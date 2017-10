Konkurranse: Er du Norges beste til å spille Football Manager?

I samarbeid med Sports Interactive, utvikleren av dataspillet Football Manager, kan Nettavisen tilby en unik mulighet til én heldig vinner.

I forbindelse med lanseringen av Football Manager 2018 skal utviklerne av spillet nemlig arrangere en offisiell turnering i London, «Copa Manageria», der spillere fra en rekke forskjellige land skal gjøre opp om hvem som er den beste manageren.

Vi jakter nå Norges deltager.

- Det skal for første gang arrangeres en offisiell spillturnering hvor FM-spillere fra 16 europeiske land skal spille mot hverandre, forteller kommunikasjonsrådgiver i Nucleus, Vegard Haugen.

Vinneren av konkurransen vil få delta i turneringen i London og få muligheten til å hente Copa Manageria-trofeet til Norge. Reise og opphold vil bli dekket. Vinneren får også det nye FM18-spillet.

Turneringen avholdes helgen 11.-12. november.

Merk: Du må ha fylt 18 år for å delta i Copa Manageria. Du må også ha anledning til å reise til London den aktuelle helgen for å bli utvalgt.

Følg med: Nettavisens sportsredaksjon kjører en miniserie der vi presenterer 15 av CM/FMs største legender. (De fem første kommer nederst i denne saken.)

Slik deltar du



Vi trekker i tillegg ut fem heldige vinnere som får Steam-koder til Football Manager 2018 noen dager før spillet offisielt slippes 10. november. Spillet vil være i betaversjon fram til lansering, men så gå over til å være fullversjon. (Her er det ingen aldersgrense, så send gjerne inn for å kun delta i denne trekningen).

Det du trenger å gjøre for å delta i konkurransen er: Send oss et skjermbilde som viser at nettopp du er Norges beste FM-spiller. Du kan sende så mange bilder du vil, for å dokumentere dine bragder. Skriv gjerne også noen ord om hva som gjør nettopp deg til Norges beste FM-spiller.

Skjermbildet kan være av dine prestasjoner på spillet (som antall trofeer, seiersprosent etc.), eller av en spiller du er ekstra stolt over, som for eksempel en unggutt fra egne rekker som du har utviklet til å bli verdensklasse. Send inn bildet / bildene til: konkurranse@nettavisen.no.

Det er lov å være kreativ, men husk at våre FM-trente øyne raskt kan avsløre bruk av juks i form av editorer, og andre juksemetoder.

Her er et par eksempler på skjermbilder:

Vi trekker ut den vi mener fortjener muligheten til å representere Norge i Copa Manageria og frist for å delta er onsdag 1. november klokken 24.00. Vinneren (og vinneren av ekstrapremiene) vil bli kontaktet.

HUSK: Legg ved fullt navn, alder, telefonnummer i eposten, kun spillere som sender inn dette vil ha sjansen til å vinne.

Følg oss gjerne på sosiale medier:

Facebook: Nettavisen Sport

Twitter: @NettavisenSport

Snapchat: Nettavisen Sport

PS: Det kan også være lurt å laste ned Nettavisen-sportens app. Der sender vi pushvarsel når store ting skjer, og vi har som mål (og vane) å være først i Norge med fotballnyheter fra balløya.

Hvordan finne appen? Søk på NA Fotball i Appstore og Play Butikk.

Legender



Og mens vi vinter på bidrag til konkurransen, kan vi alle kose oss med et knippe CM/FM-legender som har gjort spillet så minneverdig.

Selv om spillet er kjent for sin nøyaktighet når det kommer til å spå framtidens stjerner, er det ikke alle av spillets verdensstjerner opp gjennom årene som har fått en like god karriere i virkeligheten.

Der folk som Lionel Messi, Sergio Agüero, Philippe Coutinho, Gerard Pique og Luka Modric, for å nevne noen få, har levd opp til sitt store potensial i ung alder på spillet, er det andre som har blitt legender ene og alene for sine prestasjoner i Championship Manager / Football Manager.

Her er et utvalg av slike spillere. Vi starter med fem spillere og kommer med ytterligere ti CM/FM-legender fram mot konkurranseslutt.

Så følg med!

Ibrahima Bakayoko (CM 97/98):

I spillet: Ivorianeren, som kunne spille både offensiv midtbane og spiss, hadde kvaliteter av en annen verden. Bakayoko kunne skilte med høye tall på en rekke egenskaper og var et must å sikre seg i denne versjonen. Han var 20 år da spillet startet og kunne dominere fotballverdenen i en årrekke framover.

I virkeligheten: Hadde en helt grei karriere også i den virkelige verden, men nådde aldri de samme dimensjoner som på spillet. Bakayoko var innom klubber som Montpellier, Everton, Marseille og en rekke andre. Han fikk også 45 landskamper og scoret 30 mål for Elfenbenskysten.

