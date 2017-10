Sadio Mané står over Manchester United-kampen med skade

Sadio Mané må stå over storoppgjøret mot Manchester United til helgen med en hamstringskade. Det opplyser Liverpool på sine egne nettsider tirsdag.

Den senegalesiske angrepsstjernen ble byttet ut like før slutt mot Kapp Verde i VM-kvalifiseringen lørdag, og skal ha pådratt seg en skade som gjør at han kan miste flere kamper for Liverpool.

I nyheten fra Liverpool opplyser de om at Mané kan gå glipp av hele seks uker med fotball. Dermed må Liverpool klare seg uten kanskje sin største stjerne mot Manchester United i lørdagens oppgjør.

Liverpool må allerede klare seg uten høyreback Nathaniel Clyne, så vel som Adam Lallana. Midtstopper Dejan Lovren skal også være usikker grunnet en ryggskade.

Manchester United, på sin side, må klare seg uten midtbanejuvelen Paul Pogba, samt belgiske Marouane Fellaini før lørdagens derby. Dermed er det to skadeskutte tropper som møtes til dyst på Anfield neste lørdag.

Mané, som ble kåret til Premier Leagues beste spiller i august, har levert tre mål på fire kamper for de rødekledde fra Merseyside så langt denne sesongen. Han stod også over tre kamper etter å ha blitt direkte rødt kort i kampen mot Manchester City.