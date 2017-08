Owen freste mot Pulis: - Han er grunnen til at jeg la opp

TABELLTIPSET: 11. PLASS - WEST BROMWICH

Livet som fotballproff er kanskje ikke så krevende, tenker du?

Det er det nok mange som er enig med deg i, men for Nacer Chadli og Michael Owen ble hverdagen noe for tøff under Tony Pulis.

Den karismatiske treneren kan være nådeløs mot spillerne, og han går ikke av veien for å kjøre de knallhardt i sesongoppkjøringen.

Under sommerens sesongoppkjøring reiste West Bromwich på treningsleir til Østerrike, for tredje året på rad, men Chadli ble hjemme etter en opphetet krangel med manageren.

Bakkeløp klokken 05.00



Grunnen var at belgieren nektet å innfinne seg det tøffe treningsprogramemt som var lagt opp til treningsleiren, som har et rykte på seg for å være meget brutal.

Pulis hadde nemlig en plan om at spillerne skulle ut på en tøff joggetur, opp og ned østerrikske fjell, hver morgen klokken 05, noe som ikke falt i god jord hos den tidligere Tottenham-spilleren.

Pulis og Chadli skal ha hatt en meget opphetet diskusjon, som til slutt endte med at manageren lot stjernespilleren bli hjemme og trene for seg selv.

VIKTIG: Nacer Chadli er en meget viktig spiller for West Bromwich. Men i sommer har han vært en kranglefant.

Og det er kanskje forståelig at Chadli fryktet det knalltøffe treningsregimet på reisen.

- Fryktelig kjedelige treninger



Også Michael Owen har reagert på Pulis' treningsregime.

Den tidligere storspissen hevdet i et intervju på BT Sports at Pulis var grunnen til at han la fotballskoene på hylla.

- Hver eneste dag på trening er lik den forrige. De er fryktelig kjedelige. Det er elleve mot elleve, konstant i over en time, sa Owen i et intervju med kanalen i 2015.

- Jeg hatet de treningene. Det var derfor jeg sluttet. Stoke er en fin klubb, men treneren, som jeg sa til Pulis selv, at treningene hans ødela for meg.

Owen fortalte at han mener treningene til Pulis er så kjedelige og uinspirerende at det kan ødelegge karrierer.

OVERTROISK: Tony Pulis kjører samme stil på sidelinjen hver uke.

- JurassUK Park



Noe av det samme reaerte fotballtrener Raymond Verheijen på i 2015.

Den tidligere walisiske landslagstreneren reagerte på at spillerne under Pulis måtte løpe marathon hver tredje dag under sesongoppkjøringen i Østerrike.

- En typisk sesongoppkjøring i JurassUK Park, skrev treneren på Twitter, mens han også kalte treningene forhistoriske.

Klubben slo nådeløst tilbake etter uttalelsene.

- Kommentarene til Raymond Verheijen mangler fullstendig innsikt og forståelse, sa en a de fysiske trenerne i klubben, ifølge Talksport.

Men det er en grunn til at Pulis velger å fortsette med gamle rutiner og forskjellige aktiviteter han har gjort tidligere.

Grunnen er ganske enkel: Overtro.

For du har vel aldri sett Pulis langs sidelinjen uten joggedress og caps?

Helt siden han var manager i Gillingham i 1995 har 59-åringen hatt samme stil på antrekket under kampene.

- Jeg overlater å ha på dress på sidelinjen til de sofistikerte karene, har Pulis tidligere uttalt.

I et intervju med Birmingham Mail i juni, fortalte Pulis at han fortsatte å bruke antrekket fordi han hadde oppnådd en rekke med meget gode resultater med Gillingham.

Og i de senere årene er grunnen også en noe annen, sier han spøkefullt.

- Jeg har mistet en del hår på hodet, så det er godt å ha et hodeplagg som holder på varmen.

Forrige sesong var West Bromwich det laget som hadde færrest skadde spillere av lagene i Premier League, så det er nok forståelig at han ønsker å fortsette med det samme opplegget, både på og utenfor banen.

