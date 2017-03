Sandefjord-nykommerens drøm endte med sykdom, angst og depresjon

TABELLTIPSET: 16. PLASS - SANDEFJORD

(I fjor: 2. plass, Obosligaen)

Leeds United, Atletico Madrid, Hull City, Barnsley, Sandefjord.

Slik ser CV-en til til Sandefjords nye vingback Elliot Kebbie ut, men CV-en forteller ikke hele historien om 22-åringens dramatiske fotballiv.

Kebbie var blant Europas heteste talenter i tenårene og sto på blokka til klubber som Manchester United, Barcelona og Atletico Madrid.

Et halvt år etter at han signerte en fireårskontrakt med sistnevnte klubb ble han imidlertid rammet av en sykdom som skulle snu alt på hodet.

Dette er historien om en fotballspillers dramatiske vei fra toppen av fotballeuropa til Sandefjord i Eliteserien.

- Det er en lang historie, sier Kebbie og trekker pusten.

NY START: Elliot Kebbie skryter av samholdet i Sandefjord-laget. Nå håper han at han kan få fart på karrieren igjen. Foto: Martin Busk, Nettavisen.

Signerte for Atletico Madrid

Nettavisen møter engelskmannen i resepsjonen på hotellet hvor Sandefjord-spillerne bor på La Manga i oppkjøringen til klubbens eliteseriecomeback.

- Jeg var akademispiller i Leeds United og da jeg var 15-16 år tiltrakk jeg interesse fra noen store klubber, inkludert Manchester United, Barcelona og Atletico Madrid, forteller Kebbie.

Tenåringen var nær ved å signere for Manchester United, men avtalen falt gjennom på grunn av kompensasjonskravet fra Leeds. Med flere klubber interessert, hadde Kebbie likevel et hav av muligheter. Det endte med prøvespill og ungdomsturnering i Barcelona.

- Det var der Atletico så meg, og de kom kjapt til en avtale med Leeds United om en overgang, sier Kebbie.

Det første halvåret gikk det meste på skinner. Han imponerte på ungdomslaget og fikk muligheten til å trene med førstelaget til Atletico Madrid under Diego Simeone.

GUTTEDRØM: Elliot Kebbie etter å ha signert for Atletico Madrid.

Tunge depresjoner



Da han kom tilbake til Madrid for oppkjøring til 2012-2013-sesongen skjedde imidlertid det som snudde alt på hodet.

- Jeg ble rammet av en fæl sykdom, som satte meg ut i nesten tre og et halvt år. Det var en tøff tid fordi sykdommen jeg hadde førte til kronisk utmattelse. Det tar lang, lang tid å komme tilbake fra, hvis man i det hele tatt gjør det.

- Jeg har vært veldig heldig som har kommet helt tilbake og funnet tilbake til min fysiske form. Jeg måtte gjennom flere faser med rehabilitering for å sørge for at jeg er tilbake der jeg er nå.

For det var ingen selvfølge at det skulle gå så bra som det gjorde med Elliot Kebbie. Gjennom flere angstanfall gikk det så langt at han vurderte om livet var verdt å leve.

- Hvorfor rammet sykdommen deg så hardt mentalt?

- Jeg hadde mye suksess tidlig i karrieren min. Når du har gått fra å være i Atletico til å være alvorlig syk, vil det treffe deg hardt psykisk. På det tidspunktet var det ingen som visste hva som skjedde. Det var så mange forskjellige diagnoser og med en gang de fant ut at det var en såpass ødeleggende sykdom, tok det på psykisk.

VAR LANGT NEDE: Elliot Kebbie drømmer om å komme tilbake på et så høyt nivå et han kan spille i Premier League eller i en annen toppliga i Europa.

Gikk ned 25 kilo

Da han ble skrevet ut av sykehuset, satt Kebbie to-tre måneder i rullestol. Han beskriver det som krevende i det hele tatt å komme seg ut av senga, og han raste ned i vekt.

