Manés første trener ristet på hodet: - 15 minutter senere signerte han meg

- Jeg kommer aldri til å glemme det, minnes Sadio Mané.

16 år gammel hadde den lynkjappe kantspilleren tatt turen fra byen Sedhiou og inn til Senegals hovedstad Dakar med ett mål for øyet.

Fra oppgitt til begeistret



Han ville bli profesjonell fotballspiller.

- Det er morsomt å tenke tilbake på det nå, men da jeg dukket opp der så var det en eldre mann som stirret bort på meg. Han stirret som om jeg var på helt feil sted. Han spurte om jeg var der for å prøvespille, sier Mané i et intervju med Goal.com-journalist Melissa Reddy.

- Jeg svarte ja. Mannen spurte: «Med de fotballstøvlene der?». De var dårlige, virkelig dårlige, med både hull og sprekker. Mannen spurte videre: «Skal du spille i de kortbuksene der? Du har ikke en gang en ordentlig shorts!». Jeg svarte at det jeg hadde på meg, var det jeg hadde, og at jeg ville prøvespille, for å vise meg fram.

Få minutter senere var ikke mannens blikk oppgitt lenger.

Blikket var i stedet fylt med begeistring over det han fikk se.

- Da jeg gikk ut på banen kunne du se at mannen ble overrasket. Han kom tilbake til meg og sa: «Jeg velger deg. Du skal spille på mitt lag».

Slik starter historien om Sadio Manés imponerende vei fra gatene i Senegal til å i dag være én av verdens mest spennende fotballspillere.

- Best i byen

Før han reiste til Dakar og imponerte akademiledelsen der, spilte Mané sin fotball i Bambali, en liten landsby rundt 40 kilometer fra Sedhiou. 25-åringen minnes at han helt fra to-treårsalderen hadde med seg ballen overalt, og at han benyttet én hver anledning til å få sparket den.

- Jeg spilte fotball i gatene og alle andre steder der det var mulig. Så jeg noen spille i gatene, så ble jeg med. Slik startet det, minnes han.

Som ung bodde Liverpool-stjernen mye hos onkelen, fordi foreldrene hadde så mange barn at de ikke kunne ta seg av den unge Sadio. Fotballprofilen har likevel et meget godt forhold til foreldrene - spesielt moren - men oppveksten var preget av lite penger og fattigslige kår.

- Vi hadde ikke nok penger til at jeg kunne gå på skolen, så fra jeg sto opp om morgenen, spilte jeg fotball i gatene, forteller stjernespilleren.

Manés stadig voksende fotballinteresse var likevel noe som bekymret de rundt ham. Familien var dypt religiøs og hadde andre planer for gutten.

- Alle sa jeg var best i byen, men familien min var ikke interessert. De ønsket et annet liv for meg og aksepterte ikke at jeg spilte fotball.

Onkel Ibrahim lot seg imidlertid til slutt overbevise og det var han som kjørte den unge Mané de rundt 360 kilometerne inn til Dakar for at han skulle kunne prøvespille for en plass på akademiet Generation Foot.

UNG OG LOVENDE: Sadio Mané i akjson for Senegal tilbake i 2012, før karrieren for alvor hadde skutt fart.

- Onkelen min var til stor hjelp i starten, men han var ikke den eneste. Da jeg flyttet til Dakar fikk jeg bo hos en familie som jeg ikke kjente. De tok meg inn, passet på meg og sørget for at jeg kunne fokusere på fotballen.

Veien til Metz

I Dakar møtte han også Pa Malang, mannen som oppgitt ikke helt kunne forstå hvordan gutten med de fillete støvlene hadde noe der å gjøre.

- 15 minutter senere signerte han meg, sier Mané til Liverpools nettside.

Malang var trener og hadde spesialisert seg på utviklingen av unge fotballtalent. Han hadde også sterke bånd til den franske klubben Metz.

Jules Bouchez, en annen trener i Generation Foot, ga etter hvert Mané sjansen. Den dag i dag har Liverpool-stjernen fortsatt tett kontakt med både Malang, Bouchez og Generation Foots grunnlegger, Mady Touré.

Hvert år sender akademiet sin beste 18-åring til Metz og i 2011 var det nettopp Mané som ble valgt ut til å ta turen til Frankrike.

Tidligere har profiler som Papiss Cissé, med en fortid i Newcastle, og Diafra Sakho, som spiller for West Ham, tatt den samme reisen.

Omstillingen til et nytt land og en helt ny kultur var imidlertid ikke lett. Siste kapittel i historien om Mané, kunne fort blitt skrevet i Metz.

- Da han først ankom Frankrike var det midt på vinteren og han var bare en guttunge. Han var hjemsyk i starten, fordi alt var annerledes. Maten var annerledes, været var annerledes og treningene var annerledes, minnes Metz' akademisjef Dennis Schaeffer ifølge Daily Express.

