Sarpsborg-Bakke: - Mange kan lære mye av oss

TABELLTIPSET: 5. PLASS - SARPSBORG 08

(I fjor: 6. plass)

I 2016 havnet Sarpsborg 08 på en, for mange, overraskende sjetteplass i Eliteserien. Sesongen var ikke bare en opptur sportslig, men også økonomisk.

Regnskapsåret 2016 var nemlig også det beste i klubbens historie.

En omsetning på 56,4 millioner, 4,6 millioner i overskudd og en egenkapital på rundt 11 millioner kroner i utgangen av 2016 betyr at klubben er i ferd med å leve opp til sin strategi: Omdømme, økonomi og sport.

- Vi har hatt en voksenopplæring i klubbdrift, som mange andre klubber burde lært av, sier trener Geir Bakke til Nettavisen.

- Bruker penger de ikke har



Han har ved flere anledninger sperret øynene opp når han ser hvordan eliteserierivalene opptrer på overgangsmarkedet i økonomisk tøffe tider.

- Man hører om klubber som gråter for at de har dårlig økomomi, men likevel ser vi at det blir gjort signeringer som vi ikke kan begripe at det er råd til. Det er underlig. Der skal ikke vi være, sier Bakke.

KLAR TALE: Geir Bakke snakker rett fra levra.

Hvert halvår offentliggjør NFF økonomisk status i toppklubbene i Norge og plasserer klubbene i grønn, gul eller rød sone. Ved forrige gjennomgang i fjor høst var Brann, Viking og Kristiansund i rød sone. Bakke ser at klubber til tross for tilsynelatende kritisk økonomi klarer å skaffe seg handlingsrom.

- Vi har jo disse lisenskravene og gule, grønne og røde lys, men jeg tror at det blir gjort så mye rart med tanke på økonomien, og det å kamuflere og dytte unna. Man får inn eksterne midler i siste liten, og de bruker penger de ikke har.

Omdømme, sport og økonomi

Bakke mener Sarpsborg 08 driver på en måte som bør være til etterfølgelse for flere andre eliteserielag.

- De som har sittet i styre og stell hos oss har gjort ting i riktig rekkefølge. Da blir vi også fortalt at «glem aldri at hos oss er det omdømme først». Har vi ikke omdømmet på plass, er det ikke vits i å ha et topplag i en klubb, for vi er til for å begeistre lokalmiljøet og regionen. Punktum.

Den tidligere Vålerenga-treneren er klar at på dersom Sarpsborg 08 skal være en ordentlig arbeidsplass, er klubben nødt til å gjøre forpliktelsene sine.

- Omdømme og økonomi må være på plass før vi kan tenke sport. Hvis jeg begynner å sutre om at jeg skal ha masse nye spillere, så sier de «ja, det hadde sikkert vært veldig bra for omdømmet vårt, men økonomien vår tillater det ikke». Da er ikke det noen diskusjon mer.

Må utvikle og selge

Selv om Geir Bakke helst skulle beholdt alle sine beste spillere, innser han at Sarpsborg 08 er en klubb som må utvikle og selge spillere for å overleve.

SARPSBORG-EKSPORT: Sarpsborg 08 har tjent over ti millioner kroner på Moi Elyounoussi. som ble solgt til Molde og videre til Basel.

Etter at Thomas Berntsen ble ansatt som sportssjef i klubben har spillere som Moi Elyounoussi, Aaron Samuel, Kristoffer Tokstad, Jakob Glesnes, Steffen Ernemann med flere blitt solgt for over 20 millioner kroner.

- Vi skal bli så gode etter hvert at vi skal klare begge deler - å etablere oss på øvre halvdel og klare å utvikle spillere. Det skal være en klubb som det lønner seg for unge spillere å komme til, for de ser at det er et fint springbrett, sier Bakke.

- Han bare har det

I dagens stall er Sigurd Rosted, Anders Trondsen og unggutten Jørgen Strand Larsen mulige fremtidige salgsobjekter. Sistnevnte er foreløpig den minst profilerte, men har tatt store steg gjennom vinteren og kan i løpet av noen år vise seg å bli spissen Sarpsborg 08 har savnet - målgarantisten.

- Han bare har det, han skjønner det. Det er mer snakk om hvor raskt han kan håndtere det rent fysisk, med tanke på at han kan forflytte seg raskt nok og venne seg til tempoet raskt nok og så videre. Han må bare få den erfaringsbaserte læringa med å være på det nivået og i det tempoet, sier Bakke.

