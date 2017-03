Lagerbäck: - På dette kan vi bli best i verden

Landslagstrener Lars Lagerbäck har bare seks dager å jobbe med sine spillere før VM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland i Belfast søndag.

Norges svenske landslagssjef vet godt at han ikke kan gjøre spillerne bedre teknisk på en snau uke, men han har likevel klare tanker om hvordan han skal få maks ut av dem.

- Forventinger skal man være forsiktig med. Da blir man bare skuffet. Teknikk er noe man kan forbedre over lengre tid. Det å lære seg å ta de rette valgene og å forstå sin rolle er noe vi kan bli beste i verden på. Det handler om å automoatisere og lære hvordan man agerer i ulike situasjoner. Jeg tror det går an å påvirke. Jeg synes mye så bra ut, men vi prøver å finne spillerne som passer. Jeg har en viss forventning om at vi skal se få feil når det gjelder å ta avgjørelser, sa Lagerbäck på tirsdagens pressekonferanse i London.

På spørsmål om de islandske spillerne hadde spesielle ferdigheter, som lykkes så godt under hans ledelse, svarte Lagerbäck følgende:

- Det er ikke noe gøy og sitte og snakke om seg selv, men jeg synes nok et av de islandske laget var at det er blant de beste organiserte lagene jeg har hatt. Min erfaring er at hvis du får resultater kan du nesten få spillerne til å gjøre hva som helst, sa Lagerbäck.

Lagerbäck har hatt et stort fokus på spill på stor bane og to ellevere i 4-4-2 mot hverandre på trening de siste dagene. Han håper spillerne vil bli bedre og bedre kjent med både hverandre og systemet.

- All individuell trening man driver i et landslag, er for å lære sin rolle og lære seg å kjenne de man samarbeider mest med i angrep og forsvar. Backen må ha en relasjon til kantspilleren. Det er viktig at de er i sine roller på trening. Jo flere kamper og trening de får sammen, jo mer lærer de seg hvordan de skal agere i visse situasjoner.

Den svenske suksesstreneren er klar på at ikke har kommet til Norge for å trylle - han vet godt at det er kun en ting som gjelder når han skal gjøre et forsøk på det umulige.

- Det finnes ingen snarveier til framgang. Det er hardt arbeid som gjelder.

Norge møter Nord-Irland på i Belfast førstkommende søndag.