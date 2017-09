Roy Hodgson bekreftet klar som Crystal Palace-manager

Roy Hodgson er ny Crystal Palace-manager. Det bekrefter klubben på sine nettsider.

Hodgson har vært uten manager-jobb siden han trakk seg som Englands landslagssjef i 2016.

- Dette er barndomsklubben min, og jeg husker fra ungdomstiden min at jeg så på klubben fra tribunen på Holmesdale Road End, noe som ga meg så dyrebare minner. På den tiden drømte jeg om å spille for laget, og som trener så tenker du på å trene et lag. Det er mye som har skjedd i mellomtiden, sier Hodgson til klubbens hjemmside.

Den engelske manageren tar over jobben etter at nederlandske Frank de Boer fikk sparken mandag. De Boer ledet Palace i fire seriekamper, og tapte samtlige. Laget evnet heller ikke å score mål i Premier League under de Boers ledelse.

70 år gamle Hodgson har erfaring fra en lang rekke klubber, deriblant Liverpool, West Bromwich og Viking.