editorer, og andre juksemetoder.

Her er et par eksempler på skjermbilder:

Vi trekker ut den vi mener fortjener muligheten til å representere Norge i Copa Manageria og frist for å delta er onsdag 1. november klokken 24.00. Vinneren (og vinneren av ekstrapremiene) vil bli kontaktet.

TURNERING: Den første offisielle turneringen i FM går av stabelen i London i november.

HUSK: Legg ved fullt navn, alder, telefonnummer i eposten, kun spillere som sender inn dette vil ha sjansen til å vinne.

Slik foregår Copa Manageria: Totalt 16 nasjoner kommer til å delta i mesterskapet, som er utformet likt som en ekte internasjonal turnering med fire grupper bestående av fire i hver, og hvor alle lag i hver gruppe møtes. De to beste lagene fra hver gruppe går videre til kvartsfinalen, og respektive vinnere møtes i semifinale og til slutt finalen i Copa Manageria. Deltakerne må bruke FMs «Fantasy Draft»-spillmodus, og hver deltaker må ha minst fem spillere fra sitt eget hjemland i troppen.

