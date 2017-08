Origi går på lån til Wolfsburg

Liverpool bekrefter torsdag at den belgiske spissen Divock Origi går på lån til den tyske Bundesliga-klubben Wolfsburg ut sesongen.

Ifølge velinformerte Paul Joyce i The Times skal det være snakk om at Liverpool får seks millioner pund av tyskerne for låneavtalen.

Joyce skriver også at den røde klubben har sikret seg en klausul om at de kan hente spissen tilbake til Anfield i januarvinduet, om de ønsker det.

Origi kom til Liverpool i 2014 og har spilt totalt 77 kamper for klubben. 22-åringen har nettet 21 ganger - 12 av målene i Premier League.

Han kom fra franske Lille og kostet rundt 10 millioner pund.

Spissen har lenge blitt sett på som et stort talent, og ble hentet til Liverpool etter et godt VM i 2014, men har ikke slått ut i full blomst.

Origi har de siste sesongene vært bak blant andre Roberto Firmino i spisskøen hos Liverpool og nå er håpet at han skal få mer spilletid.

Wolfsburg ble nummer 16 i Bundesliga sist sesong.

Det er ventet at Origi er tiltenkt en kantrolle i den tyske klubben og at han skal gi spydspissen Mario Gomez støtte i det offensive spillet.

Tidligere torsdag ble det kjent at Liverpool henter inn Alex Oxlade-Chamberlain fra Arsenal for rundt 35 millioner pund.

