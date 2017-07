Mendy klar for Manchester City

Manchester City bekrefter at klubben har signert den 22 år gamle backen Benjamin Mendy fra Monaco. City bekrefter overgangen på Twitter. Franskmannen har signert en kontrakt som strekker seg over fem år.

Mendy imponerte for Monaco sist sesong og var en viktig del av laget som tok seg helt til semifinalen i Champions League og vant Ligue 1.

Ifølge engelske medier betaler City rundt 52 millioner pund for franskmannen. Det tilsvarer rundt 540 millioner norske kroner.

- Jeg er strålende fornøyd med å signere for Manchester City. De er en av Europas ledende klubber, og i Pep Guardiola har de en manager som er interessert i å spille angrepsfotball, sier Mendy til klubbens nettsider.

- Jeg er sikker på at vi vil ha suksess over de kommende årene, fortsetter han.

City mistet backene Pablo Zabaleta, Gaël Clichy, Bakary Sagna og Aleksandr Kolarov etter forrige sesong, og manager Josep Guardiola har derfor vært i markedet etter flere backer denne sommeren og nå er altså Mendy på plass.

- Han er uten tvil en av verdens beste fullbacker, og var vårt førstevalg i den posisjonen. Vi er strålende fornøyd med å ha han her i Manchester City, sier sportsdirektør Txiki Begiristain til klubbens nettsider.

Han blir Premier League-klubbens femte store signering denne sommeren. Fra før har klubben hentet Bernardo Silva fra Monaco, keeperen Ederson fra Benfica, backen Kyle Walker fra Tottenham, og Danilo fra Real Madrid.

