Michael Keane klar for Everton

Midtstopperen har lenge vært koblet til de blåkledde fra Liverpool, og nå bekrefter klubben at de har sikret seg 24-åringen på egen hjemmeside.

Everton bekrefter at avtalen kan koste klubben opptil 30 millioner pund, eller omtrent 330 millioner kroner. Kontrakten strekker seg over fem år.

Tidligere United-spiller



24-åringen startet sin proffkarriere i storklubben Manchester United, men klarte aldri å spille seg inn til en plass på A-laget.

I 2015 kjøpte derfor Burnley engelskmannen etter at han hadde imponert for klubben under et låneopphold. Prislappen skal ha ligget på 2 millioner pund.

Tidligere i år meldte blant annet Daily Mail at Manchester United var interessert i å kjøpe tilbake Keane til Old Trafford.

De siste ukene har imidlertid det meste tydet på at Everton kom til å bli klubben som sikrer seg 24-åringen, og nå er altså kjøpet bekreftet.

Everton forsterker

Everton har så langt vært et av Premier League-lagene som har vært mest aktive på overgangsmarkedet i sommer.

Fra før av har de sikret seg keeper Jordan Pickford fra Sunderland og Davy Klaassen fra Ajax. I tillegg har også ungguttene Nathangelo Markelo og Henry Onyekuru signert for klubben.

Ryktene vil imidlertid ha det til at Everton fortsatt ikke er ferdige med sommerhandelen.

Joshua King og Gylfi Sigurdsson er blant spillerne som blir koblet til en overgang til Goodison Park.