Ohi Omoijuanfo vil ha spilletid - utelukker fortsatt ikke spill for Nigeria

SANDVIKA (Nettavisen): - Det er jo litt rart hvis jeg blir tatt ut på landslaget og ikke får spille noen ting i det hele tatt, sier Ohi Omoijuanfo til Nettavisen.

23-åringen måtte sitte på benken gjennom samtlige 90 minutter da Tsjekkia gjestet Ullevaal Stadion i VM-kvalifiseringen på lørdag. Nå regner han med at han får sin A-lagsdebut for det norske landslaget mot Sverige på tirsdag.

- Nær innhopp mot Tsjekkia

- Jeg tror ikke jeg var langt fra å få debuten min mot Tsjekkia heller, men en tidlig skade på Reginiussen gjorde at vi måtte gjøre et tidlig bytte. Hvis vi hadde hatt tre bytter mot slutten, er jeg ganske sikker på at jeg også hadde fått debutert, sier Ohi.

Da landslagstrener Lars Lagerbäck gjorde sitt spissbytte mot Tsjekkia, på stillingen 1-1, foretrakk han hodesterke Bjørn Maars Johnsen med sine 195 centimeter.

- Vi kunne bare gjøre to offensive bytter, og det ble Bjørn og Mats (Møller Dæhli, journ.an.) denne gangen. Det var greit. Men jeg tror ikke jeg var langt unna å få debuten den kvelden.

Kan ikke utelukke spill for Nigeria

At Ohi ikke slapp til i VM-kvalifiseringskampen, betyr at han fortsatt kan velge å spille landslagsfotball for Nigeria i stedet for Norge. Faren til Stabæk-spissen er nigeriansk, mens moren er norsk. Og det er først når han har fått spilletid i en tellende kamp i kvalifisering eller mesterskap, at det valget mellom de to landene ikke kan endres.

- He, he. Ja, det betyr det, nikker han.

Ohi hevder at han ikke tenker på det, og at han konsentrerer seg om det norske landslaget nå. Det trives han godt med, forteller han.

- Men om du får en telefon fra det nigerianske fotballforbundet…?

- … Så må man alltid ta mulighetene sine opp til vurdering. Men som sagt, jeg er her nå, og forholder meg til det. Og er veldig stolt og glad for å være med dette landslaget, sier 23-åringen.

Regner med spilletid

Han fikk en smell i låret på søndagens trening, og går fortsatt med bandasje når han møter pressen på mandag.

- Jeg var nede for å takle et innlegg, også kom Nyland også ut. Han kom med ganske stor kraft, og jeg kom også med stor kraft, og da traff han med kneet sitt i siden på låret mitt. Akkurat der og da var det veldig vondt, men det går bedre i dag, så jeg regner med at det er veldig bra i morgen.

- Sverige-kampen er ikke i fare?

- Nei, det var den aldri. Jeg skal ikke la en lårhøne stoppe meg fra å få debuten min?

- For det blir debut?

- Jeg regner med det. Det er det jeg håper og satser på.

- Har Lagerbäck sagt noe om hvem som starter?

- Nei, han holder kortene tett inntil seg, som alltid. Det er det ingen som vet. Det eneste vi vet, er at han skal gjøre litt bytter. Da regner jeg med og håper at jeg er en av dem som skal spille – forhåpentligvis fra start. Hvis ikke, kommer jeg forhåpentligvis inn og kan gjøre en god jobb for laget, svarer Holmlia-gutten.

