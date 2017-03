Ny Tromsø-duo har ambisjonene klare: - Gjør man det bra, så kan man komme seg videre

TABELLTIPSET: 11. PLASS - TROMSØ

(I fjor: 13. plass)

Tromsø har hentet inn nye spillere fra fotballakademiet Diambars før årets sesong. Det har laget fra Nord-Norge hatt suksess med tidligere.

Akademiet, som ble startet av blant andre Patrick Vieira, har i en årrekke vært viktig for å gi talenter fra Senegal en sjanse.

Blant annet har Kara Mbodji, Saliou Ciss, Badou og Vieux Sané hatt suksess i norsk fotball tidligere, mens en rekke andre spillere enten er eller har vært innom de to øverste divisjonene i Norge.

De nye Tromsø-spillerne fra Diambars er 18 år gamle Mehdi Dioury og 23 år gamle El Hadj Mour Samb. Dioury kan spille både defensiv midtbane og midtstopper, mens Samb er kantspiller og spiss.

Det er langt fra noen tilfeldighet at Tromsø prioriterer et slikt samarbeid.

- Vi synes de driver veldig bra. Det har vi vært og sett. De driver profesjonelt med veldig motiverte og inspirerte gutter rekruttert fra hele Senegal. For oss er det veldig viktig å ha et godt og nært samarbeid med Diambars og Saer Seck, som produserer spillere hele veien, sier Tromsø-trener Bård Flovik til Nettavisen.

– Det er et samarbeid vi har investert i med Diambars over mange år. Samtidig så må det være gunstig for oss, gunstig for guttene og gunstig for akademiet. Det kan ikke bare være gunstig for dem. Vi må finne de «casene» som er bra for oss også, sier Tromsøs hovedtrener videre.

Visumtrøbbel

Historien rundt overgangene for Dioury og Samb har vart i lang tid. Den startet da representanter fra Tromsø reiste til Diambars i Senegal vinteren 2016 for å se på spillere.

OPTIMISTISK: Tromsø-trener Bård Flovik håper hans klubb leverer på et høyere nivå denne sesongen.

- Både jeg og sportssjef Svein Morten Johansen var en liten uke i Diambars-akademiet. Vi fikk møtt og hilst på folkene der. Vi har i tillegg fulgt de spillerne gjennom ulike videoer og oppfølginger, sier Flovik.

Tromsø forsøkte på sensommeren 2016 å få begge spillerne opp til klubben på treningsopphold, men grunnet visumtrøbbel, ble det kun Samb som tok turen den gang.

Det Tromsø så da, var godt nok til at de ville se mer av spilleren i vinter. I utgangspunktet skulle duoen blant annet være med på et treningsopphold i Tyrkia i begynnelsen av februar, men det falt i fisk.

Nok en gang på grunn av visumproblemer.

Derimot kom spillerne til treningsleiren på La Manga senere i februar og har trent med klubben siden. Etter hvert har Tromsø også kommet til enighet om en overgang og signert fireårskontrakter med spillerne.

SUKSESSHISTORIE: Kara ble hentet inn fra Diambars, og var av mange rangert som Eliteseriens beste spiller da han var i TIL.

­– Det har vært en prosess, for de, for oss og for Diambars å komme til enighet om hvordan vi skal gjøre ting. Det har tatt litt tid, men det er et fruktbart samarbeid som TIL har med Diambars. Nå har vi to gutter her vi har lyst til å bruke litt tid på å få veldig godt til. Vi har lyst, på vegne av Diambars også, å utvikle de spillerne, sier Flovik, og bekrefter at Diambars har klausuler på spillerne ved eventuelt videresalg.

Trenger tid

Flovik er klar på at det er en stor overgang for spillerne å komme til Tromsø.

– Det er litt slik at vi må gi de litt tid. Mour (Samb) kan gå inn og spille for oss allerede nå. Mehdi (Dioury) må bruke mer tid på å lære seg både norsk fotball og TIL-fotball. Så begge er en investering som krever litt tid, men han ene (Samb) er nærmere enn han andre (Dioury), sier Flovik.

Selv om overgangen fra Senegal, til et Tromsø hvor snøen fortsatt ligger tykt, er stor, bekymrer ikke det Samb, som tidligere har vært tre år i akademiet til den franske klubben Lille.

– Det er veldig annerledes. Det er veldig kaldt her, men det er mentalt, vet du. Når du spiller, så tenker du ikke på at det er kaldt. Jeg vet det, for da jeg spilte for Lille, spilte jeg i snøen, så jeg vet at det ikke er et problem for meg, sier Samb til Nettavisen.

Fikk råd fra Kara og Ciss

Samb har også en viss kjennskap til norsk fotball, og kjenner andre spillere i norske klubber.

