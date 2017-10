Lyn kan sikre opprykk mot Korsvoll: - Alle er supergira

Fredag ble det klart at Lyn trekkes ett poeng på grunn av at 3. divisjonsklubben brukte en spiller som ikke var spilleberettiget i møtet med Ready 17. september. Dermed topper de tabellen før siste kamp mot Korsvoll, lørdag.

Den kampen kan du se gratis hos Nettavisen fra kl 13.45.

Laget ligger ett poeng foran Stabæk 2, og er dermed avhengig av seier for å sikre opprykket.

Toppscoreren klar

Én som har vært svært viktig for Lyn denne sesongen, er toppscorer Anwar Pellegrino (22). Lillebrorern til Mjøndalen-spiller Amahl Pellegrino, har ifølge lagets nettsider scoret 13 mål.

Han forteller Nettavisen at laget skal vise seg fram fra sin beste side når de får besøk av Korsvoll, lørdag.

- Alle er supergira. Folk er skikkelig positive og klare for å sikre opprykket nå. Mot Korsvoll må vi spille samlet som et lag og følge planen som vi legger før start. Da skal vi ta de, sier Pellegrino til Nettavisen.

- Gikk i bakken

Den tidligere Strømsgodset-unggutten ble Lyn-spiller før denne sesongen, og innrømmer at det har vært både oppturer og nedturer dette året. Laget kunne sikret opprykket forrige serierunde, men snublet mot byrival Frigg. I tillegg har de måttet vente lenge på svar fra NFF angående hvilken straff som ventet etter at klubben brukte en spiller som ikke var spilleberettiget i møtet med Ready 17. september.

- Etter Frigg-kampen var det flere som gikk litt i bakken. Det var mye frustrasjon. Heldigvis har vi fått svar fra forbundet før kampen mot Korsvoll. Dermed kan alt bli avgjort på gressmatta i stedet for i forbundet, forklarer 22-åringen.

Lang reise

Et opprykk til 2. divisjon vil være en sårt tiltrengt opptur for Oslo-klubben. Lyn gikk i 2010 konkurs og måtte i 2011 spille i 4. divisjonen.

Siden den gangen har klubben kjempet en lang kamp for å komme seg tilbake på øverste nivå i norsk fotball.

Lyn kunne glede seg over opprykk til 2. divisjon i 2013, men rykket ned igjen til 3. divisjon i 2015. To år senere lever altså igjen drømmen om et nytt opprykk for Oslo-klubben.

Og blir det opprykk, da lover Pellegrino god stemning.

- Da blir det full fest etter kampen!