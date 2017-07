Rooney klar for Everton

Veteranspissen Wayne Rooney er tilbake i Everton.

Det bekrefter den blå Liverpool-klubben. Dermed er 31-åringen tilbake i moderklubben som han forlot til fordel for Manchester United i 2004.

Han har signert for to år i Everton.

- Wayne har vist meg den ambisjonen vi trenger. Han har vinnermentaliteten. Han elsker Everton og var desperat etter å komme tilbake, sier manager Ronald Koeman til Evertons nettsider.

Debuterte som 16-åring

Rooney er et produkt av Evertons ungdomsakademi og spilte der i perioden 1996 til 2004. Han debuterte på A-laget 16 år gammel.

Da han forlot klubben i 2004 betalte United rundt 25,6 millioner pund for å sikre seg det som på den tiden var Englands største angrepstalent.

Under tiden hos Old Trafford-klubben har Rooney vært blant de mest profilerte spillerne i Premier League og han fikk totalt 559 kamper og scoret 253 mål for Manchester-laget over 13 sesonger.

I ligaen har Rooney scoret 198 mål totalt og kun legenden Alan Shearer har scoret mer enn Evertons nye spiss, med 260 fulltreffere.

Med totalt 460 kamper i Premier League så langt, er Rooney også inne på listen over de 20 spillerne som har flest kamper gjennom tidende.

Han har vært med å vinne Premier League fem ganger, FA-cupen én gang, ligacupen tre ganger og Champions League én gang i United.

I sin siste sesong med klubben vant han også Europa League.

I 2010 ble Rooney kåret til årets spiller i Premier League av spillerforeningen og to ganger har han blitt kåret til årets unge spiller.

I tillegg har han 119 kamper og 53 mål for det engelske landslaget.

Satser stort

Nå blir han en del av at hardtsatsende Everton.

Under ledelse av manager Ronald Koeman har de blå brukt mye penger på å forsterke laget denne sommeren og flere profiler er hentet inn.

Rooney blir klubbens sjuende signering i dette overgangsvinduet.

Fra før har Everton hentet Jordan Pickford, Davy Klassen, Nathangelo Markelo, Henry Onyekuru, Sandro Ramirez og Michael Keane.

Ifølge britiske medier går Rooney nå gratis til Liverpool-klubben, men det er ventet at han hever en lønn på solide 250.000 pund i uka der. Everton skriver selv at de ikke vil si hvor mye de betaler for engelskmannen.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!