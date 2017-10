SNART NY KVALIKSJANSE: Det var mye å glede seg over for Lars Lagerbäck og Norge etter San Marino-kampen. Nå gjenstår én kamp av det som ble en grusom kvalik for Norges del. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Lagerbäck om Moi-frispark: - Jeg ble overrasket over at han tok det

Tremålsscorer Mohamed Elyounoussi scoret på et perlefrispark mot San Marino. Men planen fra landslagssjefen var egentlig annerledes.