Lagerbäck om Martin Ødegaard: - Ikke kvalifisert

STUTTGART (Nettavisen): - Er han på et sportslig nivå som gjør at han egentlig er kvalifisert for å være med i A-landslagstroppen?

Det var et av de første spørsmålene den norske landslagssjefen fikk på søndagens pressekonferanse.

Da valgte Lagerbäck å kontre slik:

- Jeg er overrasket over måten du formulerte spørsmålet på, for om han hadde vært kvalifisert hadde han såklart vært med her, sier Lagerbäck.

Ødegaard har ennå ikke vært i troppen siden svensken fikk Norge-jobben for åtte måneder siden.

Dermed blir 18-åringen, som gjentatte ganger har uttalt at han helst vil spille A-landslagsfotball, stående på ni landskamper en stund til.

- Akkurat nå synes jeg miksen vi har av kvaliteter i troppen er den beste akkurat nå, sier Lagerbäck.

Søndag møtte han altså pressen en siste gang før den vanskelige bortekampen mot Tyskland mandag.

Luksusproblem

Etter en times lett trening på Mercedes-Benz Arena i Stuttgart fik Lagerbäck flere spørsmål om det som kan bli hans store dilemma fremover, nemlig hvilke spillere som skal utgjøre den sentrale midtbanen for Norge.

Enten må han vrake kapteinen (Stefan Johansen), supertalentet (Sander Berge) eller en av spillerne som er bankers i en av de beste ligaene i verden (Ole Selnæs).

Kaptein Stefan Johansen trente riktignok ikke med laget søndag. Han er likevel ikke uaktuell for søndagens kamp.

- Han har et problem med en muskel, så han trente ikke i dag. Men det er mulig for ham å spille i morgen, forsikret Norge-sjefen.

MØTTE PRESSEN: Lars Lagerbäck og Håvard Nordtveit holdt pressekonferanse på Mercedes-Benz Arena i Stuttgart søndag. Mandag spiller Norge VM-kvalifisering mot verdens beste landslag, Tyskland.

På spørsmål om midtbanekrigen valgte Lagerbäck å se på glasset som halvfullt.

- Det er bra hvis vi har konkurranse om plasser i elleveren, det er hovedsakelig positivt. Jeg er glad for å ha konkurranse, sier Lagerback.

- Har det noe å si for laguttaket at en spiller er kaptein?

- Jeg tar det ikke med i betraktningen at en spiller er kaptein når laget skal tas ut, svarer Lagerbäck.

På spørsmål fra Nettavisen om det er aktuelt for 4-4-2-mannen å gjøre om til 4-5-1 mot Tyskland og bruke alle tre, svarer Lagerbäck slik:

- Man vurderer alltid ulike muligheter, og jeg har faktisk ikke alltid vært en 4-4-2-mann. Men vi skal jo bruke en av spissene slik at det nesten blir 4-5-1 i forsvarsspillet. Jeg vil gjerne beholde grunnspillet og forsøke å utvikle det, sier han til Nettavisen.

- Men man har alltids ulike spillertyper, og det kan innebære at man bruker en annen spisstype siden vi møter et veldig bra lag. Det er klart man vurderer slike saker, legger han til.

Ingen svakheter



Verken Lagerbäck eller Håvard Nordtveit, som for øvrig snakket flytende tysk som en gest til den tyske pressen, gjorde noe for å snakke ned mandagens motstander. På spørsmål om de kunne finne en svakhet hos Tyskland fikk den norske pressen ingen gode svar.

- Hvis du må nevne en svakhet, Nordtveit? spurte TV 2.

- Man må ingenting, kontret Nordtveit.

At Norge møter et av verdens beste lag og den regjerende verdensmesteren er det ingen tvil om.

Kampstart mandag er 20.45.