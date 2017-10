Konkurranse: Er du Norges beste i å spille Football Manager?

Lanseringen av fotballspillet Football Manager 2018 nærmer seg med stormskritt og i den anledning har vi i Nettavisen sett litt nærmere på noen av spillerne som har vært med å gjøre spillet så populært.

FM 2018 vil offisielt bli sluppet 10. november, men allerede nå er en betaversjon av spillet gjort tilgjengelig gjennom Steam.

Og ikke nok med det. Vi tilbyr også en heldig vinner en helt unik mulighet. Utviklerne av FM, Sports Interactive, arrangerer nemlig 11. - 12. november verdens første offisielle turnering i Football Manager og vi er på jakt etter en som skal representere Norge i den turneringen i London. Vinneren får både reise og opphold dekket.

Hvordan du deltar kan du lese mer om lenger ned i denne saken.

LIKE GOD SOM KLOPP? I Football Manager kan hvem som helst bli en av verdens beste managere, og lede de største klubbene, og nå kan nettopp du få en unik mulighet til å vise hvor god du er.

Men først til legendene. Onsdag presenterte vi de fem første og fredag kom fem nye. Her er de fem siste i vår FM-legende-serie.

Selv om spillet er kjent for sin nøyaktighet når det kommer til å spå framtidens stjerner, er det ikke alle av spillets verdensstjerner opp gjennom årene som har fått en like god karriere i virkeligheten.

Der folk som Lionel Messi, Sergio Agüero, Philippe Coutinho, Gerard Pique og Luka Modric, for å nevne noen få, har levd opp til sitt store potensial i ung alder på spillet, er det andre som har blitt legender mer for sine prestasjoner i Championship Manager / Football Manager.

Cherno Samba (CM 01/02):

I spillet: Cherno Samba var ikke gamle karen da dette spillet kom i 2001. Han spilte for Millwall og spissen var kun 15 år. Dermed kostet han kun småpenger, men allerede før han hadde fylt 20 år, kunne måljegeren som regel regnes som én av verdens beste spisser. Han hadde ikke de beste statsene fra start av, men med litt kamptrening på høyeste nivå var du sikret en målscorer i mange, mange år framover. Cherno Samba huskes fortsatt i dag som én av CM/FM-seriens aller største helter.

I virkeligheten: Som med så mange av våre legender, levde heller ikke Samba opp til hypen i spillet. Samba var helt korrekt et stort talent som unggutt, og var blant annet nær en overgang til Liverpool, men Millwall skal angivelig ha takket nei til et bud på rundt 2 millioner pund fra Merseyside-klubben. I stedet ble det en karriere preget av alt annet enn glamorøse klubber for den nå 31 år gamle engelskmannen. Han forlot Millwall i 2004 og dro til spanske Cádiz. Han har senere vært innom Malaga, Plymouth, finske Haka, greske Panathinaikos og i 2012 spilte Samba en del kamper for norske FK Tønsberg. I 2015 annonserte Samba at han legger opp. Skader var grunnen til at han la støvlene på hylla.

LEGENDE 11: Cherno Samba bøttet inn mål i CM 01/02. I virkeligheten spilte han blant annet for FK Tønsberg.

Maxim Tsigalko (CM 01/02, CM 4):

I spillet: Tsigalko var i likhet med Samba en av 01/02-versjonens beste spisser. Spissen var faktisk en enda større målmaskin enn sin engelske kollega. Med 20/20 på både fart og avslutninger var ukraineren ustoppelig på topp og kunne i tillegg hentes rimelig fra Dinamo Minsk. Hviterusseren kunne fort banke inn en 50-60 mål per sesong for en klubb i ypperste verdensklasse og på egenhånd sikre trofeer og suksess.

