Lagerbäck om nedrykk for de norske spillerne: - Det kan være en fordel

SANDVIKA (Nettavisen): Mandag stilte landslagssjef Lars Lagerbäck opp til det første pressemøte i forbindelse med VM-kvalifiseringskampen mot Tsjekkia på lørdag og den påfølgende privatlandskampen mot Sverige på onsdag.

Og etter at både Martin Linnes og Omar Elabdellaoui har måttet melde forfall til de to kampene på grunn av skade, bekrefter landslagssjefen at også en tredje spiller nå er ute med skade.

Henriksen ute

- Det siste er at jeg har pratet med Markus Henriksen. Han er ikke treningsklar, forteller Lagerbäck til pressen.

- Vi bestemte sammen at han skal være med de første dagene, når vi har litt prat, så han har med seg det inn i fremtiden. Men antakelig kan han ikke trene, så da drar han hjem igjen etter i morgen, sier Lagerbäck.

- Ikke nødvendigvis en ulempe

Henriksen er bare én av flere norske spillere som har rykket ned fra øverste nivå i en europeisk liga denne våren: Adama Diomande følger med lagkameraten Henriksen til engelske Championship med Hull, mens Haitam Aleesami må belage seg på Serie B i Italia med sitt Palermo.

I tillegg spiller flere av landslagsspillerne i 2. Bundesliga i Tyskland. Men det er ikke nødvendigvis noen ulempe, mener imidlertid Norges svenske landslagssjef.

- Det er naturligvis bedre jo høyere nivå de spiller på, sier Lagerbäck.

- Men det er også minst like viktig, kanskje viktigere, at de får spilletid. De må se hva slags alternativer de har. Om de kan få bedre alternativer i noen andre ligaer, så er det bra. Men samtidig skal de alltid veie det opp mot spilletid. Havner de i en bra klubb i en bra liga, men bare sitter på benken, så er ikke det bra, mener han.

Skal opp på Fifa-rankingen

På lørdag venter Tsjekkia, en stolt fotballnasjon, som kan ta fra Norge det aller siste håpet om VM-deltakelse i 2018.

Norge har fattige tre poeng på fem kamper, er sju poeng bak Nord-Irland som innehar play off-plassen, og synker også som en stein på Fifa-rankingen: På siste ranking lå Norge på 87.-plass, på plassene bak Kapp Verde, Kongo og Gabon.

Lagerbäck er tydelig på at han skal føre Norge oppover på lista.

- Prater vi frem til 2019 eller 2020 burde vi være betydelig høyere, det synes jeg. Ellers har jeg gjort en dårlig jobb, sier svensken.

Han tror han har funnet en spillertropp som kan gjøre nettopp den jobben.

- Det er ikke denne troppen som har prestert (de dårlige) resultatene den siste tiden. Jeg tror det finnes kunnskap i denne troppen som gjør at den vi bør ligge høyere enn vi er i dag, sier Lagerbäck.