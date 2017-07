Manchester City signerer Douglas Luiz

Premier League-klubben bekrefter lørdag ettermiddag at Luiz har skrevet under på en femårsavtale.

Manchester City kjøper 19-åringen fra Vasco Da Gama. Ifølge diverse engelske medier, skal overgangssummen ligge på cirka 10,7 millioner pund.

- Vi er fornøyd med å ønske Douglas velkommen hit. Han er en spennende spiller med et stort potensial. Alle her ser frem til å hjelpe ham utvikle sitt talent, sier Citys fotballdirektør Txiki Begiristain til klubbens hjemmeside.

City are delighted to announce the signing of Brazilian midfielder Douglas Luiz #WelcomeDouglashttps://t.co/9kIIAm2KcN pic.twitter.com/d4wI3I39Oo — Manchester City (@ManCity) 15. juli 2017

Luiz har frem til nå gått gradene i Vasco da Gama og har i tillegg blitt belønnet med kamper for Brasils U20-landslag.

Det er imidlertid mye som tyder på at unggutten foreløpig ikke er tiltenkt noen rolle på Citys førstelag. Ifølge The Telegraph, er planen at 19-åringen skal lånes ut til spanske Girona kommende sesong.