- Jeg gikk ned fra 75 kilo, som er matchvekten min, til 50 kilo, så jeg var bokstavelig talt skinn og bein. Min fremste styrke som fotballspiller har alltid vært at jeg er atletisk. Å da gå fra å være å være en atlet noen måneder tidligere til ikke å være i stand til å gjøre noen ting, er virkelig tøft.

22-åringen vet godt at tankene ikke var konstruktive, men det var vanskelig å kontrollere da han fikk gjentatte tilbakeslag i forsøkene på å komme tilbake.

- Jeg var veldig positiv til å finne tilbake til formen, men så ble jeg slått tilbake igjen, fordi det var naturen i sykdommen jeg hadde. Det var ett steg fram og to tilbake og når det skjer, slår det deg tilbake igjen. Det var vanskelig å takle, og jeg endte i tider opp med å bli veldig, veldig deprimert.

Kebbie var hele tiden klar på at han skulle tilbake på banen. Han visste at han ikke hadde mistet ferdighetene sine - han hadde bare mistet helsen for en periode.

STARTEN PÅ VEIEN TILBAKE: Elliot Kebbie med lagkameratene James Poole (t.h.) og Scott Burton (midten) etter at Salford City slo Notts County ut av FA-cupen.

Fikk telefon fra United

Etter å ha kjempet seg tilbake fra sykdommen fikk han tilbud om en korttidsavtale med Premier League-klubben Hull. Comebacket kom imidlertid litt for tidlig på et litt for høyt nivå.

- Jeg var på 50-60 prosent. Jeg ville uansett teste meg selv, for jeg kunne ikke vite det hvis jeg ikke var i og rundt miljøet. Dessverre var jeg ikke klar for å spille i Premier League på det tidspunktet.

Rundt juletider i 2014 fikk Kebbie en telefon som skulle være starten på et vellykket comeback. Lederen for talentutvikling i Manchester United, Derek Langley, slo på tråden.

- Telefonen fra Manchester United fikk ballen til å rulle for framgangen min. Jeg har alltid hatt et godt forhold til United fra jeg var barn. For meg var det katalysatoren for å komme tilbake og fokusere på det jeg trengte å gjøre. Hodet mitt var «all over the place» før det.

Gary Neville og Ryan Giggs var blant eierne i en liten klubb med navn Salford City. De tilbød Kebbie regelmessig førstelagsfotball i lavere divisjoner.

- Salford var en god mulighet til å få navnet mitt ut igjen.

ENDRET ALT: Gary Neville og Manchester Unied tok kontakt med Elliot Kebbie da han trengte det som mest.

Kebbies comeback og prestasjoner i Salford gikk ikke upaktet hen. Flere Championship-klubber meldte sin interesse, og det endte med kontrakt hos Barnsley.

Til tross for at han selv følte han var god nok til å spille seg inn på laget, havnet han bak mer etablerte backer i kampen om en plass på laget. En tre år lang glippe i CV-en var heller ingen fordel.

Da Sandefjord-assistent Shaun Constable, Kebbies trener fra tiden i Leeds United, tok kontakt i fjor høst tok det ikke lang tid før han var på plass i Vestfold.

- Han fortalte meg om muligheten jeg hadde til å spille under Lars Bohinen i Sandefjord. Det var noe jeg ikke kunne avslå fordi de var i en posisjon hvor de trengte en høyre vingback, og jeg har en god mulighet til å spille regelmessig førstelagsfotball her.

- Ser du på dette som et springbrett og en måte å få fart på karrieren igjen?

- Absolutt. Springbrett med tanke på å komme på det neste nivået. Om det er i Norge eller i en annen klubb i Europa, vet jeg ikke. Jeg har ingen preferanser når det gjelder hvor. Alle mener Premier League er stedet å være og selvfølgelig ville jeg tatt sjansen hvis jeg fikk den, men jeg mener at det er mange fantastiske ligaer i hele Europa.