Den høyreiste 17-åringen brukte ikke lang tid på å imponere såpass på G16-laget at han fikk muligheten til å trene med A-laget etter overgangen fra Kvik Halden.

- Vi så jo at han er veldig god og har god kontroll på hvordan ting ser ut inne i sekstenmeteren. Han er ganske klinisk på den biten der. Samtidig skal han få lov til å utvikle seg i fred og ro og venne seg til tempoet og ta det i riktig rekkefølge, så vi ikke kveler et stort talent før han har fått lov til å blomstre.

NESTE EKSPORT? Jørgen Strand Larsen viser lovende goalgetter-egenskaper i Sarpsborg-drakta.

Nykommeren imponerer

En annen Sarpsborg 08-spiller som har imponert i vinter er nykommeren Kristoffer Zachariassen, som spilte for Nest-Sotra sist sesong.

23-åringen har tatt nivået raskere enn både Bakke og han selv kunne drømme om.

- Det har gått over alle forventninger. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få så mye spilletid i oppkjøringen. Jeg hadde ikke turt å håpe på det engang. Jeg satser på en god treningsuke nå, så håper jeg på å starte til helgen, sier Zachariassen til Nettavisen.

Etter 13 treningskamper innrømmer midtbanespilleren at det skal bli godt å spille om poeng igjen når Sogndal kommer på besøk søndag.

- Ja, det blir deilig. De tar på mentalt de treningskampene og. Det er ikke det samme som å spille om poeng. Det blir skikkelig deilig, og det gleder alle seg til. Det har vært mye treningskamper, sier Zachariassen.

Den tidligere Nest-Sotra-spilleren omtaler det som «sinnssykt» at både Nettavisen og VG tipper Sarpsborg 08 på femteplass.

- Det hadde vært veldig gøy hvis det hadde skjedd, men vi har et ganske bra lag og har gjort det veldig bra i oppkjøringen. Hvis vi klarer å ta det med oss inn i sesongen nå, tror jeg det kan bli gøy. Vi har kommet i veldig god form og er veldig godt rustet til seriestarten, advarer Sarpsborg-spilleren.

Analyse av Sarpsborg 08:

Sarpsborg 08 er en av utfordrerne til medalje i Elitserien 2016. Samtidig er det små marginer, tilfeldigheter eller gjerne skader på nøkelspillere som avgjør om et lag blir nummer fire eller ni i Eliteserien. Forrige sesong var Sarpsborg ett poeng bak fjerdeplassen, og tre poeng over niendeplassen. I det sjiktet tror vi laget havner også denne sesongen.

Når serien sparkes i gang kommende helg er det trolig den dansk-svenske duoen Patrick Mortensen og Jonas Lindberg som starter på topp for sarpingene. Nysigneringen Erton Fejzullahu vil nok imidlertid være med i kampen om en plass i elleveren relativt raskt. I tillegg har Sarpsborg 08 spennende Jørgen Strand Larsen, som puster de etablerte gutta i nakken.

Akkurat spissplassen har vært et lite spørsmålstegn i Sarpsborg de siste årene. Klubben har ikke maktet å få fram en spiss som scorer mer enn seks mål i løpet av en eliteseriesesong. En av grunnene kan være så enkel som at lagets spisser jobber så hardt defensivt at det går på bekostning av det offensive. Statistikken sier nemlig at Sarpsborg hadde tredje flest avslutninger i Eliteserien, men bare 24 prosent endte med scoring. Det er ligaens nest svakeste uttellingsprosent, og bare Start var dårligere til å utnytte sjansene. Det kan endre seg denne sesongen. Patrick Mortensen har hatt sin beste oppkjøring på lenge, og unggutten Jørgen Strand Larsen har vist imponerende avslutningsferdigheter vinteren gjennom. Nysigneringen Fejzullahu har slitt en del med skader, men kan bli et kupp hvis han finner seg til rette og finner formen.

GOD OPPKJØRING: Patrick Mortensen har holdt seg skadefri gjennom vinteren og går mot en god sesong i Sarpsborg-drakta. Kan han bli Sarpsborg-spissen som scorer mer enn seks mål i Eliteserien?

På midtbanen skal hullet etter Steffen Ernemann tettes av nykommerne Kristoffer Zachariassen og Joackim Jøgensen. Sistnevnte kan også fort ende som midtstopper. Zachariassen har imponert stort i vinter og kan vise seg å være en av Eliteseriens beste signeringer i 2017. Ved sin side får han trolig Matti Lund Nielsen eller Tor Øyvind Hovda, mens Anders Trondsen og Ole Jørgen Halvorsen bekler hver sin kantrolle. Med dobbel dekning og gode spillere som Jon-Helge Tveita, Tobias Heintz og Krepin Diatta i bakhånd, kommer det til å lukte svidd av midtbanen på Sarpsborg Stadion i år.

