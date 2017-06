Lindelöf klar for Manchester United

United bekrefter på egen hjemmeside at svensken har signert en fireårskontrakt med opsjon på ytterligere ett år.

Det ble allerede i forrige uke klart at de rødkledde fra Old Trafford hadde blitt enige med Benfica om en overgang for svensken verdt 31 millioner pund.

Onsdag ankom Lindelöf Manchester hvor han gjennomførte den obligatoriske legesjekken og signerte kontrakten med Premier League-klubben.

United-manger Jose Mourinho er godt fornøyd med å sikre seg midtstopperen.

- Victor er en veldig talentfull ung spiller som har en stor fremtid foran seg i United, sier Mourinho i en uttalelse på klubbens hjemmeside.

- Forrige sesong viste at vi trenger flere alternativer og kvalitet for å få mer dybde i troppen. Victor er den første som kommer hit nå i sommer, forteller United-manageren.

Selv gleder Lindelöf seg over å ha signert for klubben.

- Jeg er begeistret over å bli en del av Manchester United. Jeg har likt meg i Benfica og har lært veldig mye der, men nå ser jeg frem til å spille i Premier League på Old Trafford og for Jose Mourinho, sier svensken.