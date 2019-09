Norsk Tipping får ikke tak i 10 nye millionærer

Norsk Tippings vinnerteam brukte lørdagen til å ringe 40 ferske millionærer (39 enkeltpersoner pluss en andelsbank). Det ble mange jubelbrøl og gledestårer, men 10 av millionærene har ikke Norsk Tipping fått tak i.

Ni av disse vant 1 million i Supertrekningen. Kvinnen fra Kvinnherad hadde sju rette og vant over 3,3 millioner.

Her er vinnerne Norsk Tipping ikke har fått tak i:

Kvinne fra Førde i Sogn og Fjordane

Mann fra Ullensaker i Akershus

Kvinne fra Bergen

Mann fra Skedsmo i Akershus

Mann fra Oslo.

Mann fra Fredrikstad i Østfold.

Mann fra Bergen i Hordaland.

Kvinne fra Trondheim i Trøndelag.

Mann (bosted ukjent)

Kvinne fra Kvinnherad i Hordaland.

Fem vant 3,3 millioner hver i vanlig Lotto

Lottorekka som har gjort fem nordmenn til Lotto-millionærer i den ordinære Lotto-trekningen 14. september var denne:

12 - 19 - 21 - 22 - 24 - 26 - 29

Tilleggstallet er 3

De fem vinnerne sikrer seg dermed 3 347 390 kroner hver, mannen fra Hokksun har i tillegg en rekke med 6 rette, så han sikrer seg også noen kroner ekstra.

De fem vinnerne er:

Mann fra Karmøy, Rogaland

- Nå må jeg holde meg fast. Tusen takk, jeg må sette meg ned jeg nå. Jeg sitter på gulvet på vaskerommet og jeg har ikke ord akkurat nå. Det meste jeg har vunnet er vel 10.000 kroner for mange år siden, jeg kan ikke si mer enn tusen takk. Nå kommer det noen gledestårer her også, sier han og ler. Mannen som vant over 3,3 millioner gledet seg til å gå inn i stuen og overraske samboeren.

- Vi har et bryllup som vi skal holde om en stund så da blir det litt ekstra som går med i den feiringen. Jeg og samboeren skal ha en heidundrandes bryllupsfest. Jeg har drømt om å vinne så mange, mange ganger, sier mannen fra Karmøy. Han leverte spillet sitt via mobilen. Mannen ønsker å være anonym.

Mann fra Hokksund, Buskerud

- Nei? Nei, nei! Er det mulig? Jeg må si jeg... Jaja, jeg har nå gått og drømt om det bestandig, men det var da voldsomt...Og veldig artig, sier han og ler. Hokksundmannen hadde planer for helgen, så den store feiringen måtte vente.

- Jeg må nok la dette synke inn litt nå og konsentrere meg om det som skal skje i helgen, men dette var en veldig hyggelig telefon å få, sier han fornøyd. Han leverte sitt spill på Extra Hokksund. Mannen ønsker å være anonym.

Mann fra Tromsø i Troms

Mannen fra Troms var på jobb da vi ringte ham men han ble overrasket og glad.

- Vi snakkes på mandag, sa den travle vinneren fra Tromsø. Han leverte sitt spill med mobilen. Mannen ønsker å være anonym.

Mann fra Hitra i Trøndelag

- Over 3,3 millioner? Jeg har ventet på telefon fra deg, skjønner du, sier mannnen og humrer fornøyd.

- Det kan jo ikke bli bedre, dette! Da kan jeg ta meg en konjakk i kveld. Ja, dette var nå kjempehyggelig, nå ble jeg skikkelig glad og overrasket, sier mannen fra Hitra. Han leverte sitt spill på Extra Sistranda. Mannen ønsker å være anonym.

Vinnere over hele Norge

Vinnerne som vant ble selvfølgelig særdeles fornøyde, og mange av reaksjonene var av den herlige sorten.

