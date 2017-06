Sandefjord og Kovács skiller lag

Sandefjord Fotball og spissveteranen Péter Kovács (39) går hver til sitt. Det bekreftes av eliteserieklubben mandag.

Neste stopp for Kovács blir Arendal i Obosligaen. Kontrakten med Sandefjord termineres fra 13. juli.

Ungarske Kovács har lang fartstid i de to øverste divisjonene i norsk fotball.

39-åringen kom til Sandefjord fra Sarpsborg 08 på starten av fjoråret, og var med på å spille vestfoldklubben opp igjen til det øverste nivået.

Tidligere har Péter Kovács vært en viktig mann i klubber som Strømsgodset (i to perioder), Odd Grenland, Viking og Tromsø.

Denne sesongen er det blitt lite spilletid i Eliteserien for Kovács, som bare har fått to korte innhopp for Sandefjord.

Forrige gang han var på banen i seriesammenheng var helt tilbake i april da blåhvalene tapte 0-1 på bortebane mot Strømsgodset.

Kovács kommer til å fortsette som trener for Sandefjords kvinnesatsing sammen med samboer Melissa Wiik.