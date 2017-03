Proffmarerittet gjorde Bård Finne moden: - Det var veldig tungt

TABELLTIPSET: 7. PLASS - VÅLERENGA

(I fjor: 10. plass)

- Det der har jeg vel aldri sagt, sier Vålerenga-spiss Bård Finne.

Den 22 år gamle bergenseren er på vei til leilighetsvisning i Oslo mens han snakker med Nettavisen om årets eliteseriesesong. 2017-sesongen, året da han vender tilbake til norsk fotball.

Han debuterte for Brann mot Fredrikstad på Brann stadion 23. mai 2012, og hadde fått 18 minutter med spilletid for rødtrøyene da han ble byttet inn for Hassan El Fakiri i sin tredje kamp for Brann.

Motstander var Rosenborg.

Stillingen var 0-1.

Det var sju minutter igjen å spille.

Men i det 86. og det 89. spilleminutt var Finne på rett plass til rett tid. Først da Rosenborg-keeper Daniel Örlund ga fra seg en svak retur. Så da Brann-spiss Kim Ojo utnyttet en ny keepertabbe, og sendte kula videre til 17-åringen. Bård Finne hadde snudd kampen mot Rosenborg omtrent på egen hånd.

«En ny helt er født i Bergen,» ropte TV 2-kommentator Asbjørn Myhre.

«Ingen kommentar»

Det er fire og et halvt år siden nå. Etter 2013-sesongen gikk det bergenske stjerneskuddet til tyske Köln, etter at Brann hadde forsøkt i det lengste å beholde unggutten.

«Du vil aldri se Bård Finne spille for noen annen norsk klubb enn Brann!» uttalte spillerens agent, Stig Lillejord.

Nå er han altså klar for 2017-sesongen i norsk eliteserie. For Vålerenga.

- Du som aldri skulle spille for noen annen norsk klubb enn Brann?

- Det der har jeg vel aldri sagt, sier Finne til Nettavisen.

- Agenten din sa det iallfall?

- Det sitatet er iallfall ikke mitt. Hvis noen har sagt det, så er ikke det meg, gjentar han.

- Men forstår du at enkelte i Brann ser på overgangen til Enga som et svik?

- Jeg…

Han leter litt etter ordene.

- Jeg har ingen kommentar til det, lander han på.

BERGENSHELT: Med to sene mål mot Rosenborg som innbytter ble den da 17 år gamle Bård Finne hele Bergens helt i 2012.

- Veldig dårlig siste halvår

Og det er kanskje fornuftig, det. Uansett hva folk skulle si og mene, er det Vålerenga det handler om for 22-åringen nå. I slutten av februar ble det kjent at Finne hadde skrevet under for Oslo-klubben, etter at han hadde slitt med lite spilletid i 2. Bundesliga-klubben Heidenheim.

Han gikk til Heidenheim etter to år i Köln. Der det ble mange innhopp, men bare to kamper fra start. Etter en god start i Heidenheim, utviklet tiden der seg til et lite mareritt.

- Hvordan opplevde du tiden i Heidenheim?

- Den var god det første halve året, også var den veldig dårlig det siste halvåret jeg var der. Etter sommerpausen fikk jeg spille lite. Da ble det veldig tungt.

- Hvorfor ble du satt ut av laget?

- Det fikk jeg egentlig aldri noe godt svar på. Det er vel sånn fotballen er, at det er noen som spiller og noen som ikke gjør det, svarer Finne.

Han er imponert over nivået på fotballen som har møtt ham i Vålerenga.

- Det er kanskje litt lavere enn nivået i Köln, men det sier seg selv egentlig. Jeg synes kvaliteten på spillerne her ikke står tilbake for der jeg har vært det siste året, i 2. Bundesliga. I hvert fall ikke hvis man ser på enkeltspilere ferdighetsmessig, sier han.

- Jeg kommer fra et lag som var ekstremt fysisk, og som ikke var opptatt av finesser og spill langs bakken. Her i Vålerenga er jeg imponert over måten vi kan spille fotball på.

Imponert over nivået

Det virker som om det har kommet en ny optimisme inn i Vålerenga, etter en fjorårssesong som kulminerte i en 10. plass og trener Kjetil Rekdals avgang. Ronny Deila, som kan vise til seriegullet med Strømsgodset som en enorm bragd, inntok sjefsstolen i klubben mot slutten av fjoråret, og i løpet av årets sesong flytter Oslos stolthet inn på nye Vålerenga Stadion – noe hele østkanten av byen går og venter på.

Likevel tror ikke Nettavisen at det blir den helt store jubelen på Valle i år heller. Spillerstallen har vært gjennom store forandringer siden fjoråret. Sander Berge (Genk) vil bli sårt savnet, og det vil bli spennende å se hva Bård Finne og Muhamed Keita kan stelle i stand for Oslo-klubben. Vi tror det blir en rolig start for Ronny Deila, og spår en 7. plass for Vålerenga.

ENTUSIASME: Med Ronny Deila inn i sjefsstolen virker det som om en ny entusiasme har sneket seg inn i Vålerenga.

Til Nettavisen sier trener Deila at han synes tipset høres «fornuftig» ut.