Akershus (3)

Kvinne fra Fornebu i Bærum:

- Jeg leverer fast fem-ukerskupong hver 5. uke og iblant tenker jeg at dette leder ingesteds vei, men nå fikk jeg endelig litt oppbacking på at dette var smart, så nå blir det nok bare å fortsette å levere. Så moro, sa en blid dame fra Fornebu i Bærum som ble millionær i kveld, og ønsker å være anonym.

Kupongen ble levert hos Narvesen Fornebu Senter.

Mann fra Skedsmo.

Mann fra Ullensaker

Aust-Agder (1)

Mann fra Arendal:

- Jeg trodde du var en telefonselger først, så jeg blokkerte nummeret. Men så søkte jeg opp hvem det var som ringte, forteller vinneren.

Han fjernet blokkeringen og fikk 1 million i belønning.

- Dette er helt fantastisk. Nå ble jeg rett og slett litt yr i beina, sier vinneren som ønsker å være anonym.

Kupongen leverte han hos Bunnpris Nedenes.

Buskerud (1)

Kvinne fra Nore og Ulvdal:

- Du tuller nå? Jeg vet ikke helt om jeg tror på deg, sier kvinnen som ønsker å være anonym

Etter hvert tar hun millionnyheten innover seg.

- Det er ganske utrolig. Dette trodde jeg aldri skulle skje.

Kupongen kjøpte hun via mobilen.

Finnmark (1)

Mann fra Sør-Varanger:

- Dæven, noe så tøft. Den så jeg ikke komme, var mannens første reaksjon.

Han vant på en kupong levert på mobilen i starten av juli.

- Nå skal jeg vurdere å bytte ut bilen, sier mannen som ønsker å være anonym.

Hedmark (2)

Kvinne fra Sør-Odal:

- Nei! Nei Guri? Oi, er det helt sant? Og så lenge siden jeg leverte også da, og så vinner jeg nå. Detta var koselig, og da blir det i hvertfall et glass rødvin i kveld.

Drømmen er en bobil, og nå begynner dette virkelig å kverne i hodet her. Nå skal jeg reise land og strand rundt i Norge, noe vakrere finnes jo ikke. Dette var helt nydelig, sier den glade Odølingen som ønsker å være anonym.

Kupongen ble kjøpt via mobilen.

Gunn Elisabeth Berg fra Flisa:

- Hæ? Er dette kødd. Herregud, var Bergs første reaksjon da Norsk Tipping ringte.

- Nå fikk jeg skikkelig hjertebank. Dette var en fin bryllupsgave. Jeg og mannen min feirer snart 44 årsdagen vår, sier vinneren.

Kupongen kjøpte hun via mobilen.

Hordaland (3)

Kvinne fra Bergen:

- Nå ble jeg nesten litt kvalm. Er dette sant altså, spør kvinne fra Bergen.

Hun fikk ikke levert Lotto som ønsket lørdag, men en kupong fra august var likevel med i Supertrekningen. Denne vant hun på.

- Dette er den beste telefonen jeg noen gang har fått. Tusen takk, sier kvinnen som ønsker å være anonym.

Mann fra Bergen

Kvinne fra Bergen

Møre og Romsdal (2)

Mann fra Volda:

- Jeg så at det var en vinner fra Volda på TV-sendinga, fortalte mannen Norsk Tipping.

- Da kan du kanskje tenkte deg hvorfor vi ringer?

- Er det meg? Bevare meg vel. Dette kom overraskende på. Jeg har spilt Lotto i ny og ne, men man tror aldri at man skal vinne.

Nyheten kom såpass brått på, så hva han skal bruke premien på er ikke spikra, men han hadde likevel en tanke om hva pengene kan gå til.

- Kanskje jeg rett og slett skal kjøpe meg en seilbåt nå, svarer mannen.

- Dette er den hyggeligste telefonen jeg har fått på lenge.

Kupongen ble kjøpt via mobilen.

41 åring fra Sula i Møre og Romsdal:

- Dette er jo sånn man aldri tror skal skje, og det passet veldig godt. Jeg er helt ordløs, sier mannen i førtiårene som mistet litt pusten, men som kom seg raskt.