Analyse av West Bromwich:

Overgangsaktivitet

INN:

Jay Rodriguez (Southampton)

Yuning Zhang (Vitesse Arnhem)

Ben Pierce (Klubbløs)

Ahmed Hegazi (Al Ahly, lån)

UT:

Darren Fletcher (Stoke)

Sebastian Pcognoli (Standard Liege)

Yuning Zhang (Werder Bremen, lån)

Keeper:

Bakerst i banen har West Bromwich en klassekeeper. Forrige sesong voktet Ben Foster buret alle 38 seriekampene, og han var meget solid i flere av disse. Han holdt nullen seks ganger, og slapp ikke inn flere enn 51 mål på 38 seriekamper. Som backup har West Bromwich Boaz Myhill og Alex Palmer. Myhill kan komme inn og gjøre noen gode enkeltkamper, så West Bromwich har godkjent dekning på keeperplass.

Forsvar:

Lagets kaptein Jonny Evans er en bærebjelke, men har i sommer blitt prøvd ut sentralt på midten av Tony Pulis. I forsvarsrekka er det kun da Dawson som er igjen fra i fjor. De har fått på plass et par spennende signeringer. Kane Wilson er en unggutt fra egne rekker som det forventes mye av, nysigneringen Ahmed El-Sayed er spennende, mens Allan Nyom ble en favoritt blant supporterne sist sesong. Forsvarsrekka er solid, men mangler spillere som kan gå foran når det trengs. De er godt organiserte bakover, men holder ikke helt toppklasse.

Midtbane:



Kanskje den svakeste lagdelen. James Morrison og Nacer Chadli er kanskej de to viktigste spillerne. Jake Livermore har ålreite kvaliteter, men bak disse er det ikke all verden. Både Morrison og Chadli scorer mye mål. Sistnevnte leverte en pangstart på forrige sesong, men pådro seg en kneskade på høsten og kom aldri helt tilbake på samme nivå etter skaden. Avhengige av at belgieren finner tilbake til storformen.

Angrep:

På papiret ser det bedre ut enn forrige sesong. Nysigneringen Jay Rodriguez er meget spennende og en herlig type. Sammen med Salomon Rondon kan de bli en ålreit duo på topp. Matt Phillips har en rolle som gjør at han fort bli en del av angrepsrekka. Bak der er det tynt. Hal Robson-Kanu har ikke levert, og scoret kun tre ganger på 29 kamper totalt sist sesong.

Manager:

Tony Pulis er en ringrev som vet hva som kreves i Premier League. Noen romantisk spillestil står han ikke for. God gammeldags, britisk fotball med lite finspill står i fokus. Pulis er en gammeldags manager, som ikke har klart å oppnå all verdens til resultater. Likevel får han fornyet tillit i den gjeveste ligaen, men passer fint inn i halvstore klubber, slik som West Bromwich. Pulis er imidlertid god til å få spillerne til å yte når det trengs, og han stiller alltid maksimalt forberedt til oppgavene som han står overfor.

Se opp for: Kane Wilson (17)

Har vært rundt førstelaget i klubben i et par sesonger nå, og er spådd en lysende karriere. Som 14-åring var både Arsenal og Liverpool ute etter ham, men han ble værende i klubben. Beskrives som en sulten unggutt som tørster etter å utvikle seg hver eneste dag. Har fått mye tillit under sommerens treningskamper som høyreback. Pulis har forelsket seg i unggutten, og har ved flere anledninger skrytt ham opp i skyene.

- Han er en av de mest lovende 16-åringene jeg har sett på lang tid, uttalte Foster for et år siden til Birmingham Mail.

Plusser:

+ Spennende spissduo med Rodriguez og Rondon

+ Lojale mot manager Tony Pulis' spillestil

+ Solid sisteskanse i Ben Foster

Minuser:

- Mangler noen matchvinnertyper i troppen

- Sliter med å være gode over tid

- Forutsigbar spillestil

Konklusjon:

West Bromwich har ikke skiftet ut mange siden 10.-plassen forrige sesong. Solid forsterkning i Rodriguez, dersom Pulis klarer å få ham opp på høyt nivå igjen. Forrige sesongs 10. plass var nok litt bedre enn forventet, men Pulis er en ringrev som kan skape resultater av dårlige utgangspunkt. Ikke utenkelig at de kan gjenta det også i år. Vi tror West Bromwich får en ny godkjent sesong, og ender som nummer elleve i Premier League.