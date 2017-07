Morata klar for Chelsea

Spissen Alvaro Morata er offisielt klar for Chelsea.

Det opplyser londonklubben fredag.

Allerede onsdag kveld meldte Chelsea at klubben var kommet til enighet med Real Madrid om en overgangssum for 24-åringen og nå er de siste detaljene i overgangen på plass og Morata presentert som Chelsea-spiller.

Morata landet på Heathrow i London tidligere torsdag og uttalte da følgende til Sky Sports om overgangen til Premier League-klubben:

- Chelsea er den beste klubben og Antonio Conte er én av de beste managerne i verden. Jeg er glad for å kunne jobbe med ham.

Det meste tyder på at Diego Costa blir solgt fra londonklubben denne sommeren og dermed har de blå allerede fått på plass en erstatter.

Ble koblet med United

Det var lenge ventet at de blå ville gjøre et forsøk på å hente Romelu Lukaku tilbake fra Everton denne sommeren, men han endte til slutt opp i Manchester United.

Morata ble også lenge koblet med en overgang til United i sommer, men endte altså opp på Stamford Bridge i stedet.

Chelsea skal også ha vært interessert i å hente Morata sist sommer, men da var ikke Real Madrid villig til å slippe 24-åringen.

Ifølge engelske medier skal det være snakk om en overgangssum på 54 millioner pund, men prisen kan stige til 70 millioner pund.

Journalisten Gianluca Di Marzio skrev onsdag at Morata trolig får en årslønn på rundt 9 millioner euro, eller omtrent 85 millioner kroner.

«Big game player»

Morata har vært i Real Madrid siden 2008, da han kom til akademiet og fikk sin debut på A-laget i desember 2010.

Han spilte også to sesonger i Juventus, før han ble hentet tilbake til Real Madrid i 2016 for en tilbakekjøpssum på rundt 30 millioner euro.

Morata står bokført med 25 mål på 63 kamper i Liga og har notert seg for 11 mål på 35 kamper i Champions League. Spissen har også ni mål på 20 kamper for Spania og scoret tre av disse på fire kamper under EM i 2016.

Under tiden i Juventus scoret han 15 mål på 63 kamper i Serie A.

24-åringen har vist seg som en «big game player».

Han scoret eksempelvis både i begge åttedelsfinalene, semifinalene og finalen da Juventus tok seg til Champions League-finalen.

