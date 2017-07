Møter Celtic i Champions League-kvaliken: - Den største kampen i min karriere

Ingen norske lag har hatt like stor suksess som Rosenborg når det gjelder å hevde seg i kontinentale turneringer. En skrell på Celtic Park vil legge til nye sider i trøndernes stolte historiebøker.

For en seier på bortebane mot Brendan Rodgers og Celtic ville utvilsomt vært noe helt spesielt for RBK. Likevel ville det ikke vært første gangen Celtic ble beseiret av norsk motstand.

Da den skotske klubben var under Ronny Deilas regime mellom 2014 og 2016 havnet de i samme Europa League-gruppe som Molde.

Rosenborgs norske rivaler vant begge kampene dem imellom og avsluttet på gruppens øverste plass. Hele åtte poeng foran Celtic som endte på sisteplassen.

Også sist Rosenborg møtte Celtic var det nordmennene som kunne juble.

Det var tilbake i 2001 da lagene møtte hverandre i Champions League-gruppespillet. Selv om skottene vant 2-1 på Celtic Park, var det trønderne som kunne juble høyest på Lerkendal en drøy måned senere.

Rosenborg-legenden Harald Martin Brattbakk sørget nemlig for 2-0-seier etter å ha scoret i både det 18.- og 35. spilleminuttet. Brattbakk, som faktisk spilte i Glasgow-klubben mellom 1997 og 2000, skaffet også en straffe som Bent Skammelsrud bommet på.

Drømmekamp



Det er tydelig at også RBK-spillerne er klar over kampens store rammer. Nyervervelsen Birger Meling sier til RBKs facebook-side at dette utvilsomt er den største kampen i karrieren hans.

- Det er ikke tvil om at det er den største kampen i karrieren min. Det er klart at det blir ikke så mye større enn å spille om en Champions League-plass på Celtic Park foran 60.000.

22-åringen understreker også at han gleder seg til kampen.

- Det er jo dette man har drømt om siden man var liten gutt og det er disse kampene man ser frem til når man trener i januar og februar, så det blir gøy.

Til slutt sier den tidligere Viking- og Stabæk-spilleren at det er viktig å ikke la seg prege av trøkket rundt kampen.

- Jeg tror det blir et voldsomt trøkk også handler det om å takle den stemningen og atmosfæren som er på stadion. Hvis vi klarer det, så skal det være gode muligheter.

Midtstopperen Tore Reginiussen er en annen som ser frem til oppgjøret, men også han er opptatt av at RBK-spillerne ikke bli nervøse av kampens rammer.

I et intervju med RBK.no sier han følgende:

- Det er disse kampene man drømmer om å spille. Og det er ikke alle som er såpriviligert at man får lov til å spille slike kamper i løpet av en hel karriere, faktisk. Jeg tror vi må reise dit alle sammen med lave skuldre og bare glede oss til kampen.

Herjet i den skotske ligaen



Da Ronny Deila valgte å gi seg som Celtic-manager etter 2015/16-sesongen, var det en langt mer profilert manager som tok over de skotske gigantene.

Det var nemlig den tidligere Liverpool-manageren Brendan Rodgers som signerte for Celtic i juli 2016, og under nordiren har «The Bhoys» vært bortimot uslåelig.

Av 38 kamper i forrige sesongs skotske Premiership vant Rodgers' lag 34, mens de resterende fire var alle uavgjortkamper. Dermed endte Rosenborgs motstander på 106 poeng av 114 mulige.

I de hjemlige cupene var også Celtic-laget overlegne. Både i ligacupen og den skotske FA-cupen gikk det grønnhvite-laget helt til topps.

Riktignok ble de herjet med i Champions League-gruppespillet der de trakk Barcelona, Manchester City og Borussia Mönchengladbac.

Med seier mot RBK vil de i midlertid ta et langt steg på veien mot revansje.

Siste steg før Playoff



Riktignok vil ikke en sammenlagtseier mot Rosenborg sikre skottene en plass i Champions League-gruppespillet. Etter tredje kvalifiseringsrunde, må lagene spille playoff.

Lagene som ryker ut av playoff-runden er sikret plass i Europa League-gruppespillet, mens taperne i tredje kvalifiseringsrunde kommer til Europa League-playoffen.

Med andre ord, uavhengig av utfallet av Celtic-kampene vil trønderne fortsatt spille minst fire kamper til i Europa denne sesongen.

Selv om Rodgers' lag er soleklare favoritter, er skottene ute av sesong og kampform. Rosenborg er derimot sytten kamper ut i Eliteserien og har vunnet tre av de siste fire kampene sine.

Sist var det Songdal som fikk smake trøndernes vrede. Kåre Ingebrigtsens lag vant 0-3 på Fosshaugane, og topper for øyeblikket den norske elitedivisjonen med fem poeng ned til Sarpsborg på andre.

Kampen begynner 20:45, men på grunn av en uenighet mellom Viasat og Celtic, vil ikke kampen bli vist på norske tv-skjermer.

Heldigvis kan du følge kampen i Nettavisens livesenter:

www.nalive.no