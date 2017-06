Lagerbäck: - Jeg har laget klart

SANDVIKA (Nettavisen): Om to dager tar Norge imot Tsjekkia til VM-kvalifiseringskamp i fotball, i det som er en sjeldent betydningsløs kvalikkamp for det norske laget.

Med fire tap på fem kamper og hele sju poeng opp til Nord-Irland på kvalikplass er sjansene til VM-deltakelse i Russland i 2018 egentlig bare teoretiske.

Det innrømmer også landslagssjef Lars Lagerbäck når han møter pressen på et nytt pressetreff i Sandvika på torsdag.

- Kan ikke snakke bort tap

- I og med at vi i prinsippet har så liten sjanse når det gjelder å kvalifisere oss til VM, kan du si at denne kampen har mindre betydning sånn sett, sier den svenske 68-åringen.

- Men for meg er det alltid viktig å vinne, enten det er treningskamper eller hva det skal være. Og for oss er det også viktig å komme inn på vinnersporet. Da blir denne jobben lettere på alle måter. Jeg synes ikke at man skal begynne å snakke bort noe og si at vi eksperimenterer. Vi er et landslag, og vi skal selvsagt forsøke å vinne matcher, sier Lagerbäck.

- Mer eller mindre klart

På spørsmål om han har startelleveren mot Tsjekkia på lørdag mer eller mindre klar, svarer landslagstreneren dette:

- Jeg kan uttrykke meg presis som du spør. Det er mer eller mindre klart.

- Hvilke posisjoner er du fortsatt usikker på?

- Man kan si at det er noen posisjoner i forsvarsfireren og i midtbaneleddet, og en av spissplassene, som vi fortsatt vurderer.

Tarik som spiss

Lagerbäck forteller at Tarik Elyounoussi, som har hatt en god sesong i Olympiakos der han har spilt en viktig rolle i å sikre seriegullet i Hellas, blir sett på som et rent spissalternativ inn mot Tsjekkia-kampen.

- Vi vet at han kan spille på midtbanen også, men vi har jobbet med ham som spiss på alle treninger. Det vil vi fortsatt prioritere, men han er fullt anvendbar som midtbanespiller også, om vi trenger det, sier Lagerbäck.

Tre alternativer

I Lagerbäcks 4-4-2-system er det imidlertid behov for enda en spiss, og treneren har tre alternativer for hvem som skal utgjøre en duo sammen med Elyounoussi: Alexander Søderlund, Ohi Omoijuanfo og Bjørn Maars Johnsen.

Svensken vurderer dem slik:

- Alex er den mest erfarne. Han er en fysisk veldig sterk spiller som gjør mye for laget, han løper mye. Tar du Ohi er han mer en avslutter. En som ligger og fisker etter målsjanser, om det går an å bruke det uttrykket. Bjørn er litt «både og», sier Lagerbäck.

Norge spiller mot Tsjekkia på Ullevaal Stadion lørdag klokken 20.45. Tirsdag venter Sverige i privatlandskamp på samme arena, klokken 19.45.

