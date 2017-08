Reed ble kalt «tidenes verste» manager - nå er han en supersuksess

TABELLTIPSET: 8.-PLASS - SOUTHAMPTON

Les Reed har i en uoffisiell kåring blitt utnevnt til tidenes dårligste manager i Premier League-historien. Han satt som sjef for Charlton i en drøy måned tilbake i 2006 og ledet laget til kun én seier.

Allerede fra første dag hadde Reed pressen imot seg og han fikk kallenavn som «Les Miserables» og «Santa Clueless» av kritiske journalister.

Totalt ledet han Charlton i 41 dager, noe som er kortere enn for eksempel Brian Cloughs mye omtalte periode i Leeds i 1974 og også kortere enn Henning Bergs katastrofale 57 dager som manager i Blackburn Rovers. Selv Bob Bradleys 85 dager i Swansea sist sesong blekner i forhold.

Reeds trenerrykte ble heller ikke bedre av kritikken han fikk av Liverpools Steven Gerrard, i legendens biografi i 2006. Gerrard hadde Reed som trener på landslaget og hadde lite pent å skrive om den tidligere treneren, som han mente viste null forståelse for spillerens hverdag.

- Til denne dag har jeg null respekt for Les Reed og Derek Fazackerley (begge medlemmer av England-staben under EM i 2000). For å være ærlig, fikk de meg til å føle meg helt elendig, skrev Gerrard i boken.

Toppfotballen er kjent som lite tilgivende mot folk som feiler totalt, og få har reist seg etter en slik smell som Reed opplevde da han fikk sparken i 2006. Brian Clough er for så vidt et unntak som bekrefter regelen og Les Reed er har med årene blitt et mer moderne tilfelle av nettopp dette.

Fra flopp til klubbtopp

For etter den mildt sagt mislykkede managerkarrieren i Charlton, har 64-åringen bygd seg opp et rykte som en av Premier Leagues viktigste menn. Han styrer og steller nemlig med det meste i Southampton.

Han kom til klubben i april 2010, da klubben holdt til i League One, og fikk rollen «Head of Football Development». Reed fikk dermed ansvar for klubbens ungdomsakademi, speideravdelingen, rekruttering av nye spillere, klubbens medisinske apparat og utvikling av annen infrastruktur.

Londonmannen har senere steget ytterligere i gradene og er i dag vise-styreformann, direktør og styremedlem i Premier League-klubben.

Rollen som direktør fikk han da dyktige, men omstridte, Niocla Cortese sluttet i klubben i 2014 og Ralph Krueger overtok som styreformann. Reed har overtatt mange av oppgavene Cortese hadde under sin tid og er blant annet sentral når kystklubben forhandler om kjøp og salg av spillere.

Da Reed kom til klubben i 2010 lå den altså på tredje nivå i engelsk fotball, nemlig League One. Før nedturen på midten av 2000-tallet hadde Southampton hele 13 sesonger bak seg på toppnivå i Premier League.

Under Reed, og flere andre dyktige medarbeidere, startet en reise som nesten er for god til å være sann. Høsten 2010 spilte klubben i League One og høsten 2012 var Southampton allerede tilbake på øverste nivå.

SOUTHAMPTONS NYE MANGER: Mauricio Pellegrino.

Og i løpet av de fem siste årene, under managere som Nigel Adkins, Mauricio Pochettino, Ronald Koeman, og Claude Puel har kystklubben etablert seg blant de ti beste i divisjonen. Sist sesong ble det 8.-plass. I sommer har klubben ansatt Mauricio Pellegrino til å videreføre arven.

Talentfabrikken

Mye av Southamptons suksess skyldes utvikling av egne talenter, smarte kjøp av spillere, salg av talenter og videresalg av profiler. Alt dette er del av en filosofi som Reed har videreutviklet og satt i gang i klubben.

Folk som Adam Lallana, Morgan Schneiderlin, Nathaniel Clyne, Dejan Lovren, Luke Shaw, Rickie Lambert og Calum Chambers har blitt solgt med gevinst, i flere tilfeller stor gevinst, de siste sesongene.