- Sadio var skadet den første måneden da han kom og trengte en tre-fire måneder på seg til å tilvenne seg livet her og leve opp til potensialet.

Imponerte i OL

Selv beskriver Mané den første tiden i Metz som et lavpunkt i karrieren, men han nektet likevel å gi opp drømmen om å bli fotballstjerne.

- Det var ingen tvil for min del. Det å bli profesjonell fotballspiller var drømmen min, og da måtte jeg jobbe hardt. Jeg ville ikke ha noe gratis, så i mitt hode var det helt naturlig å jobbe hardt for å oppnå det jeg ønsket.

Han bestemte seg imidlertid for å holde den tøffe perioden skjult for moren hjemme i Senegal, som Mané hadde jevnlig kontakt med, selv om det nærmest kom som et sjokk på moren at gutten hadde reist utenlands.

Det var etter sin første trening med Metz at Mané fikk fatt i et kontantkort, slik at han kunne ringe hjem og fortelle om overgangen.

- Frankrike? Du bor jo i Senegal, utbrøt moren min. Hun kunne ikke tro det. Frankrike, i Europa, sa jeg. Hun var helt sjokkert, det var utrolig. Hun var så overrasket at hun ringte meg hver dag for å sjekke at det faktisk var sant. Hun trodde meg fortsatt ikke, så jeg ba henne sette på TV-en for å se meg spille. Da fikk hun se at drømmen min hadde blitt sann.

Én ting ønsket han likevel altså ikke å snakke med moren om.

- Mamma ringte og spurte hvordan det gikk hele tiden. Jeg sa alltid at det gikk bra. Jeg vet at hun var bekymret og hadde jeg fortalt henne sannheten, at jeg hadde problemer med å tilpasse meg livet i Frankrike, ville hun bare bønnfalt meg om å komme hjem. Jeg snakket med moren min hele tiden, men sa aldri noe om problemene mine.

Takket være sin egen mentale styrke og god hjelp fra Metz' ungdomstrener Olivier Perrin, ble dagene stadig lysere for Mané.

- Olivier hjalp meg så mye. Det er den perioden i livet mitt, som er grunnen til at jeg er der jeg er nå, mener Liverpool-spilleren.

- Jeg lærte meg hvordan organisert fotball fungerer med Jules i Generation Foot og senere med Olivier i Metz. Den var den viktigste tiden i livet mitt som fotballspiller, minnes den hurtige kantspilleren.

TRENER: Olivier Perrin, helt til venstre, jobber fortsatt tett med unge spillere fra akademiet Generation Foot i Dakar.

19 år gammel slo Mané seg inn på førstelaget til Metz og fikk med seg 19 kamper i 2011/12-sesongen. Debuten kom i 0-1-tapet for Bastia i januar 2012 og det første målet kom mot Guingamp den 4. mai samme år.

Metz rykket imidlertid ned fra Ligue 2 den sesongen, men takket være svært god innsats under OL i London i 2012, ble Mané et hett navn.

Tidlig Klopp-flørt

Den samme sommeren la østerrikske Red Bull Salzburg rundt fire millioner euro på bordet for å sikre seg den lovende spilleren.

For andre gang på kort tid reiste Mané til et nytt land, en ny kultur og et nytt klima, men igjen ble han tatt godt vare på av de rundt seg.

Daværende Salzburg-trener Roger Schmidt tok den unge senegaleseren under sine vinger og Mané blomstret fort opp i Østerrike.

- Det var kaldere i Østerrike og jeg snakket ikke tysk, men jeg hadde en veldig god trener i Schmidt. Det var et steg opp for meg og det var under Schmidt det virkelig begynte å ta av for meg. Jeg lærte mye, sier han.

En mann ved navn Mustapha, tilknyttet Salzburg, var også en sentral skikkelse i Manés liv under tiden i den østerrikske klubben.

- Han snakket fransk og jobbet for klubben. Han gjorde alt lettere for meg og hjalp meg masse. Jeg var hjemme hos ham stadig vekk, og spiste middag med familien hans. Kona hans gjorde alt for meg. Hun vasket klær og passet på meg, som en mor. Det ble min andre familie, minnes han.

Det var under Roger Schmidts kyndige ledelse at Mané for alvor utviklet seg til den spilleren vi kjenner ham som i dag. Schmidt hadde stort fokus på intenst press og høyt tempo, og Manés kvaliteter i denne stilen fikk en viss herremann, da i tyske Dortmund, til å sperre opp øynene.

Jürgen Klopp het mannen, og kjente meget godt til Manés kvaliteter lenge før tyskeren høsten 2015 overtok som manager i Liverpool.

I 2014 møtte nemlig Klopp med Mané i et forsøk på å hente ham til Borussia Dortmund, men den tyske manageren bestemte seg til slutt for å gå for andre alternativer, noe han senere har innrømmet at var en tabbe.

KLOPP-FAVORITT: Liverpool-manager Jürgen Klopp hadde fulgt Sadio Mané i lengre tid, før han ble hentet til Liverpool.