I virkeligheten: Det er kvaliteten i spillet Tsigalko fortsatt huskes best for den dag i dag. Den nå 34 år gamle hviterusseren fikk riktig nok to landskamper og scoret ett mål for sitt land, men klubbkarrieren er ikke all verden å skryte av. Han spilte altså for Dinamo Minsk fram til 2005 og scoret en del mål der, før turen gikk til klubber som Naftan Novopolotsk, Kaisar, Banants og Savit Mogilev. Tsigalko har for øvrig en bror, keeperen Jurij, som også spilte for Dinamo Minsk en periode.

LEGENDE 12: Den realativt ukjente Maxim Tsigalko huskes fortsatt for sine herjinger i Championship Manager 01/02.

Sherman Cardenas (FM 2007):

I spillet: I 2007 dukket Cardenas opp som en relativt ukjent 16-åring fra Colombia. Han kunne spille sentralt på midten og ute på høyrevingen, og for rundt én million pund kunne han bli din. I løpet av et par sesonger utviklet Cardenas seg til en spiller på høyeste nivå og kunne fint herje for lag som Real Madrid og Bayern München, for å nevne noen. Han var en garantist for både mål og assists, og var et must å hente på denne versjonen av spillet. Det at han var såpass ung da spillet startet, førte også til at du kunne se ham blomstre opp til å bli en legende i din klubb, hvis du klarte å holde de andre storklubbene på avstand, vel å merke.

I virkeligheten: Det sies at hypen av Cardenas i Football Manager-spillet skal ha påvirket unggutten i det virkelige liv og være én av grunnene til at han stagnerte ganske fort, og aldri ble den stjernen mange trodde. Han herjet for Colombias U17-landslag og var også innom landets U20-landslag, men så stoppet utviklingen opp. Cardenas er fortsatt bare 28 år gammel og spiller på lån i den ecuadorianske klubben L.D.U Quito. Han har også spilt klubbfotball for flere klubber i Brasil i løpet av karrieren.

LEGENDE 13: Sherman Cardenas er en legende i FM-universet, men det sies at colombianeren dessverre ble litt for høy på pæra av det.

Nicolas Millan (FM 2007, 2008):

I spillet: Nok en ung gutt fra Sør-Amerika som tok FM-verdenen med storm. Han var bare 14 år da spillet startet, men i løpet av kort tid utviklet han seg til en spiller med 20/20 på både avslutninger, dribling og crossing. I en alder av rundt 17 år ville han allerede være god nok til å gjøre seg bemerket for et topplag på spillet og den anvendelige teknikeren kunne både score og sette opp scoringer i bøtter og spann.

I virkeligheten: Millan fikk kallenavnet «den chilenske Cristiano Ronaldo» i ung alder og kanskje var det dette som tynget? Han skal angivelig ha vært ønsket av Chelsea i 2006 og senere av Everton, men noen overgang ble det aldri. Millan er fortsatt bare 25 år og aktiv, men en klubbkarriere som inneholder Colo Colo, Union Temuco, Curico Unido, Puerto Montt, Deportes Pintana og hans nåværende klubb Deportes Copiapo, er ikke fullt så imponerende som det mange hadde trodd. Millan har kamper for Chiles U17-landslag, men ikke på noe høyere nivå.

LEGENDE 14: Nicolas Millan ble omtalt som den nye Cristiano Ronaldo, men har strengt tatt ikke levd opp til det stemplet.

Eder Alvarez Balanta (FM 14, 15, 16):

I spillet: Var du på jakt etter en midtstopper, som også kunne spille venstre back, var dette din mann. Sluggeren fra Colombia ble lett én av verdens beste forsvarsspillere og kunne som regel også gå inn på et hvilket som helst topplag allerede i første sesong. Han var sterk, taklingsvillig og robust. Balanta hadde også et enormt forbedringspotensial og etter noen sesonger hadde han som regel 20/20 på flere av de viktigste egenskapene for en forsvarer. Han startet spillet i argentinske River Plate og kunne hentes for en rimelig penge.

