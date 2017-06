Søderlund: - Jeg har spilt kamper jeg ikke burde spilt

SANDVIKA (Nettavisen): En 2-3-redusering minuttet før slutt i første serierunde, som innbytter i bortekampen mot Bordeaux.

Det er målet Alexander Søderlund kan glede seg over i den franske serien denne sesongen.

Å si at haugesunderen har hatt en vanskelig sesong er ingen underdrivelse. Etter scoringen i åpningsrunden har Søderlund fått starte åtte seriekamper for St. Etienne og kommet inn som innbytter i ytterligere åtte, uten å kjenne på flere nettkjenninger.

Han banket riktignok inn to av målene i 3-2-seieren over Anderlecht i Europa League, og scoret et cupmål mot 4.-divisjonslaget Croix, men ett eneste seriemål for mannen som ble hentet fra Rosenborg for rundt 14 millioner kroner i januar 2016 er ikke godt nok.

Det er han klar over selv også.

- Spilt når jeg ikke burde

- Jeg er ikke fornøyd med sesongen sett under ett, sier spissen til Nettavisen under landslagets pressetreff i Sandvika.

- Jeg må klare å heve meg litt til neste år hvis jeg skal gjøre det så godt som jeg ønsker, legger han til.

For at det skal skje, trenger Sødelund å holde seg skadefri. Skader er nemlig store deler av grunnen til at sesongen er blitt amputert for hans del.

- Ja, det har vært tøft med skader, og i tillegg har jeg spilt når jeg kanskje ikke burde ha spilt, sier han.

- Hva mener du med det?

- Jeg har jo hatt mye skader. Kanskje jeg har vært skadet i en måned, og kommet tilbake og trent i en uke før det har vært rett inn på laget igjen. Men om du ikke er 100 prosent på det nivået der, klarer du ikke å gjøre det så bra som du skal. Jeg har nok vært for tidlige inne, også har jeg blitt skadet igjen. Det har gått ut over meg, det at jeg har spilt for tidlig.

Må trene opp muskulaturen

- Er ikke det mulig å kommunisere med treneren?

- Jo, altså, jeg kan jo det, men jeg er relativt ny i laget og har lyst til å vise meg frem og spille. Og det er ikke alltid like lett. Vi har hatt mye skader, så da har jeg bare måttet trå til.

Det er først og fremst strekk i hamstringen som har vært Søderlunds problem. Det henger igjen fra skader tidligere i karrieren. Nå innser han at skadeforebyggingen ikke har vært god nok, og trener for å styrke muskulaturen foran neste sesong.

- Ikke kjekt

Depper gjør han i hvert fall ikke. På pressetreffet med landslaget utkonkurrerer Søderlund definitivt sommersola, som glimrer med sitt fravær, med sitt smittende smil.

- Du ser ut til å kose deg likevel, på tross av en vanskelig tid i St. Etienne?

- Jeg prøver iallfall, svarer Søderlund.

- Det er ikke alltid like kjekt, selvfølgelig, når du ikke føler at du gjør det så bra som du bør. Men sånn er det i fotball. Det går opp og ned. Jeg har hatt det sånn før, så det går bra. Det er bare å trene hardt og stå på. Så vet jeg at karrieren tar slutt en dag. Du må bare gjøre det beste ut av det, og kose deg her og nå.