Kaptein Ole Heieren Hansen er på bedringens vei etter akillesskade, men rekker ikke seriestart. Det gjør Joackim Jørgensen, Anders Østli og Sigurd Rosted, som kjemper om to plasser i midtforsvaret. I og med at Alexander Groven måtte av banen med hodeskade i generalprøven, ser det ut til at Joackim Thomassen og den danske nykommeren Andreas Albech blir å se på backplass. Finske Henri Toivomäki blir backup.

Arild Østbø, som sto i mål i 13 av 17 kamper i fjor, er solgt til Rosenborg, og keeperkampen står dermed mellom Anders Kristiansen og den nyinnkjøpte serberen Stefan Cupic. Begge har fått spilletid vinteren gjennom, men Kristiansen ser ut til å bli Sarpsborg 08s førstevalg i 2017.

FØRSTEVALG: Sarpsborg 08 satser på Anders Kristiansen mellom stengene i 2017.

Plusser:

+ Sunn økonomi og klubbdrift i bunn

+ Dobbel dekning på alle plasser

+ Sportssjef Berntsen lykkes ofte med å finne riktige typer



Minuser:

- Mangler fortsatt en opplagt målgarantist

- Tok få poeng uten Ernemann i fjor - nå er hærføreren borte

- Mangler en keeper som kan redde opp mot ti poeng i løpet av en sesong

Se opp for:

Kristoffer Zachariassen (23) ble hentet fra Nest-Sotra før årets sesong og har imponert stort gjennom vinteren. Trener Bakke tenkte først at det er normalt at de nye imponerer i starten - helt til «gamlegutta» skrur til skruknottene litt ekstra når det nærmer seg seriestart. Zachariassen har imidlertid vært med hele veien og kan være et nytt funn av Bakke og Berntsen. Løpsvillig og teknisk god.

Geir Bakke om Nettavisens tips (5. plass):

- For å si det helt ærlig, så tenker jeg veldig lite om akkurat det. Da det var igjen to timer med tippeligaspill i fjor, kunne vi havnet på andreplass, og vi kunne havnet på niendeplass. For å være helt ærlig så blir jeg litt sånn matt og orker ikke å bry meg så veldig. Kjedelig, men sånn er det nå en gang.

Overganger siden forrige sesong:

INN:

Andreas Albech (Valur)

Kristoffer Zachariassen (Nest-Sotra)

Ole Jørgen Halvorsen (Odd)

Stefan Cupic (OFK Beograd)

Joackim Jørgensen (Viking)

Krepin Diatta

Erton Fejzullahu (Dalian Transcendence)

UT:

Brice Wembangomo (Jerv)

Steffen Ernemann (Viking)

Pål Kirkevold (tilbake etter lån, Hobro)

Arild Østbø (Rosenborg)

Kristinn Jónsson (Sogndal)

Ola Øby (Strømmen, lån)

Magnus Hart (Kvik Halden)

Onyekachi 'Kachi' Ugwuadu (Bodø/Glimt, lån)

Badr Rahhaoui (Hødd, lån)

Sarpsborg 08s treningskamper:

Sarpsborg 08 - Mjøndalen 1-0 (Strand Larsen)

Sarpsborg 08 - Ull/Kisa 7-1 (Østli, Abu, Lund Nielsen, Mortensen, Mbedule (2), Strand Larsen)

IFK Göteborg - Sarpsborg 08 0-1 (Mortensen)

Lillestrøm - Sarpsborg 08 4-0

Sarpsborg 08 - Sandefjord 1-1 (Lindberg)

Sarpsborg 08 - Kongsvinger 2-0 (Tveita, Lund Nielsen)

CSKA Moskva - Sarpsborg 08 3-1 (Strand Larsen)

Rubin - Sarpsborg 08 1-0

Sarpsborg 08 - Shakhtyor 0-1

Spartak Moskva - Sarpsborg 08 1-0

Sarpsborg 08 - Strømsgodset 2-1 (Lindberg 2)

Sarpsborg 08 - Stabæk 3-1 (Lindberg, Mortensen, Heintz)

Sarpsborg 08 - Fredrikstad 4-0 (Albech, Halvorsen, Heintz, Normann Hansen)