– Jeg kjenner til Molde, for jeg har to venner som spiller der. Jeg kjenner Mjøndalen, hvor jeg også har en venn som spiller. Jeg har en venn som spilte i Haugesund, men som er i Belgia nå, sier Samb.

Til Nettavisen forteller Samb at han ønsket å komme til Tromsø for å spille fotball, og at han snakket med Kara og Ciss før overgangen.

– Ja, litt. De sa det var et bra land og et bra lag. Hvis man gjør det bra, så kan man komme seg videre til et høyere nivå, sier Samb.

Men selv om unggutten ser på Tromsø som et springbrett videre, er Flovik klar på at man må prestere i Tromsø først.

- Alle på Alfheim ønsker vi at skal få realisert drømmer om å få dra ut etter hvert. Men det må være rett timing for oss, og ikke minst etter at de har levert for a-laget. Først skal man gjøre noen gode kamper på Alfheim for TIL, så kan man sende dem ut. Det er ambisjonen, sier Flovik.

Analyse av Tromsø:

Tromsø har hatt et relativt rolig overgangsvindu så langt med fire spillere ut og foreløpig fire spillere inn til seriestart.

På keepersiden er både Gudmund Kongshavn og Filip Loncaric habile Eliteserie-keepere, uten at det er helt klart hvem som blir førstekeeper av de to. Forrige sesong bidro skader på Kongshavn til at de delte broderlig på kampene. Loncaric pådro seg derimot en skade i oppkjøringen, så for øyeblikket ligger nok Kongshavn best an til å starte i første seriekamp.

Når det gjelder forsvaret kommer Tom Høgli inn og kan spille både høyre- og venstreback, men han kommer først til sommeren når kontrakten med FC København løper ut, og vil først være tilgjengelig fra 22. juli.

Tromsø har vært ute etter noen som kan spille både venstre stopper og venstre back, men har ikke lykkes med det så langt. Her har klubben primært sett på kortsiktige løsninger frem til Høgli er tilbake i klubben.

Fram til Høgli er på plass, vil nok Hans Norbye spille mye på høyreback, mens Kent-Are Antonsen kommer til å bekle tilsvarende rolle til venstre. På stopperplass ser det ut til at kaptein Simen Wangberg, Magnar Ødegaard og Jostein Gundersen kjemper om plassene. I tillegg kan Ulrik Yttergård Jenssen spille både midtstopper og sentral midtbane.

Flovik har fremhevet at Tromsø i år har hatt færre skader og større stabilitet i antall spillere på trening, og at det vil løfte laget. En av de som var veldig plaget av skader forrige sesong, var Morten Gamst Pedersen, som kun var på banen i litt over 350 minutter i fjor. Denne sesongen er det ventet at Gamst vil bli en mer sentral skikkelse på Tromsøs midtbane og vil med sin spilleforståelse, erfaring og gode venstrefot etter alt å dømme bli en viktig ressurs for klubben både på og utenfor banen.

MER I VENTE: Tromsø håper de kan få enda mer ut av Morten Gamst Pedersen denne sesongen.

I tillegg til Gamst Pedersen og Yttergård Jenssen, er det Gjermund Åsen, Christian Landu Landu og Jonas Johansen de som først og fremst kjemper om plassene sentralt på midtbanen til laget fra Nord-Norge i år.

En endring trenerteamet har gjort før årets sesong, er at klubben har gått bort fra den skjeve 4-3-3-formasjon de spilte i fjor, til å spille med to spisser – enten i en 4-4-1-1-formasjon, eller i mer klassiske 4-4-2.

Flovik påpeker at dette er gjort basert på erfaringer fra forrige sesong og at klubben har kantspillere som passer bedre i den nye formasjonen.

Det er Aron Sigurdarson, Thomas Lehne Olsen, Magnus Andersen og Mikael Ingebrigtsen som er alternativer på de nevnte kantplassene.

En som fikk forrige sesong veldig preget av skader, var spissen Runar Espejord, som i lengre tid fikk trent veldig lite med ball på grunn av problemer med lysken. De problemene er nå over, og den 21 år gamle spissen har prestert godt i kampene så langt i vinter. Det er en god nyhet med tanke på Tromsøs angrepsrekke.

På topp er nemlig Sofien Moussa borte fra forrige sesong, mens den 27 år gamle sloveneren Slobodan Vuk har kommet inn. Det er en spiller det stilles store forventninger til i Tromsø, selv om han ennå ikke har levert helt opp til alle Tromsø-supporternes forventninger i oppkjøringen.

– Han kommer til å levere godt for oss. Norsk liga er hektisk og vi trener mye. Han kommer fra litt annet type regime, så litt tilpasningstid vil det ta, men vi ser at han blir bedre for hver uke som går. Vi har store forventninger til at han allerede i 2017-sesongen skal score mål og levere for oss, sier Flovik om spisskjøpet fra den slovenske klubben Domzale.