I sommer kan Southampton igjen være i ferd med å gjøre stor profitt på en spiller hentet for en rimelig penge. Stopperen Virgil van Dijk kom til klubben fra Celtic for rundt 13 millioner pund i 2015 og kan nå bli solgt til Liverpool for en sum på rundt 60-70 millioner pund, ifølge ryktene.

Samtidig står Southamptons akademi bak profiler som Gareth Bale, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain og nevnte Luke Shaw. I tillegg gror det meget godt bak i rekkene og det er ventet at flere stjerneskudd vil vokse fram fra Southamptons akademi i løpet av årene som kommer. Matt Targett, Sam McQueen, Sam Gallagher og ikke minst James Ward-Prowse er alle spennende innslag fra egne rekker i dagens tropp.

Da Reed kom til klubben i 2010, var klubbens ungdomsakademi noe av det første som han fattet interesse for og det ble fort en av de viktigste «verktøyene» for å bygge klubben opp igjen til en toppklubb.

TALENT: Gareth Bale er en av mange toppspillere som har kommet opp gjennom Southamptons ungdomsakademi.

- Vi hadde et fokus på å bygge opp akademiet, på en måte som ville gjøre de unge spillerne til Premier League-spillere. Jeg sa til dem: «Vi skal ta dere med på en reise dere aldri hadde trodd var mulig», sier Reed om sine første år i klubben i et intervju med BBC fra november 2016.

- Da vi bygde opp klubben på nytt, var det ingen som bare håpet at det skulle komme noe bra ut av det. Klubber starter ofte med en plan, men når ting går galt, endrer de på planene. Vi hadde imidlertid både en klar plan og klare mål for hva vi ville oppnå, forklarer 64-åringen videre.

Den svarte boksen

Ifølge Reed er det han kaller den «svarte boksen» en stor del av hemmeligheten til kysklubben. Det kan kanskje høres ut som noe fra en Harry Potter-bok, men er en database, drevet av ikke mindre enn seks analytikere, som inneholder data over alle spillerne i klubben, på alle aldersnivåer. Databasen blir kryssjekket hver sjette uke for å sikre at klubben er på riktig vei med utviklingen av samtlige spillere.

Den «svarte boksen» inneholder også data fra andre kamper rundt om i verden og er et viktig verktøy i jakten på nye forsterkninger. Der har Southampton tilgang på videoklipp, statistikk, og informasjon om personlighet og skadehistorikk på en rekke spillere verden rundt.

- Når du forsøker å finne potensial og forvandle det til spillere som kan levere stabilt, trenger du mye informasjon. Speidere kan selvsagt oppdage talent når de ser på en spiller som Gareth Bale, men med for eksempel Pierre-Emile Højbjerg, så måtte vi gå langt mer ned i detaljene, sier Reed.

Den danske midtbanespilleren ble hentet til klubben sist sommer fra Bayern München for rundt 13 millioner pund. Data fra den «svarte boksen» hjalp Southampton med å identifisere midtbanemannen som en spiller de mente ville passe bra inn i klubbens filosofi og spillestil.

Det samme var tilfellet da klubben hentet spanjolen Oriol Romeu. Reed hadde fått signaler om at Victor Wanyama ikke hadde planer om å signere en ny kontrakt med klubben og ville være føre var, og ha en erstatter på plass i god tid før kenyaneren forsvant. Wanyama dro til Tottenham sommeren 2016, men da var allerede Romeu etablert i troppen. Sist sesong overtok han Wanyamas rolle i laget på en meget solid måte.

Managerfabrikk

Det er imidlertid ikke bare på spillersiden at Reed og hans team har gjort smarte grep de siste årene. Også når det kommer til managere, har Southampton på mange måter vært en foregangsklubb i England.

De færreste på balløya hadde hørt om Mauricio Pochettino da han erstattet suksessrike Nigel Adkins som manager i klubben, men det ble fort klart at argentineren var én av de største managertalentene der ute.