- Det blir nok noe godt å drikke nå, sier han fornøyd. Mannen ønsker å være anonym.

Kupongen ble kjøpt via mobilen.

Nordland (1)

Mann fra Bodø:

- Det er jo helt fantastisk, var mannens første reaksjon.

- Hva skal du bruke premien på?

- Jeg blir litt svar skyldig. Denne beskjeden er jo noe man drømmer om, men ikke tror kommer til å skje. Jeg har rett og slett ikke noe svar på det akkurat nå, svarte mannen og lo.

Kupongen ble kjøpt via mobilen.

Oslo (3)

Kvinne fra Oslo:

- For en fin lørdagskveld. Dette er helt utrolig, sier Oslo-kvinnen som ønsker å være anonym.

Hun leverte sin vinnerkupong hos Mix Grorud. Nå blir det ferietur med datteren.

Kvinne fra Oslo:

- Dette er jo kjempehyggelig og moro. Jeg er helt aleine her nå, så jeg får se om det blir feiring i kveld. Det blir ihvertfall feiring senere, sier den glade vinneren fra Oslo som ønsker å være anonym.

Kupongen ble levert hos Narvesen Bergkrystallen t-banestasjon.

Mann fra Oslo

Rogaland (2)

Mann fra Stavanger:

- Nei, du tuller du? Nå begynner jeg å grine, sa mannen før vi fikk fortalt den gode nyheten.

- Du har vunnet 1 million kroner.

- Hva? Nå har jeg frysninger over hele kroppen. Dette er som en drøm, svarte han.

Mannen forteller at det blir en søvnløs natt, men at det absolutt var verdt det. Nå venter det en ferietur på han.

- Dette kom brått på. Herlighet! Nå skal jeg ta meg en tur til varmere strøk, sa siddisen og lo.

Kupongen ble kjøpt via mobilen.

Mann fra Hundvåg:

Mannen hadde rigget seg til i sofaen, og var klar for en rolig kveld, men så tok det hele en vending.

- Jeg har lagret nummeret deres, men jeg turte ikke tro at jeg hadde vunnet noe. Er det virkelig sant?

- Det er helt sant.

- Konge! Nå må jeg dra til broren min å fortelle den gode nyheten. Jeg må se han når jeg forteller det, sa mannen og lo.

Han er ikke sikker på hva han skal bruke premien på, men en ting måtte han påpeke:

- Jeg tror jeg er verdens lykkeligste mann akkurat nå.

Kupongen ble kjøpt på nett

Sogn og Fjordane (4)

Kvinne fra Øvre Årdal:

Vi fikk ikke tak i kvinnen på første forsøk, men ved anrop nummer to fikk vi svar. Kvinnen var på vei hjem fra ferie, og i bilen satt en spent vennegjeng. De hadde nemlig funnet ut av at det var Norsk Tipping som hadde ringt.

- Har jeg vunnet? Så morsomt! Jeg må bare si tusen takk.

Det var helt stille i bakgrunnen, så vi måtte spørre om de rundt henne hadde skjønt hva det gjaldt.

- Ja, nå kan vi kanskje juble? Hurra!

Det ble full jubel i bilen, og den takknemlige kvinnen gleder seg nå til å få pusset opp kjøkkenet.

Kupongen ble kjøpt via mobilen.

Kvinne fra Selje:

Da vi fikk kontakt med kvinnen, hørte vi at det var god stemning i bakgrunnen. Ikke så rart – hun feiret nemlig sine 40 år.

- Gratulerer med dagen, og gratulerer med 1 million kroner!

Det ble enda høyere jubel i bakgrunnen, og dermed fikk kvinnen latterkrampe. Hun lo gjennom hele samtalen og påpekte at hun ikke kommer til å glemme den feiringen med det første.

- Dette var jammen litt av en bursdagsgave. Jeg har 20 gjester, så nå tror jeg det er riktig tidspunkt å sprette champagnen, sa den glade jubilanten.

