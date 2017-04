Mourinho: – United har gode år i vente

Rødtrøyene har ikke vært i nærheten av å kjempe om Premier League-tittelen i Mourinhos første sesong på Old Trafford. Det er heller ikke sikkert at United blir å se i mesterligaen til høsten.

Likevel ser Mourinho lyst på framtiden. Portugiseren ledet tidligere i år storklubben til finaletriumf i ligacupen, og neste uke tar den fatt på første semifinaleoppgjør i europaligaen mot spanske Celta.

Men først står derbyet mot tabellfirer Manchester City for tur. Seier der vil ta United forbi byrivalen, som i øyeblikket besitter den siste mesterligaplassen.

Startskudd

– Det spiller ingen rolle hvilke titler vi vinner eller ikke vinner. Jeg har alltid følt at denne sesongen er veldig viktig for meg, spillerne og klubben. Jeg mener dette kan være startskuddet for flere gode år, sier Mourinho til Sky Sports og fortsetter:

– Realiteten er at vi allerede i den første sesongen har vunnet (en tittel), og vi har fortsatt muligheten til å gjøre flere gode ting. Klarer vi å vinne europaligaen, slik at vi i august spiller europeisk supercup mot mesterligavinneren, vil det være fantastisk.

Manchester United har slitt etter at managerlegenden Alex Ferguson ga seg i 2013. Både David Moyes og Louis van Gaal fikk til slutt sparken på grunn av skuffende resultater og svakt spill. Også Mourinho har trøblet med å innfri de skyhøye forventningene.

Utfordringer

Han sammenligner utfordringene i United med dem han møtte da han tok over Real Madrid i 2010. Mourinho ledet den spanske giganten til én ligatittel og ett cupgull i løpet av tre sesonger, men det var Barcelona som dominerte i denne perioden.

– Du føler dimensjonen og presset når du kommer til en gigantklubb, men du føler også at den ikke er klar til å møte forventninger på et slikt nivå. Du er nødt til å jobbe hardt og kjempe, sier Mourinho.

