Ohi ble aldri brukt som spiss: - Jeg tror Lillestrøm angrer

SANDVIKA (Nettavisen): Ohi Omoijaunfo smiler, ler og skøyer litt på pressetreffet i Sandvika. Det er ikke vanskelig å forstå.

23-åringen er på sin første samling med det norske A-landslaget. Dit kommer han som den mest målfarlige spissen i den norske troppen, som toppscorer i Eliteserien med sine ni mål på de tolv første kampene.

De andre angriperne i Lars Lagerbäck har ikke like mange mål på samvittigheten dette året.

Alexander Søderlund har kun scoret ett cupmål i 2017, hans forrige ligascoring for St. Etienne kom i første serierunde i Ligue 1 i Frankrike. Bjørn Maars Johnsen har, i likhet med Søderlund, kun scoret ett cupmål i 2017 for skotske Hearts. Siste seriemål kom i desember.

Tarik Elyounoussi scoret for Olympiakos i siste serierunde i Hellas, men har kun fire scoringer denne sesongen. Fetteren Mohamed Elyounoussi har ti mål på 32 kamper for Basel, men er ikke noen ren spisstype.

Derfor er det ikke utenkelig at Ohi får en sentral rolle på laget som Lagerbäck velger mot Tsjekkia på lørdag.

For et år siden, derimot, ville det vært utenkelig.

Knapt ett år som spiss

Spesielt med tanke på at Ohi først det siste året er blitt rendyrket som spiss.

- Nei, jeg har ikke spilt spiss så lenge. Kanskje ikke et år engang. Det er først nå at jeg har blitt rendyrket som spiss, så jeg har fortsatt utrolig mye å lære, sier Stabæk-spissen til Nettavisen.

- Hvorfor har ikke det skjedd tidligere?

- Alle trenere liker jo å ha spillere i tropp som kan spille i flere posisjoner, i tilfelle det blir skader. Da slipper du å hente inn så mange spillere i samme rolle. Det er gunstig for en trener og et lag å ha et par spillere i troppen som kan spille i flere posisjoner. Jeg regner med det er derfor, svarer Holmlia-gutten, som spilte i Lillestrøm fra 2010 til 2014.

- Burde testet meg som spiss

2015-sesongen tilbrakte han i Jerv, før ferden gikk videre til Stabæk. Der reddet han laget i kvalikkampene mot gamleklubben Jerv sist sesong. Etter det har spissplassen vært hans.

Det har han ønsket hele veien, innrømmer han.

- Jeg spilte spiss på alle U-landslagene, og jeg scoret en del mål der. Jeg følte meg god og tilpass i den rollen. Men Lillestrøm ville ha meg som «potet», og da måtte jeg bare respektere det, sier Ohi.

DEBUTANTER: Anders Trondsen (f.v), Birger Meling og Ohi Omoijuanfo under pressetreffet med landslaget på mandag. Meling og Omoijuanfo kan få sine debuter for A-landslaget i løpet av uka, mens Trondsen har én landskamp for Norge.

- De sa til meg at den beste måten for meg å få masse spilletid på, var å spille i mange roller. Så da hørte jeg selvfølgelig på det.

- Hva tror du Lillestrøm tenker om det nå?

- Jeg tror de tenker at de skulle testet meg mer som spiss. De tror jeg de tenker. Men på det tidspunktet hadde de jo en del spisser. De hadde Erling Knudtzon, Fredrik Gulbrandsen og Torstein Helstad. De var jo ganske bra spisser. Det kan hende det er derfor de ikke prøvde meg i den posisjonen.

Tenker ikke mye på spilletid

Nå er han forberedt på å skaffe nordmenn troen på eget landslag igjen, ved å dunke inn et par mål mot Tsjekkia i VM-kvaliken.

Ohi hevder imidlertid at han ikke tenker mye på hvor mye spilletid han kan få i sin første landslagssamling.

- Jeg må først vise hva jeg er god for på trening. Han (Lars Lagerbäck, red.an.) har sett meg i Stabæk, også er det bare å få til sakene mine på landslaget også. Om jeg ikke gjør det, har det ikke noe å si. Jeg må prestere på trening, også håper jeg selvfølgelig at jeg får debutere med en gang, sier Ohi.

- Jeg regner med at han ikke har tatt noe valg enda, at han vil se hvem som viser best form på trening. Jeg må bare kjøre på og håpe at det er meg.

Drømmer om Arsenal

Stabæk-spissen vil bruke sin første landslagssamling til å lære mer av de andre gutta om utenlandslivet. For selv om han er fast bestemt på å utvikle seg videre i Stabæk, innrømmer han at drømmen selvsagt er å komme seg til en større liga når tiden er inne for det.

- Jeg har vært i Norge og Eliteserien en stund, og etter hvert kommer det til å bli tid for meg å gå ut. Jeg må bare finne det riktige tidspunktet og riktig klubb, sier han.

- Og hvis du kan drømme; hvor og når drar du?

- Hvis jeg kan drømme, så er det Arsenal som står høyest. Jeg er jo Arsenal-fan, så det er det jeg drømmer om. Så får vi se om det er realistisk eller ikke om et par år, sier Holmlia-gutten.

