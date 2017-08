Omar Elabdellaoui mot ny kontrakt i Olympiakos

SANDVIKA (Nettavisen): Det går mot et forlenget opphold for Omar Elabdellaoui i gresk fotball. Visekapteinen på det norske landslaget har nemlig fått et nytt kontraktstilbud fra Olympiakos.

Det bekrefter Elabdellaoui overfor Nettavisen onsdag.

- Slik ting ser ut nå, så blir jeg i Olympiakos. Jeg har fått et tilbud som jeg ikke har signert ennå, men jeg kommer mest sannsynlig til å signere med Olympiakos, sier Elabdellaoui til Nettavisen.

Nordmannen var på utlån i engelske Hull forrige sesong, men etter nedrykket fra Premier League har han returnert til Hellas.

Han forteller at det er en kontrakt som strekker seg godt over den innværende sesongen.

- Jeg har ett år igjen av den nåværende kontrakten, og tilbudet er en fornyelse på ytterligere to år. Så da snakker vi jo treårskontrakt, mest sannsynlig, sier Elabdellaoui.

Europeisk interesse



Etter det Nettavisen kjenner til har det vært interesse fra klubber som Huddersfield, Sporting Lisboa og Stuttgart. Elabdellaoui vil ikke kommentere de nevnte klubbene, men bekrefter at han har hørt om interessen for ham denne sommeren.

POSITIV: Omar Elabdellaoui mener å bli i Olympiakos er det beste for ham nå.

- Det beste for meg nå er å være i Olympiakos, sier Elabdellaoui om ryktene.

Han har båret kapteinsbindet for Olympiakos i kvalifiseringen til Champions League denne sesongen, og håper nå på å kunne legge den tunge 2016/2017-sesongen bak seg. Men nettopp Champions League ser ut til å bli en nøkkelgrunn til hvorfor nordmannen blir værende.

- Champions League er en stor grunn til det, men jeg vil veldig gjerne spille en god sesong etter alle skadene i fjor. Jeg vil gjerne komme tilbake til det nivået jeg var på før skadene, sier Elabdellaoui.

I Hellas har de stor tro på at 25-åringen fra Sagene skal klare nettopp dette.

- De har gitt meg beskjed om at jeg er en viktig del av laget, og den nye treneren (Besnik Hasi) har stor tillit til meg. Jeg er en del av kapteinsteamet nå, sier Elabdellaoui.





Kapteinen

Det innebærer at han fort kan bli den som leder laget ut på banen dersom klubbkaptein Alberto Botía ikke er tilgjengelig. Dette var tilfellet i Champions League-kvalifiseringen mot kroatiske Rijeka.

- Jeg har ikke rukket å tenke så mye på disse kapteinsrollene. Ting går fort, og det skjer så mye hele tiden. Selvfølgelig er jeg stolt og glad, sier Elabdellaoui som rekker å reflektere litt over alt sammen.

- Det at alle spør meg om dette og snakker om det, får meg jo til å tenke at dette er litt stort. Det viktigste er, som sagt, å spille.

EUROPA: Omar Elabdellaoui har erfaring fra spill i Europa. Her fra møtet med Juventus og Arturo Vidal i 2014.

For Norge venter landskamper mot Tyskland og Aserbajdsjan i VM-kvalifiseringen, mens for Olympiakos venter stormakter som Juventus og Barcelona i Champions League. Spesielt sistnevnte ser Norges høyreback frem til å møte.

- Det er utrolig gøy, og en masse bra kamper. Jeg har spilt mot Juventus tidligere, men jeg skal innrømme at Barcelona-kampene blir veldig spesielle, sier Elabdellaoui.

I 2015 fortalte han Nettavisen at det er nettopp den katalanske stormakten han en dag ønsker å representere.

- Jeg har alltid likt de veldig godt, og fulgt med på hvordan de spiller. Det blir veldig spesielt å spille mot dem, sier Elabdellaoui.

Fredag spiller Norge mot Aserbajdsjan på Ullevaal. Kampstart er 20.45 og du kan følge kampen direkte i Nettavisens livesenter. Kampen sendes også på TVNorge.

