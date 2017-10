Mener Mourinho forsøkte å lokke til seg Spurs-spiller

Når Manchester United tar imot Tottenham på Old Trafford lørdag, tar Eric Dier på seg den hvite Spurs-drakta for 109. gang i Premier League.

Historien kunne imidlertid vært en annen dersom José Mourinho hadde fått det som han ville.

NY BOK: Brace New World slippes 26. oktober.

Fant ut om United-kontakt

I den nye boken «Brave new world - Inside Pochettino's Spurs» forteller nemlig Tottenham-manager Mauricio Pochettino at han likte svært dårlig hvordan United-manageren nærmet seg Dier i desember i fjor.

- Etter at vi signerte Wanyama, følte Eric at vi hadde behandlet ham dårlig, fordi Wanyamas inntreden ville begrense hans spilletid og utvikling, fortellerPochettino.

Han forteller videre at han snakket med Dier flere ganger da han leverte en rekke svake kamper, men følte at den tidligere Sporting-spilleren ikke fortalte ham hele sannheten.

- Enda en gang prøvde jeg å si til han at han kunne komme fram og si det, sånn at jeg kunne hjelpe ham, uansett hva det var. Ingenting. Så fant jeg ut at United hadde gjort et framstøt og at spilleren var destabilisert. Folkene hans (agent/representanter) hadde lagt press på ham, selv om United ikke hadde lovet noe som helst.

Lo og snakket portugisisk med Mourinho etter tap

Det som skjedde da Tottenham møtte Manchester United på Old Trafford i desember, fikk Pochettino til å ta grep.

Manchester United hadde vunnet kampen 1-0, og Eric Dier var ubenyttet reserve på Spurs-benken. Mourinho og Pochettino var ferdig med intervjuene etter kampen, og portugiseren ble stående i spillertunnelen og vente på spillerne.

- Han hilste på Moussa Sissoko og ga Dier en klem. De passerte meg på vei til garderoben, lo og snakket portugisisk sammen. Kanskje det er en vanlig Mourinho-taktikk, men han satte Eric i en vanskelig situasjon. Du kan ikke gjøre det der etter et tap.

SNAKKET I FIRE TIMER: Mauricio Pochettino tok et oppvaskmøtet med Eric Dier etter United-kontakten og Mourinho-flørten.

Fire timer langt oppvaskmøte

Pochettino satte seg ned med Dier til lunsj påfølgende mandag for å klarne luften.

- Er du venner med Mourinho? spurte Pochettino.

- Nei, jeg har kjent ham en stund, siden tiden min i Portugal ... han er gudfar til han som trente meg der. Han sier alltid hei, svarte Dier.

De snakket sammen i fire timer om agenter, familie, forstyrrelser og Mourinho. Da Dier lurte på hva han kunne gjort annerledes, sa Pochettino følgende:

- Du har signert en femårskontrakt med Tottenham og skal ingen steder. Du er blant de best betalte spillerne i Tottenham i en alder av 22. Du er viktig for oss og kan bli en av de beste midtstopperne i Premier League.

Siden den gang, har ikke Dier stilt lignende spørsmål.

Manchester United og Tottenham ligger begge på 20 poeng etter ni spilte kamper, og lørdagens storkamp kan gi en indikasjon på hvem som kan gi Manchester City kamp om gullet denne sesongen.