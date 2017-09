Russisk politi advarer Liverpool- og Manchester United-fans: - Ikke gå rundt med supportereffekter

Tirsdag spiller Liverpool bortekamp i Champions Leagues gruppespill mot Spartak Moskva. Dagen etter er Manchester United i samme by for å møte CSKA Moskva i samme turnering.

Det betyr at totalt omtrent 2.000 engelske supportere befinner seg i den russiske hovedstaden på samme tidspunkt.

Det bekymrer det russiske politiet, som ifølge BBC har formidlet til supporterne at det vil være synlige politistyrker til stede i byen den neste uken.

«Ikke gå i byen alene»



Manchester United har bedt sine fans om ikke å ha på seg supportereffekter eller de røde United-fargene på klærne, og heller ikke «gå rundt i Moskva alene».

Liverpool på sin side sier at de russiske myndighetene er klar over at de klubbenes supportergrupperinger er i Moskva samtidig, og at man kan forvente politinærvær «overalt hvor Liverpool- og Manchester United-supportere samler seg, inkludert ved deres overnattingssteder».

Barket sammen under EM



Engelske og russiske fotballhooligans barket sammen ved flere anledninger under fjorårets Fotball-EM i Frankrike, da de to landene møttes til kamp i gruppespillet i Marseille. Bråket startet i Marseilles gater før kampen, før engelske supportere ble angrepet av russiske supportere inne på Stade Velodrome etter at selve oppgjøret var blåst av.

Scenene fra det som i utgangspunktet skulle være en fotballfest i Frankrike, skaper dermed et dramatisk bakteppe for de to kampene som spilles i Russland til uken.

Liverpool åpnet Champions League-eventyret denne høsten med 2-2 hjemme mot Sevilla i gruppe E, mens Manchester United i gruppe A tok seg enkelt av Basel med 3-0 hjemme på Old Trafford.

Utestenger supporterne



Spartak Moskva-supporterne har allerede laget bråk i årets Champions League. I åpningen mot Maribor tidligere i september ble mange bluss tent på tribunen, og ett av dem ble kastet slik at det nesten traff kampens dommer.

Nå har Uefa bestemt at klubben ikke får noen billetter å selge til sine fans i neste bortekamp i Champions League, som straff for tilhengernes dårlige oppførsel.

Uefa har behandlet disiplinærsaken og bøtelagt Spartak med 60.000 euro. I tillegg kommer forbudet mot å selge billetter til Spartak-fans i bortekampen mot Sevilla 1. november.

Spartaks hjemmekamp mot Liverpool tirsdag blir ikke påvirket av sanksjonene.

UEFAs disiplinærutvalg besluttet fredag også at hendelsene rundt Arsenals hjemmekamp mot Köln i europaligaen skal etterforskes videre. Kampen ble utsatt en time på grunn av tumultene som oppsto da nær 20.000 billettløse Köln-tilhengere møtte opp utenfor stadion.