- Hvis manageren forsvinner etter 80 dager, er det nødvendig å se på de som har rekruttert ham, sier mannen som selv holdt ut i 41 dager.

BLE SATSET PÅ: Tdilgere Southampton-manager Mauricio Pochettino.

- Når en manager blir utnevnt, så ønsker de som regel forandringer. De vil ha inn sine egne folk, og vil bruke masse penger. Velger du den ruten, setter du alt du har bygd opp i fare. Hos oss er manageren en trener. Vi spør om vi passer ham, og om han passer for oss, forteller Reed.

Pochettino forsvant senere til Tottenham og ble erstattet av Ronald Koeman. Da nederlenderen i fjor sommer ble hentet av Everton, ble franske Claude Puel bragt inn for å lede Southampton videre. Sistnevnte fungerte imidlertid ikke helt som ønsket og i sommer tok Reed og klubben et kynisk valg da de ga Puel sparken og hentet inn Mauricio Pellegrino, en annen svært talentfull og lovende argentiner.

Reed forklarer at Southampton også holder seg nøye oppdatert over managere rundt om i verden, på samme måte som med spillere og at klubben hele veien er forberedt på at en trener må erstattes.

- Da vi skulle erstatte Ronald Koeman, var alle de aktuelle kandidatene allerede i vårt system. Vi hadde en 40-50 sider lang profil på dem alle. Kriteriene for å få jobben var fire sider lang. Claude Puel måtte gjennom tre intervjuer, før vi tok et valg om å gi ham jobben, sier Reed.

Overbevist Neville



Selv om Southampton har hatt store utskiftninger både på spiller- og trenersiden etter comebacket i Premier League tilbake i 2012, er det én mann som har vært symbolet på kontinuitet i klubben, nemlig Reed.

Det er ikke uten grunn at 64-åringen i dag omtales som én av Premier League mest innflytelsesrike personer. Og som Gary Neville skrev i en spalte for The Telegraph i 2015, er Reed symbolet på en moderne klubb.

- Som så mange andre, skal vi ikke mange år tilbake i tid for at jeg ville fnyst av de som mente at klubber trenger en fotballdirektør. For meg har manageren alltid vært den ultimate autoritet i en klubb. Men etter å ha snakket med Les Reed, som har nesten full kontroll over Southampton, er jeg styrket i troen på at 95 prosent av alle klubber snart kommer til å ha en lignende modell, som den Southampton har hatt stor suksess med.

Analyse av Southampton:

Overgangsaktivitet:



Inn:

Jan Bednarek (Lech Poznan)

Ut:

Jay Rodriguez (West Bromwich)

Cuco Martina (frigitt, Everton)

Lloyd Isgrove (frigitt)

Harley Willard (frigitt)

Martin Caceres (frigitt)

Jason McCarthy (Barnsley)

Harrison Reed (Norwich, lån)

Harry Lewis (Dundee United, lån)

Ryan Seeger (MK Dons, lån)

Keepere:

Den snille kjempen Fraser Forster er et førstevalg mellom stengene til Southampton og den svære burvokteren er en solid sisteskanse. 29-åringen har landskamper for England og har lagt skadeproblemene bak seg. Sist sesong spilte han samtlige ligakamper for klubben og slik stallen er i skrivende stund, taler det meste for at han vil gjøre det samme den kommende sesongen. Alex McCarthy er et naturlig valg som andrekeeper, mens benkesliteren Stuart Taylor, med en fortid i Arsenal og Manchester City, gir ytterligere bredde og erfaring på keeperplassen.

