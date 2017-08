Rosenborg-Celtic: - Helland tilbake, men Reginiussen ute

Rosenborg imponerte på bortebane mot Celtic i Champions League-kvalifiseringens tredje runde. De norske serielederne har fått mye kritikk for svake prestasjoner i år, men det var et samlet Rosenborg-lag som holdt nullen mot Brendan Rodgers' menn.

I kveld har trønderne muligheten til å avansere til Champions League-playoff, hvilket er siste steg før gruppespillet. Kåre Ingebrigtsen må i midlertid klare seg uten stopperkjempen Tore Reginiussen.

31-åringen pådro seg en lårskade på Celtic Park, og Rosenborg-fysioterapeuten Christian Thorbjornsen sier til Aftenposten at kveldens kamp kommer for fort for den tidligere Tromsø-spilleren.

Heldigvis for Ingebrigtsen er den fargerike vingen Pål André Helland tilbake fra strekken han fikk mot Dundalk den 12. juli.

Tviler på at han spiller



Om 27-åringen faktisk spiller i kveld er riktignok ikke helt sikkert. Til VG understreker moromannen at det er viktig å ta det rolig når man kommer tilbake fra skade.

- Jeg er helt i det blå om jeg bør spille, men jeg håper på det beste. I starten etter en skade, så må man være forsiktig.

Kantspilleren med seks landslagskamper på CV-en er også usikker på om det er smart å gjøre comeback mot en så tøff motstander som Celtic

- Kveldens kamp er kanskje ikke den rette å prøve seg i etter en skade.

Dog er det ikke tvil om at driblefanten fra Kyrksæterøra er optimistisk.

- Jeg håper at jeg blir klar. Jeg har vært med på alle treningene siste uken, og kjenner ikke noe i lysken. Så da skal det jo være greit, avslutter han.

Vant 5-0 i generalprøven



Rosenborg har en stor fordel ettersom de er midt i sesongen. Altså er de i motsetning til Celtic i kampform. Skottene sesongåpner nemlig ikke før lørdag.

Likevel la Celtic-spillerne ned en sterk prestasjon da de overkjørte Sunderland i en treningskamp forrige lørdag. Skottene spilte på bortebane, men lot seg ikke prege av den grunn.

Takket være et hat trick av Callum McGregor og ett mål hver av Jonathan Hayes og Stuart Armstrong, vant de regjerende skotske ligamesterne 0-5 på Stadium of Light.

Premier League-sesongen 2016/17s sisteplass ble overkjørt, og det selv om Rodgers hadde flere unggutter i startoppstillingen.

- Vi kan score hvor som helst



Celtic-kapteinen Scott Brown har ståltro på sitt lag i kveldens kamp. Til skotske Daily Records sier han følgende:

- Vi har troen på at vi kan dra hvor som helst og score mål. Selv om vi spiller mot de beste lagene i verden.

Han eksemplifiserte med forrige sesongs 1-1-kamp mot Manchester City i Champions League-gruppespillet.

- Vi spilte mot Manchester City på bortebane forrige sesong. Vi presset dem høyt i banen, og de gjorde store feil.

Han understreker at Celtic har forandret spillestil under Brendan Rodgers.

- Det er helt forskjellige fra det gamle Celtic-laget som pleide å ligge lavt og ha tolv prosent av ballbesittelsen mot Barcelona, selv om vi vant den kampen 2-1 (2012). Det er en ny trener med en annerledes filosofi, og han tror vi er gode nok til å presse lag høyt. Vi har gode spillere, legger han til.

Jevn kamp



Skottene er også knepne favoritter før kveldens kamp, men det favorittstempelet er langt fra stort. Bookmakerne i Norsk Tipping ser på kampen som åpen, hvilket reflekteres i oddsen.

Rosenborg-seier ligger på 2,55, uavgjort 3,20 og skotsk borteseier er 2,45.

Vinneren av kveldens kamp går til Champions League-playoff og er sikret en plass i Europa League-gruppespillet om de ryker ut der.

Taperen må spille playoff om en plass i Europa League.

Kampen sparkes i gang 20:45.