BLIR SNART FEM: Elliot Kebbie og samboeren Danielle venter snart parets første felles barn. Her er de sammen med Danielles to barn fra et tidligere forhold.

Kebbie vet det kommer speidere for å se på eliteseriekampene denne sesongen, og han akter å gripe muligheten han nå har fått med begge hender.

- Det er en veldig god mulighet for meg til å få navnet mitt ut og for folk til å se at jeg er den samme spilleren som 16-17 år gammel spilte for Atletico Madrid og Barcelona. Jeg vil vise at jeg er klar.

Kebbie skryter uhemmet av samholdet i sin nye klubb.

- Jeg kunne ikke spurt om en bedre start med tanke på lagkameratene mine. Jeg har aldri vært i en klubb hvor jeg har funnet meg til rette så fort. Det har alt med gutta på laget å gjøre - hvor greie de er og hvor gjestfrie de er.

I april blir han far for første gang. Planen er at samboeren, hennes to barn fra et tidligere forhold og den nyfødte flytter til Sandefjord til sommeren.

- Sandefjord-oppholdet ble solgt til meg og kjæresten min som en pakke og ikke bare som en karrieremulighet for meg. Det var noe som virkelig appellertet til henne. Hun er fysioterapaut, og det er muligheter for at hun også kan få seg jobb i Sandefjord.

Bohinen: - Et eventyr eller ingenting

Trener Lars Bohinen er ærlig når han beskriver hvilke forhåpninger han har til sin nye engelske signering denne sesongen.

- Jeg skal ikke si at det er et sjansespill, for det er ikke så mye økonomi som ligger i det, men det kan gå begge veier. Det kan bli et eventyr og det kan bli ingenting, sier Bohinen.

KLART MÅL: - Klubben har en målsetting om å være blant de ti beste i Norge, men det er ingen som forlanger at det skal skje akkurat nå, sier Lars Bohinen.

Sandefjord har slitt mot eliteseriemotstand og lag på tilsvarende nivå i vinterens treningskamper. Bohinen har fortsatt et reelt håp om å sikre Eliteseriespill i Vestfold også neste sesong.

- Klubben har en målsetting om å være blant de ti beste i Norge, men det er ingen som forlanger at det skal skje akkurat nå. Likevel, med en optimal sesong, med nøkkelspillerne våre i form og skadefrie, mener jeg at det er så tett i Eliteserien at det skal være mulig å kanskje bli nummer ti. Men da er vi avhengig av at nøkkelspillere er i form og skadefrie, sier Bohinen.

- Du sverger til en 3-5-2-formasjon. Hvilke fordeler gir det laget ditt?

- Det gir fordeler i flere spillpunkter framover i banen. I prinsippet skal vi være i overtall hele tiden, hvis vi gjør det riktig. Det gir oss noen utfordringer også, naturligvis. Det er en krevende formasjon å spille for spillerne. Det er kanskje litt urettferdig overfor spillerne, for det er mer krevende å holde på sånn som vi gjør enn å kjøre en safe 4-4-2 for eksempel. Men vi tar den utfordingen. Hvis vi lykkes med dette, så blir det bra. Det er ofte sånn med 3-5-2 at hvis ikke du lykkes, blir det ofte brutalt og stygge sifre. Lykkes du, så kan det både bli bra fotball og gode resultater av det.

STÅR PÅ SITT: Sandefjord-trener Lars Bohinen kommer ikke til å gå bort fra å spille med trebackslinje.

Fnyser av kritikken

Etter seks poeng på de ti første serierundene sist Sandefjord spilte på øveste nivå, uttalte Bohinen at han heller vil rykke ned enn å endre system.

- Står du fremdeles for det?

- Ja. Vi har laget en femårig sportsplan, hvor vi har fastslått en spillemåte som skal gi oss den identiteten vi er ute etter. Vi har definert at det er måten vi ønsker å spille på. Da gjør vi det, uavhengig av resultater. Det er i prinsippet ikke formasjonen det er noe feil med, det er utøvelsen av den. Så kan man alltid spille spørsmål ved om vi har de riktige spillerne til å spille den formasjonen.

