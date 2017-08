Sandefjord-Sogndal: - Kan melde seg på i medaljekampen

To kamper ut i årets Eliteserie lå Lars Bohinens Sandefjord på ligaens sisteplass. Der var de også tippet av omtrent samtlige norske medier, inklusive Nettavisen.

Laget fra hvalfangstbyen har i midlertid funnet formen og ligger foreløpig trygt plassert på midten av tabellen med seks poeng ned til Kristiansund på kvalikplassen.

Seier i kveld vil plassere Sandefjord på femteplass, bare fire poeng bak Ole Gunnar Solskjærs Molde som ligger på tredje. Det er riktignok før runden er ferdigspilt, men med to seire på rad er det grunn til optimisme i Sandefjord-leiren.

At Sogndal er ligaens trettende dårligste bortelag demper nok ikke forventingene til Flamur Kastrati og resten av Sandefjord-laget. Dessuten vitner 5000 forhåndssolgte billetter om at mange sandefjoringer antageligvis tar turen til Komplett Arena i kveld.

Likevel er ikke Sogndal noen «walkover» og da lagene møttes i starten av juni var det Eirik Bakkes som gikk seirende ut av duellen.

Absurd oppgjør avgjort av overtidsscoring



Lagenes forrige batalje endte nemlig 3-2 på Fosshaugane Campus, men det var etter noen bemerkelsesverdige situasjoner.

Det hele åpnet med at Sandefjord scoret et kvarter ut i oppgjøret, eller det var faktisk Sogndals Kjetil Wæhler som scoret, bare i feil mål. Selvmålet kom etter et Sandefjord-frispark som ble slått inn i Sogndals boks.

Ballen ble riktignok litt for lang og hjemmelagets sisteskanse, Mathias Dyngeland, prøvde å bokse ballen ut av feltet, men i stedet bokset han lærkula i leggen på Kjetil Wæhler. Dermed fikk ballen retning Sogndal-målet og snek seg inn i Dyngelands venstre hjørne.

0-1 sto det dog ikke lenge.

Elleve sekunder etter Sogndals avspark sto lagene likt igjen. Da var det Sandefjord-midtstopperen Christer Reppesgård Hansen sin tur til å gjøre en personlig feil. Han skulle klarere en bakromspasning fra Per-Magnus Steiring, men bommet på ballen.

Bak han lurte Martin Ramsland som utlignet ved å sette ballen mellom bena på Sandefjords keeper, Ingvar Jonsson.

Drøye tjue minutter senere sørget André Sødlund for at Sandefjord tok ledelsen på ny, men selv denne gangen var Sognald raske med å svare, og nok en gang var det Ramsland sin fortjeneste.

24-åringen gikk på nok et bakromsløp, men ramlet i en duell med Reppesgård Hansen. Dommeren pekte på straffesparket og Reppesgård Hansen fikk rødt kort. En avgjørelse som senere ble omgjort etter at Sandefjord klaget.

Gilbert Koomson omsatte straffen til scoring og lagene gikk til pause på 2-2.

Det var også stillingen omtrent hele andre omgang, bortsett fra tidspunktet det er mest gunstige å lede, nemlig rett før dommeren blåser. For seks minutter på overtid fikk Bendik Bye ballen på hjørnet av Sandefjords seksten minutter.

Den tidligere Levanger-spilleren prøvde et skudd, men det ble blokkert. Heldigvis for 27-åringen fanget han returen på sitt eget skudd og fikk nok en mulighet. Bye prøvde på nytt og ballen suste inn i Jonssons høyre hjørnet.

Dermed tok både Sogndal ledelsen for første gang og alle tre poengene.

Sandefjord på hjemmebane



I kveld kan i midlertid Bohinens mannskap revansjere det bitre tapet, men da må de fortsette sin gode trend på Komplett Arena. Vestfoldingene har bare tapt en gang på de siste syv hjemmekampene.

Sist var tabelljumbo Tromsø gjester på stadionet som er oppkalt etter datautstyrsleverandøren. Det endte 3-0 til Sandefjord.

Sogndal tapte forøvrig 0-2 mot Molde onsdag kveld og har dermed kun hatt to hviledager å restituere på.

Sandefjord-Sogndal begynner 19:00.