Kupongen ble kjøpt på Rema 1000, Deknepollen.

Mann fra Naustdal:

- Jeg må jo tro deg, og hvis det er sant det du sier, er det jo veldig hyggelig. Det er jo ikke å så greit å vite alltid om folk tuller sier den glade vinneren fra Naustdal, som lovet å åpne en flaske vin og feire. Mannen ønsker å være anonym.

Kupongen ble kjøpt på nett.

Kvinne fra Førde

Troms (1)

Kvinne fra Målselv:

- Tusen takk! Tusen hjertelig takk *ler*. Tusen, tusen takk. Nå skal jeg bare ta en rolig kveld her. Jeg har hatt en travel dag, sier den glade vinneren fra Målselv og ler. Hun ønsker å være anonym.

Kupongen ble kjøpt via mobilen.

Trøndelag (2)

Kvinne fra Trondheim

Mann fra Verran:

- Det er jo helt fantastisk, sier Verran-mannen da han får overbringt beskjeden om at han har blitt 1 million kroner rikere.

- Dette har jeg aldri tenkt at kunne skjer. Det er sånt man bare drømmer om.

Hva premien skal gå til, har han ikke tenkt på, men som han så pent sier:

- Der alltid noe å bruke på.

Mannen kjøpte kupongen på mobilen i slutten av august. Han ønsker å være anonym.

Vestfold (2)

Mann fra Nesbrygga:

- Er jeg en av de 35? Det får man si, sier vinneren da Norsk Tipping ringte for andre gang.

Da var han nemlig forberedt. Mannen satt med familien og hele samtalen gikk på høyttaler.

- Vi regna med at det var gode nyheter da vi sjekke nummeret, ler mannen.

Det som var en fin lørdagskveld ble en enda bedre for mannen fra Nesbrygga.

- Jeg er rett og slett litt målløs, sier mannen som kjøpte kupongen på mobilen.

Han ønsker å være anonym.

Mann fra Stavern:

- Er det enda en gevinst å få? Var mannens første reaksjon.

Han hadde sett på TV-sendinga på NRK, men at han skulle vinne igjen hadde han ingen anelse om.

- Hjertelig tusen takk! For drøyt et år siden vant jeg 860.000 kroner. Andelslaget mitt vant nemlig 8,6 millioner kroner i Lotto.

Nå skal mannen ringe familien å fortelle den gode nyheten. Han ønsker nemlig å dele premien med dem.

Kupongen ble kjøpt på Rema 1000 Stavern.

Østfold (5)

Mann fra Fredrikstad:

- Hehe. Er dette sant altså, spør mannen da Norsk Tipping slo på tråden.

Han hadde en rolig lørdagskveld foran tv-skjermen da telefonen plutselig ringte.

- At jeg skulle bli Lotto-millionær har jeg egentlig aldri trodd. Dette kom litt brått på, vi får se hva premien skal brukes til.

Mannen vant på en 5-ukers spilt på internett.

Kvinne fra Kråkerøy:

- Ikke tull med meg! Å guri malla.

Det måtte noe overbevisning til før hun trodde på millionbudskapet.

- Dette er ikke til å tro. Jeg er overveldet og tom for ord, sa kvinnen.

Nå skal hun ringe sine nærmeste å fortelle den gode nyheten.

Kupongen ble kjøpt på Extra Glommen Brygge.

Kvinne fra Sellebakk:

- Er det sant? Herlighet. Nå gråter jeg, sier den lykkelige vinneren.

Kvinnen ønsker å være anonym. Vinnerkupongen leverte hun hos Narvesen Østsiden.

Kvinne fra Halden:

- Å Guri! Det er jo flott, det er jo flott. Nei, det er... Nå blir jeg rørt, sier hun og snufser. Vi skal nok feire litt i kveld, vi må jo det, sier den glade kvinnen fra Østfold og ler. Hun ønsker å være anonym.

Kupongen ble levert hos Narvesen Tista Senter.

Mann fra Fredrikstad