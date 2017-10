San Marinos elleville statistikk får landslagsgutta til å flire

NTB testet noen av landslagsguttas San Marino-kunnskaper.

– Seks, tippet Omar Elabdellaoui da vi spurte om hvor mange landskampseirer lilleputten har.

Svaret er en. Det spørsmålet var det bare Tarik Elyounoussi som svarte bombesikkert på, mens Nordtveit undret seg fram til samme svar.

– Mot Luxembourg, nei eller det var det mot Liechtenstein. Den husker jeg, sier Qarabag-spilleren.

– L.L.L. Liechten … stein, drar Elabdellaoui seg fram til.

– De har vel kanskje vunnet én kamp, antok Nordtveit.

Hjemme i Norge forventer alle en enkelt norsk seier i San Marino torsdag kveld.

– Vi trenger ikke å gå ut og si at vi skal gruse dem. Jeg sier at vi bør vinne og scoret et par mål, men du så hva som skjedde på Ullevaal (4-1). Kanskje er folk blitt litt mer forsiktige, men det betyr ikke at vi er redd for å tape kampen, men du får ingenting gratis i fotball. Får vi et tidlig mål, kan det fort løsne. Dette kan absolutt gi oss en kickstart mot neste kvalifisering, sa Olympiakos-backen.

Markus Henriksen dristet seg til å tippe null seirer.

– Jeg har ingen anelse mot hvem, sa Hull-spilleren.

San Marinos rekordtap er 0–13 mot Tyskland.

– Det er vanskelig å si om det er mulig å nærme seg noe sånt, men jeg håper og tror at hele gruppa er spillesugen etter at vi sist virkelig fikk lært hvordan fotball skal spilles, mot nettopp Tyskland. Det er viktig i slike kaper å få et tidlig mål, slik at de ikke får mer selvtillit og vi blir mer og mer stresset, sa Henriksen.

6–1 i helgen

Han kom til San Marino med 6-1-seier mot Birmingham i bagasjen.

– Det hadde vært et fint resultat her også det. Det må være et mål for oss å holde nullen. De har scoret to mål i kvaliken, ett av dem mot oss, sa trønderen.

– De hadde ikke scoret borte på 15 år eller noe. Det er litt pinlig å være en del av den statistikken, påpeker Tarik Elyounoussi og viser til omvendt kamp i fjor høst.

Kaptein Stefan Johansen svarte «ingen anelse» på spørsmålet om hvilket lag som er det eneste i historien til å tape mot San Marino, men la raskt til.

– Det er ingen tvil om at vi skal behandle dem med respekt, men det er selvfølgelig en kamp vi skal vinne. Vi vet hva som venter. De skal parkere bussen og satse på kontringer. Vi skal være bra nok til å bryte dem ned og vinne komfortabelt.

Bare å stryke

Lagkameraten i Fulham, Oliver Norwood, spilte for Nord-Irland som lenge stanget mot San Marino (3–0) tidligere i kvaliken.

– Det sto 0–0 etter 70 minutter. Det kan ta tid. Jo mer kampen går, jo mer energi får de i jakten på et resultat.

Etter en elendig VM-kvalifisering ser gutta fram til å legge nedturen bak seg.

– Det er en kamp vi skal vinne, men vi har stor respekt for San Marino og analyserer dem akkurat som vi gjør mot alle andre motstandere. Vi går inn i kampen på samme måte som vi alltid gjør. Vi skal vinne kampen og ta tre poeng, og få med oss en god følelse hjem til avslutningen mot Nord-Irland. Og så kan vi stryke denne kvaliken og se fram til den neste, hvor vi har muligheten igjen til å kvalifisere oss til noe.

– En storseier kan bygge opp entusiasmen mot en ny kvalik, sier kaptein Johansen.

Norge har ikke deltatt i sluttspill siden EM i 2000.

(©NTB)