LEGENDE 1: Ivorianske Ibrahima Bakayoko sto som øfte øverst på innkjøpslisten til de som spilte Championship Manager 97/98.

Kennedy Bakircioglü (CM 99/00, 00/01):

I spillet: En offensivt anlagt svenske som kunne bekle de fleste posisjonene i angrep. Bakircioglü var et røverkjøp fra svenske Hammarby og i løpet av kort tid overgikk han folk som Zinedine Zidane, Luis Figo og Rivaldo. Det var ikke bare svenskens kvaliteter som gjorde ham populær på spillet. Det at han var mulig å hente til litt mindre profilerte klubber, gjorde også at mange husker Bakircioglü med et stort smil om munnen.

I virkeligheten: Bakircioglü startet som nevnt spillet i Hammarby og det er der han han spilte mest i løpet av karrieren. Han har også opphold i klubber som Iraklis, Twente, Ajax og Racing Santander bak seg. Den nå 36 år gamle svensken fikk 14 landskamper for Sverige og er fortsatt aktiv.

LEGENDE 2: Svenske Kennedy Bakircioglü kunne hentes på billigsalg og han var absolutt verdt pengene.

Mark Kerr (CM 01/02):

I spillet: I den kanskje mest legendariske utgaven av CM/FM-serien dukket denne midtbanemannen opp. Ved første blikk så han ikke så imponerende ut, men det skulle vise seg at han hadde en kombinasjon av egenskaper som gjorde ham til et «monster» i spillet. Hentet du Kerr fra skotske Fallkirk, hadde du i løpet av et par sesonger verdens beste midtbanespiller i dine rekker. Kerr har i senere tid åpnet opp om at den populariteten han fikk gjennom spillet, førte til at han ofte ble kontaktet av folk som ville skryte av hva de hadde oppnådd med ham på laget.

I virkeligheten: Virkeligheten for Kerr ble imidlertid en ganske annen. Den nå 35 år gamle skotten hadde riktignok en fin karriere i hjemlandet, med spill for klubber som Fallkirk, Dundee United og Aberdeen. Han fikk også prøve seg utenlands for Asteras Tripolis i Hellas, uten stor suksess. I tillegg står Kerr bokført med én B-landskamp for det skotske landslaget.

LEGENDE 3: Skotske Mark Kerr ble i løpet av noen sesonger verdens beste midtbanespiller. Slik gikk det ikke i den virkelige verden.

Freddy Adu (FM 2005, 2006, 2007):

I spillet: Det amerikanske stortalentet er kanskje én av de største profilene i spillets historie. Helt fra han var rundt 14 år gammel gikk det gjetord om Adus talent og i Football Manager levde han som regel opp til disse spådommene. Den offensive spilleren hadde potensial til å bli verdens beste spiller og var ofte mulig å skaffe seg for en rimelig penge. Det gikk imidlertid ikke lang tid før klubber som Real Madrid og Manchester United kjempet om signaturen til spilleren som ene og alene kunne sikre deg både ligatitler og suksess i europacupen med ditt lag.

I virkeligheten: Også i virkeligheten var Adu svært hypet og han ble sett på som fotballens største talent tidlig på 2000-tallet. Prøvespill i Manchester United og utallige avisoppslag verden rundt gjorde unggutten til et kjent navn. Han klarte imidlertid aldri å ta de stegene mange hadde trodd. Han ble hentet til Benfica i 2007 og var senere på lån i Monaco, men gjennombruddet kom aldri. De senere årene har han vært innom mindre glamorøse klubber som Jagodina i Serbia og KuPS i Finland. Han har også vært på prøvespill i norske Stabæk, uten å få kontrakt. Freddy Adu fikk med seg 17 landskamper og scoret to mål for USA.

LEGENDE 4: Freddy Adu ble én av verdens beste spillere på Football Manager. I virkeligheten gikk det ikke like bra for amerikaneren.

Lebohang Mokoena (FM 2005, 2006):

I spillet: Sørafrikaneren kunne snappes opp for rundt 500.000 pund fra Orlando Pirates i hjemlandet og var en garantist for å score flere mål enn noen andre. Han hadde enorm fart og ro foran mål, og viste seg gang på gang verdt pengene. Den rimelige prisen betydde at klubber på en rekke ulike nivå kunne sikre seg spissen, men etter et par sesonger handlet det mest om å holde storklubbenes millionbud på avstand.

I virkeligheten: Orlando Pirates fikk sjelden nye godt av Mokoena lenge på spillet, men i virkeligheten tilbragte han lang tid i klubben, før han dro videre til Mamelodi Sundowns i 2009. 31-åringen er fortsatt aktiv og spiller sin fotball for Ajax Cape Town. Han har fått åtte landskamper.

LEGENDE 5: Hurtigtoget Lebohang Mokoena var en garantist for scoringer på det høyeste nivået i Football Manager 2006.

Kommer: Del to og tre om CM/FMs legender kommer på Nettavisen.no de nærmeste dagene. Følg med!