Leicester henter Iborra

Vicente Iborra (29) blir Leicester-spiller. Det ble klart tirsdag.

Det er på Sevillas hjemmesider at klubben bekrefter at de er enige med Leicester om en overgang. Den medisinske testen er ikke gjennomført enda, og Iborra må skrive under på sin personlig kontrakt med Leicester før han er endelig klar for Premier League-spill.

Ifølge lokalavisen Leicester Mercury, betaler Leicester 12 millioner pund for 29-åringen.

Den defensive midtbanespilleren har vært i Sevilla i fire år, etter å ha spilt i Levante fram til 2013. Han har vært klubbens kaptein, og spilte 172 kamper og scoret 30 mål. Spanjolen var også med på klubbens tre Europa League-trofeer.

Iborra blir Leicesters andre store signering i sommer. Klubben har allerede kjøpt Harry Maguire fra Hull for 17 millioner pund.