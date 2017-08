Nordtveit om Riise-kritikken: - Tar meg ikke nær av slikt

SANDVIKA (Nettavisen): I møtet mellom Liverpool og Hoffenheim i Champions League-kvalifiseringen forrige uke ble Håvard Nordtveit buttet ut på stillingen 3-0 til hjemmelaget. Det var spilt 22 minutter.

Nordmannens tyske lag hadde blitt rundspilt på Anfield og trener Julian Nagelsmann så seg nødt til å gjøre taktiske endringer i bakre ledd.

Nordtveit ble altså ofret, noe den tidligere Liverpool-spilleren John Arne Riise kjapt bet seg merke i og skrev følgende på nettsamfunnet Twitter:

«Nordtveit byttet etter 22 minutter! Det er ikke bra! Tydelig at han ikke holder nivået», skrev Riise som sin tidligere lagkamerat på landslaget.

- Fikk vite om det nå



Da Nordtveit onsdag møtte pressen i forbindelse med Norges landskamper mot Aserbajdsjan og Tyskland, fikk Hoffenheim-spilleren høre om den knallharde twittermeldingen fra Riise for første gang.

- Jeg fikk vite om dette nå, men jeg har stor respekt for John Arne og det han har oppnådd i sin karriere. Han var én av dem som tok meg inn i varmen da jeg først kom inn på landslaget som 17-18-åring og var utrolig kjekk og snill mot meg. Jeg setter stor pris på det han har gjort. Så jeg har ingen kommentar utover at han må få lov til å si hva han vil i denne verden. Jeg tar meg ikke så nær va slikt, sier Nordtveit til Nettavisen.

- Jeg har ingen problemer med å ta en god prat med John Arne ved en senere anledning. Han er rett og slett en snill gutt og han var en fantastisk fotballspiller. Hvis han mener dette, skal han få lov til det.

Nordtveit sier at han mener det var fortjent at han ble byttet så tidlig i kampen mot Liverpool, og føler han gjorde en dårlig jobb på Anfield.

- Da vi la om formasjonen måtte treneren ta ut en spiller. Da var det fortjent at det ble meg, når jeg hadde prestert som jeg gjorde. Jeg visste at jeg kunne håndtere de gutta der, og det viste vi på hjemmebane uka før, så da blir det ekstra tungt når slike ting skjer, sier han.

- Men det var fult fortjent at jeg ble byttet ut og jeg må bare jobbe på videre, forteller Nordtveit videre.

Peker på laginnsatsen



Nettavisen spurte også landslagstrener Lars Lagerbäck om hva han mener om at Riise kommer med slike utspill mot én av hans spillere.

- Hvem som helst kan få komme med sin analyse, så jeg har ingen synspunkter på ar Riise kommer med sin analyse av dette. Jeg vet ikke om den stemte med min analyse, men jeg vet ikke alt han har sagt, så jeg kan egentlig ikke sammenligne hvordan vi oppfattet det, sier han til Nettavisen.

TOK HARDT I: John Arne Riise mente at Håvard Nordtveit ikke holdt nivået, da sistenevnte spilte mot Liverpool på Anfield.

- Hvordan oppfattet du det?

- Man skal være forsiktig med å uttale seg om andre, men Håvard var involvert i et mål, og jeg mener det var laginnsatsen, og ikke Håvard, som var grunnen til de målene som kom på ganske kort tid, sier landslagstreneren.

- Han var delaktig i ett mål, definitivt, men ellers synes jeg ikke at han var dårligere enn noen andre hos Hoffenheim de første 20-25 minuttene.

- Skal ikke skjule noe



Nordtveit sier følgende som Lagerbäcks vurdering:

- Det er selvfølgelig mer enn én spiller på banen, men jeg tar selvkritikk for det som skjedde. Jeg gidder ikke å stikke det under en stol, eller skjule noe. Jeg skal ta god læring av det, se meg selv i speilet. Men det må ikke skje i slike spesielle kamper. Vi visste at Liverpool borte ville bli tøft, men vi hadde et okay utgangspunkt, det var ikke umulig, men vi gjorde det vanskelig for oss selv med 3-0 etter 20 minutter, sier Nordtveit.

Få dager etter Liverpool-kampen var Nordtveit ubenyttet reserve i ligamøtet med Bayer Leverkusen, som endte 2-2. Nordmannen ble hentet til den tyske klubben i sommer, fra West Ham i Premier League.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!