KOMMER TILBAKE: Tom Høgli returnerer til Tromsø til sommeren.

Totalt sett fremstår årets Tromsø som bedre enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Midtforsvaret forrige sesong fremstod ujevnt og ikke riktig så godt som det burde vært, mens dekningen på backplass, særlig på venstresiden, fremstår som tynn frem til Høgli returnerer til sommeren.

Den sentrale midtbanen virker å ha god bredde og gode spillere, selv om det er litt usikkert hvordan konstellasjonen blir og hvor godt den kommer til å fungere. Av de offensive spillerne, er det basert på fjoråret, en del spørsmålstegn man kan sette. Samtidig er det ikke tvil om at spillere som Ingebrigtsen, Sigurdarson og Espejord har et bra potensiale og kan være gode spillere som kan bidra mye, hvis de er nærmere toppnivået sitt litt oftere. Så gjenstår det å se hvor godt man har truffet med spisskjøpet.

Et annet alternativ til Vuk og Espejord på topp, er Lehne Olsen, som primært har blitt brukt som kantspiller i Tromsø så langt. Tidligere i karrieren har han derimot spilt mest spiss. Det må også nevnes at Lehne Olsen presterte godt i fjor, og virker å ha fortsatt i samme spor i vinter.

Samb må også nevnes, men det er usikkert hvor mye Tromsø kan forvente av ham på kort sikt etter overgangen til et nytt land og en helt ny kultur.

Vi mener Tromsø har mye bra på gang, men at det nok ikke holder til en plass på øvre halvdel av tabellen i 2017 og tipper dem på en 11. plass.

Plusser:

+ Nøkkelspillere som var mye skadet i fjor, er skadefrie nå og har hatt en god oppkjøring

+ Bra bredde på en del posisjoner

+ Høyt toppnivå

Minuser:

- Scoret for få mål i fjor og det er usikkert om spissene scorer nok

- Tromsø har et lavt laveste nivå

- Usikkerhet rundt hvor gode enkelte spillere blir

Se opp for: Aron Sigurdarson

Det ble stilt store forventninger til islendingen før fjorårssesongen, men han fikk kun tidvis vist hva han er god for. Blant høydepunktene var et flott solomål i serieåpningen mot Molde, samt hjemmekampen mot Odd i siste serierunde, hvor han scoret ett og hadde to målgivende pasninger.

TALISMAN: Aron Sigurdarson viste tidvis sin ekstremt høye nivå i fjor. I år håper Tromsø på å få enda mer ut av islendingen.

Islendingen droppet å dra på ferie i vinter, og reiste i stedet hjem til Island for å trene etter å ikke ha vært fornøyd med fjorårssesongen, som sier noe om mentaliteten og lysten til å lykkes. Nå har islendingen hatt en såpass god oppkjøring at han har blitt tatt ut i Islands tropp til VM-kvalifiseringskampene i slutten av mars.

– Sigurdarson er en spiller som har et veldig høyt potensiale. Han var skadet litt i fjor og var litt ujevn, men på sitt beste er han suveren. Vi har sett at han har trent veldig godt, og han har skapt en stabilitet på det nivået vi ikke har sett tidligere, sier Flovik om kantspilleren.

Flovik om Nettavisens tips (11. plass):

– Jeg skjønner at folk har oss rundt der, i og med at vi var nummer 13 to år på rad og ikke har fått så veldig mye nytt inn, men vi sikter oss høyere. Vi synes vi har trent godt og vi synes vi ser utvikling i laget og i enkeltspillere. Så vi sikter oss opp mot topp åtte-ni, sier Flovik.

Overganger siden forrige sesong

INN:

Peter Aas (Tromsø 2)

Mehdi Dioury (Diambars)

El Hadj Mour Samb (Diambars)

Slobodan Vuk (Domzale)

Tom Høgli (Fra 22. juli, FC København)

UT:

Christer Johnsgård (Tromsdalen)

Henrik Gjesdal (Kristiansund)

Sofien Moussa (Lokomotiv Gorna)

Lasse Nilsen (Tromsdalen, lån til 22/7)

Tromsøs treningskamper:

02.02: Tromsø – Trencin 4-1 (Sigurdarson, Espejord, Lehne Olsen x2)

06.02: Tromsø – Rostov 1-3 (Espejord)

17.02: Tromsø – Sandefjord 5-0 (Landu Landu, Espejord, Sigurdarson x3)

21.02: Tromsø – Lillestrøm 0-2

28.02: Molde – Tromsø 2-1 (Lehne Olsen)

06.03: Tromsø – Tromsdalen 2-0 (Vuk, Samb)

18.03: Djurgården – Tromsø 3-1 (Lehne Olsen)

26.03: Tromsø – Bodø/Glimt