Lagerbäck beklaget feriebom

Etter en litt amper stemning mandag, var den svenske sluttspillgarantisten langt mer kvikk i replikken tirsdag.

– Jeg misforsto deg. Det var min dårlige språkforståelse, sa Lagerbäck da han entret tirsdagens pressekonferanse.

– Han har kjøpt ordbok, skjøt medierådgiver Svein Graff inn fra sidelinjen.

– Jeg legger meg flat. Og Perry (assistent Per Joar Hansen) har lært meg et nytt ord «speilblank», sa Lagerbäck til NTBs utsendte reporter.

«Speilblank»

Trenerveteranens utbrudd og misforståelse på et spørsmål mandag, ble raskt ryddet av veien allerede etter mandagens presseseanse, men likevel valgte Lagerbäck å gå «bredt» ut med sin beklagelse dagen etter.

Og samtidig fikk svensken inn et lite stikk om journalistens noe blanke isse.

Lagerbäck, som har ledet Sverige, Nigeria og Island i sluttspill, skapte store overskrifter med sitt utbrudd mandag, men avviste at han ble irritert.

– Jeg ble ikke irritert, men jeg oppfattet det som et spørsmål om jeg tok jobben for å ha ferie. Jeg synes det var et merkelig spørsmål, men jeg ble så vennlig forklart at det handlet om at det å være i San Marino er ferie, og da kan jeg forstå humoren i det, sa Lagerbäck.

Se video av hendelsen under:

Merkelig spørsmål

Både toppfotballsjef Nils Johan Semb og assistent Hansen ble rådspurt etter språkforvirringen.

– Jeg lurte bare på meningen å spørsmålet. Blir man irritert, så blir man litt sint. Jeg prøver å kontrollere følelsene så mye som mulig. Jeg synes spørsmålet var merkelig, men det var min feil, sa 69-åringen.

TV 2 ville vite hva som gjør Lagerbäck irritert, og da trakk svensken fram pressefolk i sitt eget land.

– Skulle du finne på noe om meg, som kollegene dine i Sverige gjør, prøver jeg å finne noe å slå tilbake med. Jeg blir ikke opprørt lenger, for jeg er for gammel til det, sa Lagerbäck.

(©NTB)