Forsvar:

Det store spørsmålet ved forsvaret til Southampton, er hva som skjer med nederlenderen Virgil van Dijk? 26-åringen har trent mye for seg selv i sommer og ønsker seg bort fra klubben, men Southampton har satt hardt mot hardt og så langt nektet stopperen en overgang. Hvis van Dijk blir, og får spille, ser Southampton-forsvaret langt sterkere ut, enn det gjør om nederlenderen forsvinner. Uten van Dijk tilgjengelig vil det i all hovedsak være Maya Yoshida, Jack Stephens og nykommer Jan Bendarek som kjemper om en stopperplass. Siden manager Pellegrino liker å variere mellom fire og fem bak, kan fort alle tre få en plass i startelleveren, også. Rumenske Florian Gardos har vært i klubben noen sesonger nå, men har lite spilletid å skilte med, og blir nok en back up for de tre nevnte. Skulle van Dijk-sagaen ende med at 26-åringen blir solgt i sommer, er det nok store sjanser for at kystklubben må ut på stopperjakt før vinduet stenger.

PÅ VEI BORT? Stopper Virgil van Dijk.

På backene er Southampton bedre forspent og Cedric Soares er et naturlig valg på høyreback, mens Ryan Bertrand foretrekkes på venstreback. Sistnevnte vil likevel måtte tåle tøff konkurranse av både Matt Targett og Sam McQueen på sin side, mens Jeremy Pied tilfører bredde på høyre.

Midtbane:

Midtbanen ser i skrivende stund ut som Southamptons beste lagdel. Inne sentralt er spillere som Oriol Romeu, Steven Davis, Pierre-Emile Højbjerg, Jordy Clasie og James Ward-Prowse alle gode alternativer. Romeu leverte en meget god sesong i den mer defensive rollen sist sesong og vil nok bli satset på videre i den rollen av Pellegrino. Det blir også spennende å se om klubbens nye manager gir den lovende dansken Højbjerg flere muligheter. 21-åringen fikk 21 kamper i Premier League sist sesong og har utvilsomt et potensial til å kunne bli en meget god spiller. Det samme gjelder for Ward-Prowse, som også kan bekle en kantrolle. 22-åringen har allerede fått sin debut for det engelske landslaget og har spilt mye for Southampton de siste sesongene. Nå kan tiden være moden for at stortalentet tar det siste steget opp og blir enda mer stabil i prestasjonene. Steven Davis har også nytt stor tillit i klubben de siste sesongene og til tross for at han nå er 32 år, blir det ingen lett oppgave for Pellegrino å sette nordiren utenfor. Siden argentineren liker å variere mellom fire og fem på midtbanen, vil det trolig også bli muligheter for veteranen i en toer eller treer sentralt. Nederlandske Jordy Clasie har blitt koblet vekk fra klubben i sommer, etter lite spilletid sist sesong, men 26-åringen har også tidvis vist at han har noe å fare med i Premier League og vil gi de andre tøff konkurranse om plassen. Clasie kan spille i flere roller på midtbanen og gir laget ytterligere bredde.

EGET PRODUKT: Midtbanemann James Ward-Prowse.

Også på kantene har Southampton flere spennende spillere. Dusan Tadic har vært en sentral spiller for klubben siden han ankom i 2014 og er en garantist for målgivende pasninger og kreative løsninger offensivt. Sofiane Boufal er en annen det er knyttet store forventinger til, selv om kantspilleren ikke helt fikk ut sitt beste under sin første sesong i engelsk fotball. Den 23 år gamle marokkaneren er av den lekne typen, og kan skape ubalanse og farligheter med sin fart og teknikk. Hurtigtoget Nathan Redmond har mye av de samme kvalitetene, selv om det av og til blir litt mye tut og kjør med den engelske vingen. Med disse tre, samt en Shane Long som også kan bekle en kantposisjon, bør Pellegrino ha et bra utvalg av kantspillere og offensive midtbanespillere å velge mellom. I tillegg kan både Jeremy Pied og Sam McQueen også operere høyere i banen.