I virkeligheten: Det har absolutt gått bra med Balanta, også i den virkelige verden, selv om han enn så lenge ikke har levd helt opp til all hypen. Colombianeren spiller i dag for Basel i Sveits, en klubb som er inne i Champions League. Han gikk dit i 2016. Den robuste midtstopperen har også fått med seg sju landskamper for Colombia og er fortsatt bare 24 år gammel, og har slik sett framtiden foran seg.

LEGENDE 15: I nyere tid er Eder Balanta en av de store legenden i FM og stopperen klarer seg også ganske bra i den virkelige verden.

Norges beste FM-spiller?



I samarbeid med Sports Interactive, utvikleren av dataspillet Football Manager, kan Nettavisen tilby en unik mulighet til én heldig vinner.

I forbindelse med lanseringen av Football Manager 2018 skal utviklerne av spillet nemlig arrangere en offisiell turnering i London, «Copa Manageria», der spillere fra en rekke forskjellige land skal gjøre opp om hvem som er den beste manageren.

Vi jakter nå Norges deltager.

- Det skal for første gang arrangeres en offisiell spillturnering hvor FM-spillere fra 16 europeiske land skal spille mot hverandre, forteller kommunikasjonsrådgiver i Nucleus, Vegard Haugen.

Vinneren av konkurransen vil få delta i turneringen i London og få muligheten til å hente Copa Manageria-trofeet til Norge. Reise og opphold vil bli dekket. Vinneren får også det nye FM18-spillet.

Turneringen avholdes helgen 11.-12. november.

Merk: Du må ha fylt 18 år for å delta i Copa Manageria. Du må også ha anledning til å reise til London den aktuelle helgen for å bli utvalgt.

Slik deltar du



Vi trekker i tillegg ut fem heldige vinnere som får Steam-koder til Football Manager 2018 noen dager før spillet offisielt slippes 10. november. Spillet vil være i betaversjon fram til lansering, men så gå over til å være fullversjon. (Her er det ingen aldersgrense, så send gjerne inn for å kun delta i denne trekningen).

Det du trenger å gjøre for å delta i konkurransen er: Send oss et skjermbilde som viser at nettopp du er Norges beste FM-spiller. Du kan sende så mange bilder du vil, for å dokumentere dine bragder. Skriv gjerne også noen ord om hva som gjør nettopp deg til Norges beste FM-spiller.

Skjermbildet kan være av dine prestasjoner på spillet (som antall trofeer, seiersprosent etc.), eller av en spiller du er ekstra stolt over, som for eksempel en unggutt fra egne rekker som du har utviklet til å bli verdensklasse. Send inn bildet / bildene til: konkurranse@nettavisen.no.

Det er lov å være kreativ, men husk at våre FM-trente øyne raskt kan avsløre bruk av juks i form av editorer, og andre juksemetoder.

Her er et par eksempler på skjermbilder:

Vi trekker ut den vi mener fortjener muligheten til å representere Norge i Copa Manageria og frist for å delta er onsdag 1. november klokken 24.00. Vinneren (og vinneren av ekstrapremiene) vil bli kontaktet.

TURNERING: Den første offisielle turneringen i FM går av stabelen i London i november.

HUSK: Legg ved fullt navn, alder, telefonnummer i eposten, kun spillere som sender inn dette vil ha sjansen til å vinne.

Slik foregår Copa Manageria: Totalt 16 nasjoner kommer til å delta i mesterskapet, som er utformet likt som en ekte internasjonal turnering med fire grupper bestående av fire i hver, og hvor alle lag i hver gruppe møtes. De to beste lagene fra hver gruppe går videre til kvartsfinalen, og respektive vinnere møtes i semifinale og til slutt finalen i Copa Manageria. Deltakerne må bruke FMs «Fantasy Draft»-spillmodus, og hver deltaker må ha minst fem spillere fra sitt eget hjemland i troppen.

