Real Madrid-stjernen ingen snakker om: - Han er anonym

CARDIFF (Nettavisen): I 2003 kvittet Real Madrid seg med en av fotballens mest ikoniske spillere, franskmannen Claude Makelele.

Han er mannen bak det vi i dag ofte referer til som Makelele-rollen: Den defensive ryddegutten på midtbanen, som gjør grovjobben.

Chelsea la rundt 16,8 millioner pund på bordet for å sikre seg spilleren og med de blå vant Makelele Premier League to ganger. Den engelske klubben fikk slått kloa i sluggeren, fordi Real Madrid ikke ville ha ham.

Det huskes som én av storklubbens største tabber i moderne tid.

- Makelele har en litt spesiell plass i Real Madrids historie. Folk forbinder den store nedturen under Galacticos-perioden med at Makelele ikke fikk fortsette i klubben, fordi han ikke var sterk nok markedsmessig, forteller La Liga-ekspert og Viasat-profil Petter Veland til Nettavisen.

- Da han ble solgt var det en periode der klubben vant forbløffende lite, fordi laget manglet et bindeledd mellom det offensive og det defensive.

- Gjør drittjobben



Ifølge Veland skulle det gå hele 13 år før Real Madrid klarte å rette opp denne tabben. Da Zinedine Zidane overtok som manager vinteren 2016 var han snar med å dyrke Casemiro i den omtalte Makelele-rollen.

Det har vist seg som et genitrekk av franskmannen.

- Casemiro er en av de spillerne som har spilt mest, men som får minst oppmerksomhet og det er egentlig naturlig. Han er ikke noen målscorer og han er ikke den som går på de syke raidene, han er ganske anonym.

LAGKOMPISER: Real Madrid-trener spilte sammen med Claude Makelele både på klubb og landslag. Nå har Zidane funnet en ny Makelele i brasilianeren Casemiro.

- Han gjør drittjobben. Han er den første spilleren Real Madrid har hatt i den posisjonen siden Claude Makelele, sier Petter Veland.

Nettavisen har kommet fram til at Real Madrid kun har tapt fem kamper og spilt fem kamper uavgjort med Casemiro på banen, siden Zidane overtok som trener tidlig i 2016. De øvrige kampene har endt med seier.

- Casemiro er blant de beste til å takle og blant de som skaper flest brudd. Han har etter hvert også blitt god på å distribuere ballen, sier eksperten.

- Zidane så det



Ifølge Veland så legitimerer Casemiro på mange måter spillestilen til Real Madrid under Zidane. Laget ønsker å stå høyt med backene for å skape et høyt ettertrykk og planen er at selv om det blir slått en litt for lang ball, skal Marcelo og Dani Carvajal stå såpass høyt at de likevel kan rekke ballen før den går ut til innkast for motstanderen.

For at backene skal kunne gjøre dette, uten for stor risiko for kontringer imot, er laget helt avhengig av en vaktbikkje på midtbanen.

- Det er ikke tvil om at Zidane har merket seg det samme som nesten alle andre som har fulgt spansk fotball de siste årene. Hovedproblemet til Real Madrid har alltid vært balansegangen mellom det offensive og det defensive. De har manglet et bindeledd der. De har vært for lette å kontre på, blitt for offensive i tilnærmingen, og fått smake sin egen medisin.

- Det er ingen tvil om at da Zidane overtok som trener, hadde han definitivt sett at Casemiro hadde potensial til på å bli det bindeleddet og har gitt ham bortimot full tillit siden, forteller Viasats La Liga-ekspert.

Den 25 år gamle brasilianeren ble hentet til Real Madrid fra Sao Paulo i hjemlandet tilbake i 2013 og startet oppholdet i klubben på B-laget Castilla. I 2014 dro han på lån til Porto og der tok han store steg.

- Perez har skjønt det



Det var Rafael Benitez som sommeren 2015 hentet Casemiro tilbake til Real Madrid og Veland mener det utskjelte treneren skal ha sin del av æren for at Casemiro nå står fram som én av klubbens viktigste menn.

- Han skal definitivt ha sin del av æren. Det var i begynnelsen av 2015/16-sesongen at Casemiro begynte å få sitt gjennombrudd. Så kom det famøse El Clasico på Santiago Bernabeu i november, der alle trodde at Casemiro skulle starte og så var han plutselig ute av laget, minnes Veland.

- Real Madrid tapte 4-0, legger han til, og mener dette var kampen da det gikk opp for de fleste hvor viktig Casemiro var for balansen i laget.

Veland føler seg trygg på at dette nå også har gått opp for den mektige klubbpresidenten Florentino Perez, mannen som i sin tid solgte Makelele.

- Han er ikke den som har høyest markedsverdi, eller den som selger flest drakter. Han er egentlig ikke en stor stjerne i hjemlandet, en gang.

- Men nå virker det som om Perez, med hjelp fra Zidane, har skjønt at du ikke vinner trofeer med elleve verdensstjerner. Du vinner trofeer ved å ha et godt lag bestående av elleve spillere. Perez kommer ikke til å gå i den samme fella, som han gjorde da han lot Makelele gå og jeg tror posisjonen til Casemiro i Real Madrid begynner å bli veldig solid, sier Veland.

- På nivå med Kante



De siste årene har franskmannen N’Golo Kante hatt stor suksess i en lignende rolle som Casemiro, og franskmannen var med å vinne Premier League på sensasjonelt vis med Leicester, før han i år vant med Chelsea.

Kante har av mange blitt hyllet som verdens beste spiller i denne posisjonen, men Veland mener Casemiro er på omtrent samme nivå.

- Det er vanskelig å sammenligne. Begge er fantastiske i sine roller. Kante har vært god i Premier League, mens Casemiro har prestert i både La Liga og Champions League. Vi har aldri sett de to i samme turnering og fått noe likt grunnlag å vurdere dem på, men skal man sette opp topp tre defensive midtbanespillere i Europa, så er det helt klart Kante, Casemiro og Sergio Busqutes i Barcelona, synes jeg. Det å rangere de tre er veldig vanskelig, men de er ganske jevngode og det er ikke mye som skiller dem.

BETRODD: Casemiro er én av de første navnene Zinedine Zidane setter opp når han tar ut startelleveren til Real Madrid.

Gjør andre bedre



I lørdagens Champions League-finale mot Juventus er det ikke bare de defensive spillerne som vil få nyte godt av Casemiros kvaliteter. Mer offensive folk som Luca Modric og Toni Kroos kommer også mer til sin rett på Real Madrids midtbane, men brasilianeren bak seg.

- Ja, de gjør det. Da kan Kroos og Modric ta større risiko i pasningsspillet Med Casemiro i den dype rollen, og Kroos og Modric et hakk foran, så kommer de to sistnevnte nærmere hverandre og kan kombinere seg imellom. Det er en grunn til at de to er veldig høyt oppe på statistikken både når det kommer til antall og vellykkede pasninger, sier Veland.

- Modric og Kroos kommer også nærmere Isco, Ronaldo og Benzema, så sånn helhetlig blir totalbildet bedre med Casemiro på banen og enkeltspillere får mer ut av sine egenskaper på grunn av ham.

Som nevnt er ikke 25-åringen den som får mest skryt eller den det skrives mest om, men lørdag kan han løfte Champions League-trofeet for andre år på rad og vite at han er en viktig grunn til nettopp den bragden.