Angrep:

Med kun én spissplass i Pellegrinos system, blir det hard kamp om en startplass for Charlie Austin, Manolo Gabbiadini og Shane Long. Gabbiadini kom inn som et friskt pust sist sesong og scoret fire kjappe mål etter ankomsten til Southampton, men så stoppet det helt opp. I sesongoppkjøringen har det blitt én scoring på italieneren og han har stort sett startet kampene på benken. Det taler for at Austin er managerens førstevalg på topp og Austin står bokført med to fulltreffere i sommer, begge mot Brentford. Han har stort sett har startet kampene i oppkjøringen. Når det gjelder Long så er han vurdert både som et alternativ på topp og som kantspiller, og senest i treningskampen mot tyske Augsburg, der Southampton tapte 4-0, ble han benyttet på kant. Long har tidligere vist seg som en dyktig innslagsspiller, som kan komme inn å snu kamper med sin styrke, fart og driv framover. Klubben har også 21 år gamle Sam Gallagher, som sist sesong var på utlån i Blackburn Rovers og scoret elleve ligamål der, i bakhånd på spissplassen.

Manager:

Mauricio Pellegrino er et ubeskrevet blad for mange, men argentineren har erfaring fra Premier League tidligere. Den tidligere stopperen spilte for Liverpool mot slutten av karrieren og var senere assistenten til Rafael Benitez i samme klubb, og er naturlig nok inspirert av sin tidligere læremester. Pellegrino beskrives som en lagbygger og er opptatt av å bygge bakfra, med stram organisering av laget. Han varier mellom fire og fem mann bak, liker raske kantspillere og bruker som oftest én spiss.

45-åringen gjorde en meget god jobb med Alaves i La Liga sist sesong og det blir spennende å se hva argentineren kan få til i Premier League. Så langt i sommer har imidlertid den nye manageren fått liten mulighet til å sette sitt preg på laget og i skrivende stund er kun Jan Bendarek hentet inn, samtidig som van Dijk-sagaen skaper uro og usikkerhet i klubben.

SE OPP FOR: Sofiane Boufal.

Se opp for: Sofiane Boufal (23)

Marokkaneren ble hentet til Southampton fra Lille sist sommer og den offensive spilleren kom til England med svært gode skussmål. Boufal fikk det ikke helt til i sin første Premier League-sesong og startet kun 12 kamper i ligaen under Claude Puels ledelse. Det ble også 12 innhopp. Med kun én scoring og ingen assists under sin første sesong i England er det helt klart rom for forbedringer og den kvikke kantspilleren kan fort være én som får sitt store gjennombrudd under Pellegrinos ledelse.

Plusser:

+ Mauricio Pellegrino er et spennende managervalg

+ Har en fin blanding av erfarne og talenfulle spillere

+ Veldrevet klubb med god teft på overgangsmarkedet

Minuser:

- Virgil van Dijk-sagaen har skapt uro i klubben

- Har sett svake ut defensivt i sesongoppkjøringen

- Har ikke forsterket nevneverdig siden sist sesong

Konklusjon:

Southampton endte som nummer åtte i Premier League sist sesong og har såpass med kvalitet i laget til at den prestasjonen kan gjenskapes. Laget har imidlertid sine svakheter og spesielt på midtstopperplass er det mangler. Van Dijk var riktignok borte i deler av forrige sesong, også, men skulle nederlenderen forsvinne vil det selvsagt være et stort tap for kystklubben. På midtbanen og i angrep ser det likevel mer positivt ut og selv om Pellegrino ikke har fått inn så mange nye spillere, har han både kontinuitet og kvalitet i laget. Det må likevel også stilles et lite spørsmålstegn rundt om klubben har en virkelig målscorer, selv om både Austin, Gabbiadini og Long er solide på topp. Austin har vist at han kan bøtte inn mål tidligere, men må holde seg skadefri og skarp.

Pellegrino har også flere spillere i troppen som kan utvikles og forbedres ytterligere, som Ward-Prowse, Højbjerg, Redmond og Stephens, for å nevne noen. Manageren selv er også en spennende og dyktig nykommer for Southampton og han kan fort ta opp hansken etter folk som Mauricio Pochettino og Ronald Koeman i managerstolen. Det kommer til å bli jevnt og tett bak de beste lagene, men vi har troen på at Southampton vil styre langt unna nedrykkskampen og kapre en ny åttendeplass, til tross for at 4-0-tapet mot Augsburg kanskje fikk noen varsellamper til å blinke.