Det er ikke Bård Finne enig i.

- Jeg håper vi skal klare enda bedre enn det, så får man se hvor høyt det blir. Men ja, vi kan ikke bli for defensive heller, sier 22-åringen.

- Vi har lyst til å komme høyere enn 7. plass. I det sjiktet der er det ofte tett og jevnt, og ofte er det ikke så stor forskjell på 4. og 7. plass. Men om den situasjonen kommer, vil vi helst være så høyt oppe som mulig.

- Når marginene er så små som du mener, kan entusiasmen rundt et nytt stadion være det som skal til for å sende Vålerenga foran de andre lagene i sjiktet?

- Ja, det er det vi håper i hvert fall. At nytt stadion skal bli en positiv opplevelse for oss. Vi vil gjøre det til vår egen hjemmebane så raskt som mulig, svarer han.

Første kamp på det nye stadionet blir etter planen hjemmekampen mot Sarpsborg 10. september.

- Og da blir Vålerenga Stadion et fort inn i de viktige høstmånedene?

- Det får vi håpe. Ingenting hadde vært bedre enn det.

- Har blitt voksen

Uansett hvor Vålerenga ender på tabellen, har de en mer moden Bård Finne på laget enn gutten som forsvant fra Brann og Bergen for snart fem år siden.

- Hva lærte du i Tyskland?

Han tenker seg litt om.

- Lærte… nei, altså, generelt har jeg blitt en bedre fotballspiller. Jeg har tatt steg, sånn sett. Jeg har utviklet meg helhetlig som fotballspiller, det går ikke an bare å peke på én ting som jeg har lært i løpet av de tre årene. Man blir voksen utenfor banen også. Jeg flyttet rett hjemmefra, fra mor og far til å være alene i en storby. Det er en læring i det og.

TIL ENGA: Muhamed Keita har tidligere herjet for både Strømsgodset og Stabæk i eliteserien. Nå er han på plass i Vålerenga.

Nå i Vålerenga slipper han i hvert fall å lære seg et fremmedspråk. Tysken på ungdomsskolen var «ikke så god», innrømmer Finne. Den ble bedre etter tre år i landet.

- Alt det der, med å komme seg på plass på et nytt sted, gikk egentlig bedre enn jeg hadde trodd. Men selvfølgelig er det enda lettere i en norsk klubb. Språket har veldig mye å si, mener han.

Gleder seg til Brann-møtet

22-åringen angrer ikke på at han tok sjansen på et utenlandseventyr.

- Hvilke råd skulle du ønske du fikk med deg på turen?

- Det er sikkert mange. Men det blir litt det samme som å lære: Man gjør feil, og så lærer man. Det er vanskelig å peke på rådene jeg ikke fikk. Men språk, det er viktig, gjentar han.

- Lær språket fort, du kommer ikke utenom det. I hvert fall nok til å forstå og gjøre seg forstått, for å fungere i en gruppe.

Denne sesongen holder det for bergenseren å forstå Oslo-dialekten på Valle Hovin. Først 2. juli vender han tilbake til Bergen, til bortekampen mot Brann på gamlestadion.

- Gleder du deg?

- Ja, jeg har mange gode kompiser på det laget. Det blir kjekt å møte dem. Generelt blir det kjekt å spille fotball igjen, sier bergensgutten i Oslo.

Analyse av Vålerenga:

I Bård Finne har Vålerenga fått inn ferdigheter det ikke var flust med i klubben fra før. Den tidligere Tyskland-proffen er i konstant bevegelse, truer bakrommet og har vist seg vanskelig for motstanderne å markere ut. 22-åringen er en arbeidshest som passer perfekt inn i måten Vålerenga ønsker å spille fotball på. Klubben har også gjort en ny, ikke like omtalt forsterkning i opprustingen av det medisinske apparatet. Det kan få veldig positiv innvirkning på skadeplagede spillere som Moa Abdellaoue. Holder den tidligere Stuttgart- og Hannover-proffen seg skadefri og i form gjennom 2017, har Vålerenga en spiller som kan banke inn 20 scoringer i Eliteserien.

Også Daniel Fredheim Holm og hans venstrefot har potensial til å levere flere målpoeng enn forrige sesong. Dessverre har 31-åringen pådratt seg en kneskade, som setter ham på sidelinjen i flere uker framover. Da kommer det godt med at det før helgen ble kjent at Muhamed Keita blir Vålerenga-spiller. 26-åringen har tidligere jobbet under Deila i Strømsgodet, og Vålerengas trener vet nøyaktig hva han kan få fra sin ferskeste signering. Også Magnus Grødem, Henrik Kjelsrud Johansen og nykommeren Chiddi Eijke ønsker å være med i kampen om en plass på laget. Det vil nok også Simen Juklerød, som også har blitt brukt som back i vinter.

MÅLSNIK: Moa vil være en konstant trussel for motstandernes forsvar hvis han får holde seg skadefri.

