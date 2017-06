Norges største hatoppgjør

Få norske oppgjør er like sagnomsuste som Vålerenga-Lillestrøm og lørdag kveld er det en ekstra spesiell ramme rundt hatoppgjøret.

Flytter til ny stadion

Helt siden Vålerenga flyttet fra Bislett på slutten av 90-tallet, har Norges nasjonalarena, Ullevaal Stadion, vært Oslo-klubbens hjemmebane. Nå går imidlertidig Ullevaal-æraen mot slutten og det gjenstår kun tre kamper før arbeiderklubben returnerner til nytt stadion på østkanten.

I disse tre kampene, skal Vålerenga møte Lillestrøm, Haugesund og Tromsø, og selv om Klanen synger: «Vi hater alle, alle hater oss,» er det liten tvil om at kun Lillestrøm-kampen er å betegne som et ekte hatoppgjør.

Altså er det Fuglas siste mulighet til å snyte Vålerenga for poeng på Ullevaal og motsatt.

Fyrer opp i forkant

I anledning oppgjøret, har Vålerenga publisert en video på sin Facebook-side der deres unge midtstopper, Markus Nakkim, blir stilt spørsmålet: «Kan du si noe positivt om Lillestrøm?»

Deretter følger et minutt med stillhet før han til slutt kapitulerer og svarer: «Må tenke litt på den.» Dagen etterpå publiserte Oslo-klubben nok en video med Nakkim, men denne gangen hadde han et svar på spørsmålet:

- Jeg kom på noe positivt å si om Lillestrøm. Annethvert flytog kjører jo rett forbi byen, så du slipper å stoppe der.

Uheldigvis for blåtrøyene sto det ironisk nok en traktor i bakgrunnen, selv om det er Klanen som synger: «Har du traktor og ljå, holder du med LSK.»

Likevel er det ikke bare Vålerenga som sender stikk før kampen. Lillestrøm svarte nemlig med å legge ut en fire minutter-lang video med alle deres skåringer mot Vålerenga fra de siste fem årene.

Som om det ikke var nok, skrev de i tillegg: «Vi har scoret 91 mål mot Vålerenga i serien, og vi blir aldri lei. Lørdag er det nye muligheter.

Nyt dette knippet med scoringer fra de siste 5 årene, så sees vi på Ullevaal på lørdag.»

Et jevnt oppgjør

Vålerenga og Lillestrøm ligger på henholdsvis 7. og 10. plass på tabellen, men det er bare et poeng som skiller de. Dessuten har Fugla opparbeidet seg en seiersrekke på tre kamper, mens Vålerenga har plukket fem poeng på sine tre siste.

Dermed er det mye som tyder på at lørdagens derby blir en jevn affære mellom to lag som har selvtillit og trenger poeng for å holde kontakten med lagene på medaljeplass.

Avstanden mellom Brann på førsteplass og Sandefjord på åttende er bare åtte poeng, og med hele sytten kamper igjen å spille, er det ingenting som er avgjort ennå.

Kun Lillestrøm har karantener

På grunn av tre gule, måtte både Vålerengas kanskje viktigste spiller, Ghayas Zahid, og venstrebacken, Robert Lundström, stå over forrige kamp mot Strømsgodset, men begge er klare til lørdagens oppgjør.

Ettersom lørdagens hjemmelag unngikk kort forrige runde, vil Vålerenga-trener, Ronny Deila, kunne velge fra øverste hylle når han setter sammen sin startoppstilling til derbyet.

Likevel er det verdt å nevne at hele fire Vålerenga-spillere, blant andre midtbaneduoen Magnus Lekven og Christian Grindheim, står med to gule. Skulle derbyet utvikle seg i en aggressiv retning, risikerer disse spillerne å måtte stå over neste ukes kamp mot Brann.

Når det gjelder Lillestrøm, kommer de til å mangle deres toppscorer, Erling Knudtzon, som følge av et gult kort han pådro seg i deres hjemmeseier mot Viking. En avgjørelse Lillestrøm for øvrig prøvde å få omgjort, men de nådde ikke frem i disiplinærutvalget.

Også bookmakerne virker å ha bemerket seg at gultrøyene må klare seg uten sitt største angrepsvåpen lørdag. Oddsen for borteseier er nemlig 3,45 og Vålerenga-seier ligger på 1,90, mens poengdeling er 3,40.