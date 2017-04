Pogba mister Manchester-derby

Manchester United-manager José Mourinho bekrefter at verdens dyreste fotballspiller, Paul Pogba, er skadd og går glipp av torsdagens oppgjør mot byrival City.

Torsdag barker det løs når Manchester City tar imot byrival United på Etihad. Det blir blått mot rødt, Guardiola mot Mourinho, og en real kamp om å ikke miste grepet om en topp plassering blant de fire beste. Men kampen må gå uten verdens dyreste fotballspiller, Paul Pogba, bekreftet United-manager José Mourinho under onsdagens pressekonferanse.

I tillegg er Marcos Rojo og Juan Mata ute og Phil Jones og Chris Smalling tvilsomme for den røde delen av Manchester. Den gode nyheten for United-supporterne er at Ander Herrera er klar

I tillegg inneholder Manchester Uniteds skadeliste Zlatan Ibrahimovic.

- Selvsagt er Zlatan er en glimrende spiller, men de har andre gode offensive spillere som Jesse Lingard, Marcus Rashford og Ashley Young, som også kan komme seg bak forsvaret vårt, sier Manchester City-manager Pep Guardiola.

Jesus friskmeldt

Zlatan, som ble kneskadd sist kamp mot Burnley, kan ha spilt sin siste kamp for United. Svensken som må opereres, har selv sagt at han nekter å gi seg med fotball før han selv mener det er på tide.

United-manager José Mourinho beskriver Zlaten som mentalt sterk.

- Han kommer til å kjempe. Jeg fortalte ham at han har kjempet siden han ble født, og at det ikke er noen grunn til at han ikke skal kjempe nå, sa Mourinho.

Manchester Citys skadeliste er ikke på langt nær like lang som den United har å slite med. For City er det er tvilsomt om David Silva rekker kampen, men Guardiola sier at toppscorer Sergio Agüero mest sannsynlig blir klar.

- Gabriel Jesus er friskmeldt, men mangler kamptrening og en del på den fysiske biten, sier City-manageren.

– Det måtte skje

Pep Guardiola går for første gang i sin ni år lange trenerkarriere én hel sesong uten å vinne en tittel. City er ute av tittelkampen, mesterligaen og ligacupen, og søndag forsvant siste håp om trofe da City tapte mot Arsenal i FA-cupens semifinale.

- Det måtte skje en gang, og det kommer til å skje igjen dersom jeg får en lang trenerkarriere. Det er mange lag i Europa som ikke vinner noen ting denne sesongen, sa Guardiola på pressekonferansen før Manchester-derbyet torsdag.

Det eneste Manchester City nå kjemper om er en billett til mesterligaen neste sesong, men da må de komme blant de fire beste i årets Premier League. Arsenal, Manchester United, Manchester City og Liverpool kjemper om å slå følge med Chelsea og Tottenham som allerede har billetten i lomma.

– To dører åpne

- Jeg tror de lagene som feiler minst vil gå til mesterligaen. Vi har seks kamper igjen, fire av dem hjemme, så vår vei til mesterligaen er avhengig av hvordan vi gjøre det på Etihad, sa Guardiola på spørsmål om hvem han tror havner i topp fire.

Mourinho sier det ikke vil bety noen ting å komme foran Manchester City på tabellen hvis ikke United blir topp fire.

– Målet er å spille i mesterligaen, og vi har fortsatt to dører åpne, sier Mourinho.

For mens City kun kjemper om en plass blant de fire beste, kjemper United på to fronter. I tillegg til en topp fire-plassering kan United ta seg til mesterligaen dersom de vinner Europaligaen, der de har tatt seg til semifinalen.

