Lucas Leiva forlater Liverpool

Lazio og Liverpool er enig om en overgang for den brasilianske midtbanespilleren Lucas Leiva. Det bekrefter Premier League-klubben.

Lucas kom til Liverpool tilbake i 2007 og var dermed den i dagens stall som hadde vært i klubben lengst, men nå er altså 30-åringens tid på Merseyside over. Lazio betaler ifølge engelske medier rundt fem millioner pund for spilleren. Det tilsvarer rundt 55 millioner norske kroner.

Brassen står med 344 kamper for Liverpool og sju mål. Han ble blant annet den aller første brasilianer til å score for Liverpool da han satte inn sitt første mål for klubben i en FA-cupkamp vinteren 2008.

Til tross for at han tidvis ble ganske utskjelt under sine første sesonger i klubben, vokste Lucas etter hvert inn i rollen som defensiv midtbanemann og var på høyden i 2011/12-sesongen, der han åpnet med å spille en rekke gode kamper for Liverpool, før en skade i ligacupmøtet mot Chelsea i desember satte ham utenfor resten av den sesongen.

Og selv om 30-åringen aldri helt kom tilbake på samme nivå etter skaden, har Lucas fortsatt å være en nyttig spiller for de røde de siste årene. Under Jürgen Klopp har veteranen både fylt en midtbanerolle og en midtstopperrolle når det har vært behov, eller skader på andre spillere.

Lucas startet karrieren i Gremio i hjemlandet og ble i 2006 tildelt den prestisjetunge Bola de Ouro-prisen (gullballen). En pris spillere som Zico, Falcao, Romario, Robinho, Kaka og Carlos Tevez hadde vunnet før.

Liverpool betalte rundt 5 millioner pund da de hentet Lucas året etter. Det avr Rafael Benitez og hans team som hentet brasilianeren.

Lucas har fått med seg 24 landskamper for Brasil i løpet av karrieren.

Nå venter altså Lazio og Serie A for 30-åringen.

Lazio ble nummer fem i den italienske toppdivisjonen sist sesong.