To uker gikk det mellom presentasjonen av Ronny Deila som Vålerenga-trener og pressemeldingen om at Magnus Lekven hadde signert en tre-og et halvt-års-kontrakt med klubben i fjor sommer. Lekven leverte kanskje ikke helt opp mot sitt beste i fjor høst, men har i enkelte treningskamper i vinter vist hva han er god for. Med Ghayas Zahid, som midtbanespilleren med flest offensive fibre i seg, må Lekven trolig sammen med Christian Grindheim ta et større defensivt ansvar. Zahid har vært en garantist for målpoeng de siste tre sesongene og leverer i snitt mål eller assist i annenhver kamp. Fortsetter 22-åringen i samme spor i 2017, blir han fort Vålerengas neste utenlandseksport. Fram til det skjer, har Vålerenga en juvel Ronny Deila må slipe og få det beste ut av. Også Herman Stengel banker på døra i håp om en plass i Vålerengas startellever. 21-åringen er en av flere unggutter som kommer til å få sjansen denne sesongen. Aron Dønnum, Felix Horn Myhre og Ernest Agyiri har alle vist seg fram på en positiv måte gjennom vinteren.

JUVEL: Ghayas Zahid har vært en garantist for målpoeng de siste årene.

I midtforsvaret kjemper Jonatan Tollås Nation og unggutta Ivan Näsberg og Markus Nakkim om to plasser. Tollås Nation har slitt med skader gjennom hele karrieren, men er en ressurs, leder og ikke minst god fotballspiller når han er i slag. I tospann med et av klubbens store stoppertalenter, skal han sørge for at det blir «vondt å møte Enga» også uten Kjetil Wæhler, som har lagt opp. Fortsatt er det håp på Valle om å signere en ny stopper før overgangsvinduet stenger. På høyreback blir trolig Robert Lundström foretrukket igjen, men Christian Borchgrevink vil allerede denne sesongen ha muligheter for spilletid. På motsatt back får Rasmus Lindkvist konkurranse av Simen Juklerød, som har prøvd seg i den posisjonen i treningskamper. Vålerenga slapp bare inn et mål på tre kamper med Deila på benken i fjor. Den tidligere Strømsgodset-treneren har brukt vinteren til å stramme opp ytterligere i bakre rekker.

Marcus Sandberg pådro seg en skade som satte ham ute av spill hele vårsesongen, kort tide etter at han signerte for Vålerenga i fjor. Da den tidligere IFK-keeperen var tilbake i juli, gikk han rett inn og tok over jobben mellom stengene. Også denne sesongen er det Aslak Falch som blir svenskens fremste konkurrent, og det er i grunn vanskelig å skille de to.

Plusser:

+ Ronny Deila har tatt tydelige grep for å profesjonalisere klubben

+ Trioen Finne, Moa og Zahid ligner garantister for mål

+ Stadionåpning å se fram mot = ny giv og optimisme



Minuser:

- Skadeplagede nøkkelspillere

- 10 av 15 hjemmekamper skal spilles på Ullevaal - der har ikke Vålerenga vært gode

- Troppen i utgangspunktet ikke forsterket etter fjorårets tiendeplass

Se opp for:

Magnus Grødem (18). Debuterte med scoring i siste seriekamp i fjor og har også i vinter vist seg som en talentfull herremann. Har jobbet hardt siden slutten av forrige sesong, og kommer til å få betalt for det i form av spilletid. Har på sikt ambisjoner om å spille i en av verdens fire største ligaer.

Ronny Deila om Nettavisens tips (7. plass):

- 7. plass høres ut som en fornuftig plassering med tanke på fjoråret. Vi ønsker å fremstå positive og energiske, og så vet vi at det er små marginer i fotballen og kort avstand mellom 10. og 2. plass.

Overganger siden forrige sesong:

INN:

Felix Myhre Horn (Ullern)

Ivan Näsberg (tilbake fra lån, Varberg)

Bård Finne (Heidenheim)

Chidera Ejuke (Gombe United)

Muhamed Keita (Lech Poznan, lån)



UT:

Sander Berge (Genk)

Henning Tønsberg Andresen (Skeid)

Mats Andersen (Skeid)

David Hickson (Skeid)

Rino Falk Larsen (Fredrikstad)

Riki Alba (Asker)

Simon Larsen (Start)

Elías Már Ómarsson (IFK Gøteborg)

Kjetil Wæhler (legger opp)

Anders Nedrebø (kontrakt terminert)

Niklas Castro (Kongsvinger)

Vålerengas treningskamper:

Vålerenga - Asker 1-0 (Grødem)

Vålerenga - Strømmen 3-2 (Johansen 2, Näsberg)

Vålerenga - Zenit 0-1

Nordsjælland - Vålerenga 2-1 (Stengel)

Djurgården - Vålerenga 0-3 (Zahid, Moa, 2)

Vålerenga - Stabæk 2-1 (Agyiri, Grødem)

Vålerenga - Heibei CFFC 3-1 (Lundström, Moa 2)

Vålerenga - Shakhtyor 1-2 (Johansen)

Vålerenga - IFK Mariehamn 6-0 (Moa 3, Agyidiri, Zahid, Finne)

Vålerenga - Sandefjord 4-0 (Zahid, Finne 2, Johansen)

Kongsvinger - Vålerenga 2-1 (Moa)