- Vi møttes og pratet sammen, men det føltes ikke riktig den gang. Tre måneder senere angret jeg meg og visste at ved neste mulighet til å hente ham, så skulle jeg gjøre det, sier Klopp i et intervju med The Guardian.

- Jeg forstår ikke helt hvorfor jeg ikke hentet ham før. Jeg liker ham som spiller, men det handlet om magefølelse. I Dortmund kunne vi kun hente inn én ny spiller i hver posisjon, ikke to eller tre, så det handlet om at det måtte være en helt riktig spiller, akkurat da, forteller Klopp videre.

Mané på sin side mistet ikke motet, til tross for at en drømmeovergang til den tyske storklubben gikk i vasken på grunn av Klopps magefølelse.

- Det er en del av fotballen, og slike ting kan skje. Jeg sluttet aldri å jobbe hardt og ga mitt beste, selv om det ikke ble noen overgang, sier han.

Hat trick-rekord

Klopp var imidlertid ikke den eneste som hadde lagt merke til den lovende senegaleseren og etter to sesonger i Salzburg, med solide 45 mål på 87 kamper totalt, var det engelske Southampton som hentet spilleren.

Premier League-klubben betalte rundt 11,8 millioner pund.

Der ble det ti mål på 32 kamper den første sesongen, og 15 mål på 43 kamper den andre sesongen. Blant annet scoret han to mål som innbytter mot Klopps Liverpool i 2015, da Southampton snudde 0-2 ved pause til en 3-2-seier mot de røde fra Merseyside. Som Southampton-spiller scoret Mané også det raskeste hattricket i Premier Leagues historie, da han på kun 176 sekunder satte inn tre mål i 6-1-seieren over Aston Villa.

Ryktene svirret igjen rundt den hurtige angriperen og vinteren 2016 var det flust av spekulasjoner som koblet ham til Manchester United.

United og daværende manager Louis van Gaal hadde faktisk vært på banen seks måneder tidligere, også, men noen avtale ble det ikke.

I stedet var det en gammel kjenning som igjen tok kontakt sommeren 2016. For 34 millioner pund fikk endelig Klopp sin Sadio Mané.

- Da han ringte meg og sa han han ville ha meg til Liverpool, var det riktig tidspunkt. Han var den rette treneren for meg og Liverpool var riktig klubb. Vi snakket aldri noe mer om det som skjedde i 2014. Det var ikke Klopps feil, det var ikke min feil, eller noen andres feil, sier Mané.

DEBUT-MÅL: Sadio Mané scoret et vanvittig mål kot Arsenal i sin Premier League-debut for klubben høsten 2016.

25-åringen ble en umiddelbar suksess under Klopp i Liverpool og det ble raskt klart at kantspilleren passet utmerket inn i tyskerens «gegenpress».

- Jeg har gjort mange slike feil som manager, men når jeg tenker på det nå, så hadde han nok blitt mye dyrere å hente til Liverpool, om han hadde gått til Dortmund i 2014. Jo mer jeg tenker på det, så tok jeg nok min første avgjørelse som Liverpool-trener allerede i 2014, humrer Klopp.

Under den første sesongen i rødt noterte Mané seg for 13 ligamål og ble dermed delt toppscorer for Liverpool, sammen med Philippe Coutinho.

- Rører aldri alkohol

Etter debutscoringen mot Arsenal i august i fjor, gikk det ikke lang tid før Mané tok opp telefonen og ringte hjem til moren for å fortelle.

- Hun var glad. Hun ser sjelden på kampene mine, fordi det blir for mange følelser. Hun er redd for at noen skal skade meg, forteller profilen.

Så langt denne sesongen har det blitt tre mål på tre kamper i Premier League og Mané ser ut til å ha tatt ytterligere steg i Liverpool.

Stjernen tror selv at hans meget profesjonelle tilnærming til livet som fotballspiller er en viktig grunn til at han stadig er i utvikling.

- Jeg trener på treningsstudio to ganger i uken og jobber mye med kjernemuskulaturen. Det er veldig, veldig viktig. Jeg har kun korte økter, fordi jeg ønsker ikke å bli for «stor», forteller Mané ifølge The Mirror.

- Jeg kjenner kroppen min og vet hva som er godt for meg. Jeg har en egen kokk som lager all maten min og jeg drikker aldri alkohol. Jeg har aldri smakt det. Jeg har heller aldri tatt meg en røyk, sier stjernen videre.

Denne sesongen er Liverpool tilbake i Champions League og har fått en god start på sesongen i Premier League. Med en Mané i toppform, ser Klopps mannskap nesten ustoppelige ut, når de stormer i angrep.

Da klubben hentet ham var det kanskje noen fans som var litt oppgitt i blikket over at klubben brukte så mye penger på Mané - det var tross alt ikke en verdensstjerne som da vandret inn porten på Anfield.

Nå er ingen oppgitt lenger.

Fansens blikk er fylt med begestring.





