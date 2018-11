Nordmann vant 40 millioner i Eurojackpot

Denne fredagen var det mange som spilte Eurojackpot da førstepremien var på rundt 855 millioner. Ingen stakk av med potten, men en heldig nordmann vant likevel hele 41 millioner kroner!

Norsk ekstase

Nordmannen var en av de syv heldige spillere som prikket 5+1 denne fredagen, de kan alle forvente at 41.233.295 kroner kommer rullende inn på kontoen i nærmeste fremtid.

Mannen fra Ullensaker kommune kjøpte sin kupong på internett.

Sent fredag kveld fikk Norsk Tipping tak i den heldige vinneren av 41 millioner kroner. Han kunne ikke tro på det som ble sagt.

- Har jeg vunnet 41 millioner? Det tror jeg ikke på. Det kan ikke være sant, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Selv etter flere minutter med overbevisning slet han med å tro på gladnyheten.

- Det er vanskelig å beskrive hva jeg føler nå. Hvis det stemmer er det, så er det kjempegøy!

Dette er den 7. største utbetaling i Eurojackpot til en norsk spiller og den 32. største i Norsk Tippings historie (alle spill inkludert).

Følgende Eurojackpot-tall ble trukket ut fredag 2. november:

Hovedtall: 5 - 42 - 33 - 17 - 27

Stjernetall: 9 - 10

Flere norske vinnere

Det var også to andre norske spillere som vant nesten en million fredag kveld. De fikk 5+0 rette og vant dermed 739.025 kroner. Vinnerne var;

• En kvinne fra Skiptvet, som hadde kjøpt spillet på internett.

• En Mann fra Eidsvoll, som kjøpt spillet på mobilen

Premien går til husbygging

En svært glad mann i fra Haugesund ble fredagens nasjonale million vinner.

- Du sier altså at jeg har vunnet 1 million og et reisegavekort på 100.000 kroner? Det høres veldig greit ut, ler mannen.

Han var ute med kolleger da Norsk Tipping ringte.

- Dette er nok den kjekkeste telefonen jeg noen gang har fått.

Etter å ha fått hentet seg inn litt kommer det også noen tanker om hva premien skal gå til.

- Det blir til et hus som skal bygges. Så blir det en fantastisk overraskelse på kjæreste og familie, forteller mannen som ønsker å være anonym.

Han hadde kjøpt sin kupong på mobilen.

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)