Sandefjord-treneren har møtt kritikk fra flere hold. Blant annet har tidligere Sandefjord-trener Tor Thodesen uttalt seg negativt om «Bohinens fotballfasit».

Bohinen fnyser av kritikken.

- Det blir helt feil, og det er mange som fokuserer på det, å si at det går ikke. Selvfølgelig går det hvis Juventus kan vinne tre år på rad, hvis Chelsea kan vinne med en trebackskjede, så er det klart at det er mulig. Det handler om hvordan man utøver og spiller formasjonen, sier Bohinen.

Analyse av Sandefjord:

Sandefjords fokus har gjennom vinteren vært å stramme opp den defensive organiseringen og fremstå mer kynisk enn sist gang laget prøvde seg på øverste nivå i norsk fotball. Det betyr at det heller ikke har vært krisemaksimering når det foreløpig har skortet på samhandlingen offensivt. Trener Bohinen er likevel klar på at klubben kunne trengt en ny spiss. I vinter har Sandefjords problem ikke bare vært mangelen på scoringer, laget skaper heller ikke nok sjanser til å score. Problemet er bare at klubbens ressurser er svært begrenset og at Bohinen sannsynligvis aldri får den spissen han aller helst skulle ønske seg. I skrivende stund har klubben satt i gang en kronerulling for å få råd til Markus Naglestad fra Fram Larvik i andredivisjon. I vinter står laget bokført med 360 minutters spilletid mot eliteseriemostand og ett mål er scoret.

VIKTIG: Lars Grorud bidrar med viktig rutine og lederegenskaper. Kapteinen pådro seg en strekk i møtet med Tromsø på La Manga, men kan rekke seriestarten mot Lillestrøm.

Kjell Rune Sellin scoret 14 mål i OBOS-ligaen forrige sesong, men er veid og funnet for lett for Eliteserien. Bohinen kan dermed velge mellom Péter Kovács, Flamur Kastrati, Håkon Lorentzen og kanskje snart Markus Naglestad på topp. I tillegg har Erik Mjelde vikariert som spiss denne vinteren. Kovacs synger på siste verset i en lang fotballkarriere, men går foran som helprofesjonell og viser unggutta vei i treningsarbeidet. Ungareren beskrives som en viktig mann i garderoben, men har neppe kroppen som trengs for å spille opp mot 30 90-minuttere i 2017. Kastrati har vist glimt av kvalitet, men har aldri scoret mer enn tre mål i løpet av en eliteseriesesong. Ikke bli overrasket om det blir flere kamper enn mål på Sandefjord i 2017.

Siden forrige sesong har Sandefjord forsterket midtbanen med Thomas Kind Bendiksen. 27-åringen lyktes aldri i Molde, men i Tromsø-drakta har han gjentatte ganger vist at han har nivået inne og vel så det. Kind Bendiksen vil sammen med Håvard Storbæk og én av spanjolene Enric Valles Prat og Pau Vicente Morer eller William Kurtovic utgjøre Sandefjords midtbanetrio. På vingbackene vil Elliot Kebbie, André Sødlund, Erik Mjelde, Victor Demba Bindia og Joackim Olsen Solberg konkurrere om to plasser. Demba Bindia hadde i utgangspunktet bestemt seg for å sette en stopper på Sandefjord-karrieren etter 228 kamper. Denne uken skrev imidlertid senegaleseren under på en ny kontrakt, som gjør at han kan ta opp jakten på Espen Bugge Pettersens klubbrekord med 263 kamper. 27-åringen blir trolig hovedsaklig vurdert på vingback, selv om han til tider spilte midtstopper forrige sesong.

