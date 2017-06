Nyland vurderer klubbskifte: - Jeg har følerne ute

SANDVIKA (Nettavisen): Ørjan Nyland startet de ni første kampene for Ingolstadt i tysk bundesliga denne sesongen.

6. november fikk imidlertid trener Markus Kauczinski sparken. Erstatteren, Maik Walpurgis, foretrakk danske Martin Hansen mellom stengene på laget som til slutt endte på 17.-plass og direkte nedrykk til 2. bundesliga.

Nyland fikk sjansen i to av kampene mot slutten av sesongen, blant annet i siste serierunde mot Schalke 04. Men to kamper fra start på 26 seriekamper er ikke lystig musikk i landslagskeeperens ører.

Nå bekrefter 26-åringen at han vurderer alternativene sine.

- Ikke optimal

- Situasjonen er ikke optimal. Jeg har følerne ute for andre ting. Samtidig har jeg kontrakt der i to år til, så vi får se hva som skjer, sier Nyland til Nettavisen under landslagets pressetreff i Sandvika.

Han har ingen forhåpninger om en plass i førsteelleveren på landslaget så lenge han ikke får spille i den tyske klubben. Samtidig innrømmer han at plassen på landslaget ikke er hovedfokuset akkurat nå.

- Det eneste jeg tenker på nå er å få spille for klubblaget mitt. Hvis jeg ikke gjør det, vil jeg ikke få spille her heller. Så det er det som er førsteprioritet. Så får jeg heller ta landslaget deretter, sier sisteskansen.

- Betyr det at du ikke har andre valg enn å vurdere alternativene dine dersom det går et halvår til uten at du satses på?

- Ja, altså, alt er mulig. Jeg vil, som alle andre her, spille på landslaget og i klubblaget mitt. Så da handler det bare om å finne den plassen der jeg gjør det, enten det er i Ingolstadt eller andre steder.

Utelukker retur til Norge

En retur til Norge er imidlertid ikke et av alternativene.

- Nei. Nå er jeg i utlandet, og det er der jeg skal bli. Det er min hverdag nå. Noe annet har jeg ikke tenkt på i det hele tatt, sier keeperen.

Han innrømmer gjerne at sesongen ikke endte slik han hadde ønsket seg.

- Nei, den var skuffende, selvfølgelig. Det ble nedrykk, det er noe en helst skulle unngått. Så var jeg førstekeeper under den første treneren vi hadde i år. Det gikk bra for min del, jeg følte at jeg gjorde jobben min. Da han fikk sparken, endret det seg litt. Det var selvfølgelig kjedelig for min del, sier Nyland.

- Hvordan har du opplevd den situasjonen?

- Det er klart, en lærer så lenge en lever. Det viktigste er å holde fokus på seg selv når det går imot. Prøve å utvikle seg, stå på og jobbe. Det føler jeg at jeg har gjort, og det kan jeg også vise til i mine prestasjoner mot slutten av sesongen, da jeg fikk noen kamper. Det går an å ta med seg videre.

Inspireres av konkurrenten

Rune Jarstein opplevde noe av det samme i Hertha Berlin som Nyland har gjort i Ingolstadt, da den tidligere Odd-, Rosenborg- og Viking-keeperen tilbrakte nesten to hele sesonger på reservebenken. Men da Jarstein fikk sjansen tok han vare på den, og vurderes nå som en av de aller beste keeperne i Bundesliga.

Det er en inspirerende historie for Jarsteins konkurrent på A-landslaget.

- Det er klart det kan snu hvis du har litt flaks, og er dyktig og gjør jobben din. Det handler egentlig bare om det. Så får vi se hvordan det blir, sier Nyland.

