Martial ivrer etter startplass

Men om den 21 år gamle franskmannen får tillit fra start av manager José Mourinho i lørdagens bortekamp mot Southampton er fortsatt uvisst.

Martial kom inn fra benken og noterte seg for et straffemål i 4-0-seieren over Everton sist helg. Han fulgte opp med både scoring og målgivende da lille Burton ble slått 4-1 i 3. runde i ligacupen tidligere denne uken.

Mot Burton ble både Henrikh Mkhitaryan og Romelu Lukaku hvilt. Begge er ventet tilbake i startoppstillingen mot Southampton, og dermed kjemper Martial med Marcus Rashford, Juan Mata og Jesse Lingard om to øvrige startplasser.

Skryt

– Anthony ønsker å utrette ting. Noe gjør han bra, og noe gjør han ikke fullt så bra. Men han prøver alltid, og hans glede på banen er alltid viktig, sa Mourinho etter Burton-kampen.

Mourinho var klar på at Martial spilte en god kamp i ligacupen.

– Men Mata spilte også bra. Og Lingard.

Manchester United har vist strålende form denne sesongen, og det er lenge siden laget har framstått så sterkt som de gjør akkurat nå.

Hardt

Martial slet med å finne både form og farge under det første året med Mourinho som sjef, og han ble kritisert for manglende holdninger.

Denne sesongen er det blitt to scoringer så langt, men konkurrentene er heller ikke uefne. Nevnte Lukaku har scoret sju like mange kamper og Marcus Rashford har fem fulltreffere.

– Det er ikke enkelt når du går inn og ut av laget, men vi må se det positive i det. Jeg mener at det alltid er sunt med konkurranse. Det betyr at vi forbedrer oss hver eneste dag, sier Rashford.