Dessverre for Sandefjord pådro kaptein og lagets kanskje viktigste defensive spiller, Lars Grorud, seg en strekk i møtet med Tromsø på La Manga for en måned siden. Den tidligere Brann- og Sogndal-spilleren har mistet viktige treningsuker inn mot seriestart, men håper å være klar til møtet med Lillestrøm 2. april. Også viktige Alexander Gabrielsen har vært svært skadeutsatt de siste årene. Joackim Olsen Solberg, Kevin Jablinski, El-Hadji Gana Kane, Christer Reppesgård Hansen og Abdoulaye Seck er Bohinens øvrige alternativer i backtreeren.

Øystein Øvretveit er hentet inn som konkurrent for Ingvar Jònsson på keeperplass. Den tidligere Nest Sotra-keeperen er fast bestemt på å ta opp kampen med sin islandske keeperkollega, men får trolig benken som utgangspunkt i starten av sesongen.

Sandefjord er avhengig av å ha sine beste spillere tilgjengelig for å ha muligheten til å konkurrere med andre eliteserielag i enkeltkamper. Gjennom en 30 kamper lang sesong kreves det mye av det kollektive og av trenerteamet dersom laget skal sanke nok poeng til å holde plassen. Basert på vinterens prestasjoner er det imidlertid lite som tyder på at det skal lykkes. Vi tror det blir en ny kort visitt på øverste nivå for Sandefjord.

Plusser:

+ Er nedrykksdømt av «alle» og kan bruke det som motivasjon

+ Har en fin mix av rutinerte og unge fremmadstormende

+ Har en tydelig plan og visjon for spillestil



Minuser:

- Sliter med samhandlingen på siste tredjedel

- Mangler en målgarantist

- Har ikke økonomi til å gjøre nødvendige forsterkninger



Se opp for:

Thomas Kind Bendiksen (27) er en kjenning i Eliteserien og en av spillerne som må holde seg skadefri og i form hvis Sandefjord skal nå målet om å havne på trygg grunn når sesongen er over. En spiller etter Bohinens hjerte og som Sandefjord-treneren har forsøkt å hente to ganger tidligere. På sitt beste preger han eliteseriekamper med sin løpsstyrke og gode pasningsspill.



Lars Grorud om Nettavisens tips (16. plass):

- Det er ikke veldig uventet. Som nyopprykket lag er man ofte dømt nord og ned, så det kommer ikke som noen overraskelse. Vi bruker det som motivasjon, at det ikke er noen som har forventninger til oss i det hele tatt. Vi har lyst til å vise at vi kan prestere og få en bedre sluttplassering enn det. Når vi setter i gang får vi se, og vi skal nok ta litt flere poeng enn dere og flere andre tror.



Overganger siden forrige sesong:

INN:

Flamur Kastrati (Strømsgodset)

Thomas Kind Bendiksen (Molde)

Joackim Olsen Solberg (Mjøndalen)

El-Hadji Gana Kane (Seinajöen Jalkapallokerho)

Øystein Øvretveit (Nest-Sotra)

Kevin Jabilinski (Fram Larvik)

Elliot Kebbie (Barnsley)



UT:

Kjell Rune Sellin (Sandnes Ulf)

Sverre Martin Torp (Ullensaker/Kisa)

Varg Ringdal Støvland (lån, Fram Larvik)

Kjetil Berge (kontrakt utløpt)

Geir Ludvig Fevang (legger opp)

Eirik Offenberg (legger opp)

Sandefjords treningskamper:

Sandefjord - Fram Larvik 1-3 (Kastrati)

Sandefjord - Notodden 5-3 (Kastrati, Kovacs, selvmål, Sødlund, Nilsen)

IFK Gøteborg - Sandefjord 3-1 (Kastrati)

Sarpsborg 08 - Sandefjord 1-1 (Lorentzen)

Sandefjord - Tromsø 0-5

Kristiansund - Sandefjord 1-0

Dinamo Brest - Sandefjord 1-0

Stabæk - Sandefjord 1-0

Vålerenga - Sandefjord (18. mars)

Strømsgodset - Sandefjord (25.mars)