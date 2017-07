Kveldens EM-kamper: - Står om de siste sluttspillplassene

EM i Nederland trår om litt inn i siste fase når sluttspillet sparkes i gang lørdag. Før det skal Østerrike og Frankrikes motstandere i kvartfinalen avgjøres.

Etter gårsdagens 1-1-kamp mot Sveits var det bare så vidt at de franske forhåndsfavorittene tok seg videre. Faktisk var det overraskelseslaget Østerrike som endte på førsteplass i gruppe C.

Østerrikerne slo Island 3-0 i deres siste gruppespillskamp.

Dermed går det mot gigantoppgjør i kvartfinalen.

Jevnt i toppen



Før de siste gruppespillskampene topper England gruppe D med seks av seks mulige poeng. På andreplass ligger Spania med tre poeng, mens Portugal ligger på tredje.

Portugiserne har riktignok også tre poeng, men Francisco Netos lag tapte 2-0 mot sine spanske naboer i første gruppespillskamp. Altså ligger spanjolene foran som følge av innbyrdes oppgjør-statistikken.

På siste plass ligger poengløse og allerede utslåtte Skottland.

I praksis betyr det at både Portugal, Spania og England kan ta seg videre til sluttspillet.

England møter nemlig Portugal, og skulle sistnevnte vinne kveldens oppgjør, vil lagene stå med like mange poeng, seks. Også spanjolene er ventet å ende på seks poeng da de er favoritter før deres Skottland-kamp.

I et slikt scenario må man sette opp en innbyrdes oppgjør-tabell bestående av Portugal, Spania og England.

Foreløpig er det England som topper denne tabellen, men taper de engelske damene mot Portugal, vil alle de tre lagene ha tre poeng.

Da vil målforskjellen avgjøre hvem som avanserer.

Duket for storoppgjør



Vinner Portugal med bare ett eller to mål går England og Spania videre. Skulle portugiserne derimot vinne med tre eller flere mål, er det Spania og Portugal som avanserer.

Sistnevnte utfall er i midlertid svært usannsynlig da England er soleklare favoritter før kampen mot Portugal.

En annen bemerkelsesverdig faktor er at det ikke er noen fordel å bli gruppevinner. Det kommer av at Frankrike kom på andreplass i gruppe C, men egentlig er regnet som et bedre lag enn Østerrike som vant gruppen.

Østerrike møter nemlig toeren i gruppe D, mens Frankrike skal spille mot vinneren, som antageligvis blir England. I så fall er det duket for en kamp mellom FIFA-rankingens henholdsvis tredje- og femteplass.

Både England-Portugal og Spania-Skottland begynner klokken 20:45.